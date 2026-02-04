Colombia

Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy miércoles

¡Alista las reservas! distintos barrios de la capital se verán afectados por suspenciones temporales del servicio

Guardar
Los cortes pueden durar desde
Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

Con el fin de realizar obras de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este miércoles 4 de febrero. Revisa y prepara las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usme.Barrios: Portal del Divina, Puerta del Llano, Uval, La Huerta, Brisas del Llano, El Refugio.Lugar: De la Calle 90 Sur a la Calle 118 Sur, entre la Avenida Carrera 1 a la Carrera 10B Este.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Vitelma, Buenos Aires.Lugar: De la Carrera 1C Este a la Carrera 8 Este, entre la Calle 10 Sur a la Calle 6 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Altamira, San José Sur oriental, Bosque de los Alpes, los Alpes.Lugar: De la Diagonal 47 Sur a la Calle 36B Sur, entre la Carrera 13B Este a la Carrera 9 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Antonio Nariño.Barrios: Policarpa.Lugar: De la Avenida Calle 1 a la Calle 5 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Kennedy.Barrios: Boitá, Catalina, Catalina II, Jacqueline, Jaqueline, Las Luces, Socorro, Timiza B, Timiza C, Villa Rica.Lugar: De la Carrera 78 a la Carrera 74, entre la Calle 41 Bis Sur, a la Avenida Calle 43 SurDe la Carrera 74 a la Carrera 73, entre la Calle 42B Bis C Sur a la Calle 45 SurDe la Calle 43 Sur a la Calle 57C Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 77G.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCortes de agua en ColombiaTurno Racionamiento De Agua HoyCortes de agua en Bogotá

Más Noticias

“No es un chiste, creo que Petro está preocupado”: excanciller analiza impacto de la lista Clinton tras reunión con Trump

El excanciller Guillermo Fernández de Soto se refirió a la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump y advirtió que la permanencia del mandatario colombiano en la lista Clinton tiene implicaciones diplomáticas, políticas y electorales para el país.

“No es un chiste, creo

Super Astro Luna: resultados ganadores del último sorteo de hoy martes 3 de febrero de 2026

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de la noche de hoy

Super Astro Luna: resultados ganadores

Consejo de Estado admite demanda contra decreto que prohíbe exportaciones de carbón a Israel y activa trámite judicial

El Consejo de Estado dio trámite a una demanda que busca anular el decreto del Gobierno que impide exportar carbón a Israel, medida adoptada en 2025. La decisión abre un proceso en el que varias entidades deberán pronunciarse

Consejo de Estado admite demanda

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este 4 de febrero

Para que no te tome por sorpresa, conoce cuáles se llevarán a cabo los cortes de luz que se van a realizar en tu localidad

Que no te tomen por

Pico y Placa en Cartagena: restricciones vehiculares para este miércoles 4 de febrero

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse actualizado

Pico y Placa en Cartagena:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cali iba a ser objetivo

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

ENTRETENIMIENTO

Johanna Fadul se pronunció en

Johanna Fadul se pronunció en redes sociales tras su expulsión de ‘La casa de los famosos Colombia’: tomó medida ante los ataques

De Nanis Ochoa a Johanna Fadul: así fueron las expulsiones en ‘La casa de los famosos Colombia’

Actriz de ‘Betty, la fea’ se despachó contra Karen Sevillano por su reacción ante el comentario racista de Johanna Fadul

Cantante de The Mills alertó de una nueva modalidad de fraude bancario: “Algo dentro de mí me dijo: ¡pilas!”

Francia Márquez rechazó el comentario de Johanna Fadul en ‘La casa de los famosos’: “El racismo no es una opinión ni un show”

Deportes

Cristian ‘Chicho’ Arango se perdería

Cristian ‘Chicho’ Arango se perdería Nacional vs. América: la fecha de su esperado debut sigue en suspenso

Movistar Team y Nairo Quintana están listos para debutar en la Clásica de Mascate y el Tour de Omán

Álvaro Montero sigue sonando para Selección Colombia y el arco mundialista: Carlos Antonio Vélez dio su opinión

La Dimayor aplazó los próximos partidos por el estado del terreno de juego de El Campín: estos son los equipos afectados

James Rodríguez a Minnesota: lo que debe saber del posible nuevo hogar del capitán de la selección Colombia