Juan Carlos Pinzón afirmó que Petro tuvo que “arrodillarse” ante Trump y Camilo Romero le contestó: “Su arrogancia lo ciega”

Camilo Romero respondió a Juan Carlos Pinzón: “Colombia sabe quiénes han vivido de rodillas” - crédito Montaje Infobae

El esperado encuentro entre Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Donald Trump, mandatario estadounidense, en la Casa Blanca el martes 3 de febrero de 2026, ha desatado un fuerte debate sobre el tono, las formas y el significado político de la cita.

Las reacciones en redes sociales reflejan posturas opuestas entre dirigentes y sectores de opinión, anticipando la tensión que marcará la jornada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Juan Carlos Pinzón, exembajador colombiano en Washington y actual candidato presidencial, expresó en X: “Como embajador ante los Estados Unidos, conocí a Trump, lo conozco”.

Pinzón cuestionó la dinámica del encuentro y criticó duramente al jefe de Estado: “Petro ha tenido que arrodillarse a una visita sin protocolo diplomático después de poner en riesgo la seguridad de nuestro país por sus rabietas mediáticas”.

Para Camilo Romero, las objeciones a la cita entre Petro y Trump buscan desacreditar la gestión internacional del mandatario - crédito @CamiloRomero

Según Pinzón, la relación bilateral enfrenta riesgos: “Nuestro mayor aliado comercial no tiene debilidades o tiempo para líderes débiles. Nuestro país saldrá mal librado del tema”.

La respuesta llegó desde el candidato presidencial Camilo Romero, quien defendió el posicionamiento internacional del gobierno.

En la misma red social, Romero apuntó: “Pinzón y su clase política señalan de lo que ellos han sido toda la vida, al único presidente que ha hablado con convicción y defensa de la dignidad del país”.

Para el aspirante, las críticas carecen de fundamento y buscan desacreditar avances diplomáticos. “Así su odio y arrogancia lo ciegue, Colombia sí que sabe hoy quienes son los que han vivido toda la vida de rodillas”, afirmó.

La reunión entre Petro y Trump se anunció como un hito para la agenda bilateral, con temas clave como comercio, seguridad y cooperación. Mientras tanto, la discusión pública evidencia la fractura política interna y el peso de los antecedentes diplomáticos en el análisis de este acercamiento.

La expectativa por los resultados y la manera en que ambos líderes aborden las diferencias marcarán el desarrollo de la relación entre Bogotá y Washington.

Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca el 3 de febrero de 2026 - crédito Presidencia

En otro video publicado en su cuenta en X, Camilo Romero calificó el encuentro de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump como un triunfo para el país.

Según el dirigente, “Petro desarmó a Trump y a la derecha colombiana”, refiriéndose a la manera en que el presidente abordó la conversación.

De acuerdo con Romero, el mandatario colombiano sostuvo “un diálogo de tú a tú, sin chantajes, sin intermediarios y sin incendiarios de la oposición” con Trump.

El candidato resaltó que la conversación permitió a Trump conocer la dimensión de la lucha antidrogas en Colombia y las apuestas del actual gobierno en esa materia.

Según Romero, “Trump supo la verdad de lo que significa la lucha contra las drogas que ha hecho Colombia y este gobierno progresista”. Además, el presidente propuso lo que denominó un Pacto por la Vida, orientado a buscar consensos y soluciones para los desafíos actuales de la humanidad, superando enfoques tradicionales.

Romero enfatizó que la postura del jefe de Estado representó “la sensatez, el diálogo y la dignidad de Colombia”, según se aprecia en el video publicado en X.

Camilo Romero afirma que Petro “desarmó a Trump” tras encuentro bilateral - crédito @CamiloRomero

Para el dirigente, el diálogo entre Petro y Trump evidenció que es posible construir acuerdos aún entre sectores políticos opuestos, siempre que prevalezca el respeto.

La grabación de Romero también incluyó un mensaje para quienes anticipaban un revés para el presidente colombiano. Dirigiéndose a la oposición, expresó: “Quienes con mezquindad querían ver a un Petro humillado se quedarán esperando”.

El aspirante subrayó que la defensa de la soberanía nacional fue uno de los aspectos centrales del encuentro. “Si algo ha quedado claro es que las posturas de dignidad que ha tomado Colombia de defensa de la soberanía de nuestro país han sido las correctas”, añadió.

Por último, el pronunciamiento de Romero llamó a abrir una etapa distinta en las relaciones exteriores, alejada de injerencias y presiones externas.

“Hoy estamos convencidos que esta postura de dignidad, de defensa de la soberanía, es la correcta. Pa’lante”, concluyó Romero.