Colombia

María Fernanda Cabal se burló de los petristas con imagen de gorra de Donald Trump: “Tocará empezar a hablar maravillas de los EE.UU, del capitalismo y de Trump”

Las tensiones ideológicas y el rol de las plataformas digitales reconfiguran la discusión política en el país

Guardar
La senadora María Fernanda Cabal
La senadora María Fernanda Cabal se fotografió al interior de la Casa Blanca, donde aparece un cuadro de una pintura de Donald Trump - crédito @MariaFdaCabal/X

María Fernanda Cabal ha dirigido una crítica irónica hacia el presidente Gustavo Petro, sugiriendo que podría adoptar una postura incluso más cercana a la de los simpatizantes de Donald Trump.

“Petro el que hace caso no se equivoca. Llegará a Colombia más trumpista que Trump. A sus ordas en redes les tocará empezar a hablar maravillas de los EE.UU, del capitalismo y del presidente Trump”, expresó la senadora en una publicación realizada en la red social X, antes antes Twitter.

Las declaraciones de Cabal no se enfocaron únicamente en el mandatario. También apuntó hacia los seguidores de Petro en espacios digitales, insinuando que deberán ajustar sus discursos habituales respecto a temas como Estados Unidos y el capitalismo.

La figura política suele utilizar X como plataforma para difundir opiniones y cuestionamientos sobre la coyuntura en Colombia, poniendo en relieve las tensiones ideológicas y el rol de las redes sociales en la transformación de los debates públicos actuales.

Las declaraciones de la excandidata
Las declaraciones de la excandidata presidencial Cabal, son respuesta a una publicación de Gustavo Petro - crédito captura de pantalla / X

Pese a las criticas, el encuentro entre Petro y Trump deja avances en relaciones bilaterales según ambos gobiernos

El reciente encuentro entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca , llevado a cabo el 3 de febrero del 2026, resultó en un balance favorable para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, según lo informaron ambos mandatarios.

El diálogo, que abordó desde la colaboración antidrogas hasta la crisis venezolana, evidenció tanto coincidencias como notorias diferencias en la visión de ambos gobiernos, pero dejó abierta la posibilidad de construir acuerdos a pesar de las discrepancias.

La reunión, que se prolongó casi dos horas, fue catalogada como “un honor” por Donald Trump y recibió una valoración positiva por parte de Petro, quien destacó el clima franco y directo del intercambio.

El presidente de Colombia relató más tarde que se trató de una conversación productiva en la que, aun en medio de posturas diferentes, se avanzó hacia entendimientos sobre temas estratégicos. “Él no cambió de manera de pensar en muchos temas, yo tampoco. Pero es que, ¿cómo se hace un pacto? Un pacto no es entre hermanos gemelos”, explicó el mandatario colombiano en rueda de prensa, antes de concluir: “Un pacto es entre contradictores que pueden encontrar los caminos de una hermandad humana”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia,
Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ya se reunen en la Casa Blanca - crédito Presidencia

Como parte del diálogo, ambos mandatarios discutieron la situación venezolana tras la captura de Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses. Petro propuso enfocar los esfuerzos bilaterales hacia la recuperación económica de Venezuela, enfatizando la necesidad de una transición basada en “energías limpias”.

El mandatario colombiano expuso: “Hablé del tema de energías limpias para reactivar a Venezuela. Potenciar el occidente de Venezuela. Una energía que permita que el gas no se queme en las antorchas”.

En materia de política internacional, el presidente de Colombia alertó sobre una “oleada de desinformación” que, según su análisis, ha deteriorado los vínculos tanto con Estados Unidos como con Ecuador, hoy envueltos en un conflicto arancelario. “No hay una enemistad entre Novoa y Petro, hay una bola de desinformación”, enfatizó el mandatario ante la prensa, en referencia al presidente ecuatoriano Daniel Noboa.

Uno de los puntos donde las partes lograron un acuerdo sustantivo fue la necesidad de fortalecer la verificación independiente de los resultados en la lucha contra el narcotráfico.

Según explicó Petro al medio Infobae, existe un desacuerdo en la interpretación de las cifras de erradicación de cultivos ilícitos entre ambos gobiernos. El jefe de Estado colombiano puntualizó: “Uno de los temas de acuerdo con los Estados Unidos, su gobierno, es que tiene que haber una verificación científica independiente. Si nosotros decimos: ‘Nuestro campesinado va a sustituir arrancando de raíz las matas de hoja de coca y reemplazarlas por cacao, coco o café’; se verifica científicamente y no por nosotros, para no engañarnos”.

El presidente Gustavo Petro aseguró que, junto con Donald Trump, concordaron en que se debe verificar el trabajo que se hace en materia de lucha contra el narcotráfico - crédito @infopresidencia/X

La presencia en el diálogo de la canciller Rosa Villavicencio y del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio resaltó la importancia institucional del encuentro. Además, al culminar la cita, Petro mantuvo reuniones con líderes eclesiásticos en Washington y estuvo acompañado por su hija Andrea Petro, reafirmando el peso diplomático y social de la visita.

El mandatario colombiano reconoció la actitud directa de su interlocutor estadounidense: “La verdad es que me gustan los gringos francos. Que digan lo que sientan”. Por su parte, Trump celebró la conversación como “un honor”, remarcando el valor estratégico de la cooperación bilateral, en particular en la lucha contra el narcotráfico y el desarrollo energético.

Al finalizar la jornada, Petro salió de la Casa Blanca acompañado del embajador Gabriel García-Peña y de delegaciones de ambos países, dejando un mensaje de optimismo sobre el futuro de las relaciones y los compromisos asumidos en este primer acercamiento de alto nivel entre ambos gobiernos.

