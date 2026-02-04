Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy miércoles

Los cortes pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo (Infobae)

Con el fin de realizar obras de reparación, instalación y mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizará una serie de suspensión temporal en el suministro de agua.

Aquí está la información completa sobre los cortes de agua programados para este miércoles 4 de febrero. Revisa y prepara las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Usme.Barrios: Portal del Divina, Puerta del Llano, Uval, La Huerta, Brisas del Llano, El Refugio.Lugar: De la Calle 90 Sur a la Calle 118 Sur, entre la Avenida Carrera 1 a la Carrera 10B Este.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 12 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Vitelma, Buenos Aires.Lugar: De la Carrera 1C Este a la Carrera 8 Este, entre la Calle 10 Sur a la Calle 6 Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: San Cristóbal.Barrios: Altamira, San José Sur oriental, Bosque de los Alpes, los Alpes.Lugar: De la Diagonal 47 Sur a la Calle 36B Sur, entre la Carrera 13B Este a la Carrera 9 Este.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Antonio Nariño.Barrios: Policarpa.Lugar: De la Avenida Calle 1 a la Calle 5 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Kennedy.Barrios: Boitá, Catalina, Catalina II, Jacqueline, Jaqueline, Las Luces, Socorro, Timiza B, Timiza C, Villa Rica.Lugar: De la Carrera 78 a la Carrera 74, entre la Calle 41 Bis Sur, a la Avenida Calle 43 SurDe la Carrera 74 a la Carrera 73, entre la Calle 42B Bis C Sur a la Calle 45 SurDe la Calle 43 Sur a la Calle 57C Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 77G.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

¿Cómo ahorrar agua?

Sin importar si hay suspensión de suministro de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.