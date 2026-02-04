Colombia

Inhabilidad de Iván Cepeda reconfigura la consulta de la izquierda: opiniones divididas de los candidatos del Frente por la Vida

La resolución adoptada el 4 de febrero fue calificada como inédita por los sectores afectados, que sostienen que pone en entredicho la participación democrática y los derechos de colectivos políticos

Roy Barreras se montó al bus y pidió nuevas caras para integrar y ampliar el Frente por la Vida - crédito @RoyBarreras/X

La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de negar la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista de la izquierda desató un fuerte remezón político en el Pacto Histórico y reconfiguró el escenario de la consulta presidencial del Frente por la Vida prevista para el 8 de marzo.

La resolución, adoptada el 4 de febrero de 2026, fue calificada de inédita y arbitraria por el propio Cepeda, al denunciar que “el Consejo Nacional Electoral ha tomado una decisión que no tiene precedentes en tiempos recientes. Ha violado los derechos de toda una colectividad, ni más ni menos que el partido más influyente, más grande que hay hoy en Colombia, que es el Pacto Histórico (...)”.

El senador sostuvo que la medida es “contraria a derecho y abiertamente antidemocrática”, al tiempo que advirtió que la colectividad se retirará de la consulta y que él se inscribirá para la primera vuelta presidencial.

El candidato calificó la decisión del CNE de revocar su inscripción a la consulta del 8 de marzo como una arbitrariedad - crédito @IvanCepedaCast/X

Los contendores de Iván Cepeda en el Frente por la Vida también reaccionaron

La reacción de los candidatos del Frente por la Vida fue inmediata. Roy Barreras sostuvo que lo ocurrido constituye “un atentado a la democracia”.

Enfatizó que el golpe no dividirá al sector progresista; no obstante, Barreras fue claro y propuso fortalecer la consulta con nuevos protagonistas, incluyéndose, y vinculando mujeres y otros dirigentes de izquierda, para garantizar una consulta amplia y una lista robusta en el Senado y la Cámara.

“Lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta del Frente por la Vida con nuevos protagonistas, con mujeres progresistas auténticas de izquierda, con otros dirigentes de izquierda que, por ejemplo, conmigo están y que quieren participar como un exconstituyente y otros que saben que el progresismo es un proyecto histórico, colectivo y no es un proyecto individual”, explicó a través de un video, vía X.

Camilo Romero exige acuerdo inmediato
Camilo Romero exige acuerdo inmediato en el Frente por la Vida y marca diferencias con Roy Barreras y habló de la importancia de Iván Cepeda en la consulta - crédito Montaje Infobae

Y agregó: “Ese domingo tenemos que impulsarlas desde nuestra consulta fortalecida para elegir 35, 40 senadores, 60, 80 representantes a la Cámara. Ese es el triunfo del 8 de marzo”, afirmó el candidato, que también llamó a la unidad de cara a la primera vuelta presidencial.

Por su parte, Juan Fernando Cristo fue más mesurado al señalar que se deben reunir entre candidatos para tomar una decisión urgente. También dijo que era “lamentable” al “violar los derechos políticos, no solo de Iván Cepeda, sino de los colombianos que votaron por él en octubre pasado”.

Cristo señaló la necesidad urgente de reformar el sistema político y electoral, cuestionando la legitimidad y credibilidad de las decisiones del CNE mientras no exista un poder electoral independiente y despolitizado.

Juan Fernando Cristo también rechazó la decisión del CNE contra Iván Cepeda - crédito @JuanFCrsito/X

El candidato de En Marcha anunció que su partido evaluará los pasos a seguir y buscará consensos con los otros integrantes de la coalición para definir la estrategia ante la nueva coyuntura.

Finalmente, Camilo Romero expresó que “hoy se materializa el atentado del CNE a la democracia colombiana. Vetan a Iván y tumban la lista a la Cámara por Bogotá”.

Criticó la medida por considerar que busca “impedir un nuevo Gobierno de la gente y un congreso alternativo”, y aseguró: “no van a robar en el escritorio la voluntad de millones de ciudadanos. No nos dejaremos. ¡Pa’lante! (sic)”.

Camilo Romero indicó que es necesario una reunión de los precandidatos del Frente por la Vida, incluyendo a Iván Cepeda - crédito @Camilo Romero/X

Indicó que CNE es un órgano politiquero que no atiende las necesidades de la ciudadanía, por lo que resulta indispensable coordinar una reunión, incluyendo al propio Cepeda, para tomar decisiones.

“He dicho ya desde hace varios días que lo que corresponde ahora es juntarnos, reunirnos a los candidatos de esa consulta junto con Iván Cepeda para tomar decisiones de cómo afrontar este momento, que es un reto, pero también una oportunidad para que los colombianos y colombianas cambiemos de una vez por todas el sistema político en nuestro país. Vergonzoso lo que acaba de ocurrir con un órgano politiquero que no responde a la necesidad que hoy Colombia merece”, complementó.

También fue contundente al responder a las declaraciones de Barreras, enfatizando que “Roy Barreras no representa el progresismo”.

