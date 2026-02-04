Confirman que hay un cuarto especial en la terraza de ‘La casa de los famosos’: “Hay algunas personas que tienen el derecho”

El presentador y productor del programa despejó todas las dudas sobre el enigmático espacio que tantos rumores ha causado, explicando que su uso es específico, supervisado y nada tiene que ver con secretos ni privilegios ocultos para los participantes - crédito cortesía RCN

Durante una conversación en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, Roberto Velásquez, presentador y segunda voz del jefe en La casa de los famosos Colombia, confirmó una información que desde la primera temporada ha venido generando especulación entre los seguidores del reality: la existencia de un cuarto especial ubicado en la terraza de la casa estudio.

Sin embargo, el conductor fue enfático en aclarar que no se trata de un “cuarto secreto”, como muchos lo han llamado en redes sociales, ni de un espacio destinado a situaciones ocultas o privilegiadas dentro del programa.

Velásquez explicó que este lugar cumple una función puntual y regulada, relacionada con normas internas de convivencia y producción, y que su uso está lejos de cualquier teoría conspirativa que se ha viralizado entre los televidentes.

“No, no es un cuarto secreto. Y siempre lo hemos hablado, no es un cuarto secreto el que hay. Hay algunas personas que tienen el derecho a tener un vaper y lo tienen ahí, en ese lugar, para que puedan ir de a uno, individualmente y hacerlo. Pero eso ni es un secreto, ni tiene todas esas teorías conspirativas”, afirmó el presentador.

Según detalló, el espacio fue diseñado para evitar que este tipo de prácticas se realicen dentro de la casa, respetando tanto las normas del programa como las regulaciones de transmisión televisiva. Además, recalcó que el acceso es completamente controlado y supervisado por la producción.

“Es algo normal, pero no se hace dentro de la casa, sino que se hace en un lugar adecuado, uno por uno, y se mantiene esa persona todo el tiempo en el oído para saber qué está pasando”, agregó Velásquez, dejando claro que no existe ningún momento sin control o supervisión.

El presentador también fue contundente al señalar que, fuera de esa función específica, no ocurre absolutamente nada más en ese lugar, pese a las múltiples versiones que han circulado entre los fanáticos del reality.

“Pero no hay ningún cuarto secreto ni pasa nada malo ahí. Solo que por televisión no se pueden sacar las personas a hablar de eso. Entonces, por eso se limita eso. No es nada más. Ahí no pasa nada más”, insistió Roberto Velásquez.

Incluso, Velásquez tomó con humor las especulaciones que han surgido alrededor de este espacio, reconociendo que las teorías creadas por el público hacen parte del fenómeno que rodea al programa.

“Me gustan todas esas teorías conspirativas que han dado. Ahí hasta se concibió un rey”, dijo entre risas el productor del canal RCN.

Por su parte, Néstor Parra, también participante de la conversación, complementó la explicación aclarando que el acceso a la terraza y a este espacio no es libre ni permanente, lo que desmonta aún más la idea de privilegios ocultos para algunos habitantes de la casa.

“Igual me gusta que usted diga eso y que hablemos de ese tema porque, además de eso, hay que decir que tampoco tienen la posibilidad de subir cada vez que ellos quieran. Entonces, pues eso lo limita aún más”, comentó el panelista.

Velásquez confirmó esta afirmación y explicó que la disponibilidad de la terraza depende directamente de la dinámica del juego y de las actividades que estén en curso dentro del reality.

“Sí, señor, exactamente. Porque no siempre la terraza está abierta. Por ejemplo, ahora la terraza está absolutamente cerrada por el posicionamiento que va a estar en juego”, puntualizó Velásquez

Con estas declaraciones, el presentador buscó cerrar el debate y dar tranquilidad a la audiencia, dejando claro que el supuesto “cuarto secreto” no es más que un espacio funcional, regulado y sin ningún tipo de beneficio oculto para los participantes de La casa de los famosos Colombia.