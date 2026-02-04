Colombia

Colombiano buscado por intento de feminicidio en México fue detenido en restaurante de zona exclusiva de Cali

Durante registros realizados en el barrio El Peñón, las autoridades localizaron al sujeto señalado de agredir a su expareja en enero de 2025. Será remitido a la justicia mexicana a través de los canales legales internacionales

Las autoridades dieron con la captura de un colombiano señalado en México de intento de feminicidio - crédito Policía Cali

La Policía Metropolitana de Cali realizó la importante captura a un hombre requerido por la justicia mexicana por el presunto cargo de tentativa de feminicidio, en un operativo realizado en uno de los sectores gastronómicos más reconocidos de la ciudad.

De acuerdo con las autoridades, el detenido es un ciudadano colombiano que se encontraba escondido en capital vallecaucana y sobre quien pesaba una circular roja de Interpol.

La detención se produjo cuando unidades policiales efectuaban registros y controles en el barrio El Peñón de carácter rutinario.

El sujeto habría agredido a
El sujeto habría agredido a una mujer en enero de 2025 - crédito Policía Cali

Al respecto, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Andrés Arias, indicó puntualmente: “En la realización de los planes que buscan garantizar la seguridad de las zonas gastronómicas de la ciudad fue retenido un ciudadano, al cual le figura circular roja de Interpol”.

El capturado fue identificado como Genil Dabey C. A., de 38 años, originario del departamento del Cauca y residente en Cali. Según las autoridades, “este sujeto es requerido por la justicia mexicana, quien, al parecer, en el mes de enero del año 2025 y en un ataque violento lesionó a su entonces pareja sentimental”, afirmó Arias.

De acuerdo con la información oficial, el detenido será puesto a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para los trámites correspondientes con México. El subcomandante precisó: “Esta persona será dejada a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, que lo dejará a disposición de la autoridad que lo está requiriendo”.

La Policía Nacional reafirmó su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de los caleños. Arias invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho a través de la línea 321 3945156 y destacó: “La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad y la tranquilidad de los caleños e invita a todos los ciudadanos a seguir denunciando”.

Así se logró dar con la captura de peligroso sujeto señalado de intento de feminicidio - crédito Policía Cali

La denuncia pública que circula en redes sociales sobre Genil Dabey

Colectivos de mujeres en México ya había hecho la alerta de la peligrosidad de sujeto a través de publicaciones masivas en redes sociales en las que detallaban las acciones del sujeto.

En una de las denuncias públicas que todavía circula por las redes sociales, se indica: “Diana fue víctima de intento de feminicidio por su ex pareja Genil Dabey ‘N’. No es la primera mujer que este potencial feminicida agrede. Los hechos ocurrieron en la Ciudad de México pero el agresor también tiene denuncias en su país, Colombia (sic)“.

En la publicación se detallaba el riesgo al que estaba expuesta la víctima y su hija por la condición de fugitivo del sujeto: “Ser madre autónoma y mujer migrante ya de por sí posiciona a Diana y su hija en una situación de vulnerabilidad, migrar no debería significar más riesgos y violencia. Pedimos apoyo para Diana y su hija, nos ayuden a difundir su caso, localizar al agresor y entregarlo a las autoridades correspondientes, es posible que se encuentre en México, Colombia, Estados Unidos o Canada. Ninguna mujer está segura con un potencial feminicida suelto”.

Esta era la imagen del
Esta era la imagen del sujeto que circulaba por las redes sociales - crédito Crianza feminista/Facebook

La publicación en su moomento generó diferente reacciones, paradójicamente, incluyendo personas que decían conocer y defendían su presunto actuar criminal. “Yo lo conozco y es una buena persona, Pero no entrare aquí en discusiónes con nadie, el me contó como fueron las cosas” ; “Conocí al man hace muchos años y sé de lo que es capaz, él mismo alguna vez me contó el tipo de reacciones que tenía y lo que hacía. Espero que nadie salga a defender ahora a ese man por acá (sic)”, fueron algunos comentarios.

Gracias a la circular roja de Interpol emitida por las autoridades mexicanas, las autoridades colombianas lograron ubicar y capturar al señalado. Esta herramienta internacional facilitó la cooperación entre países y permitió evitar que el sujeto, considerado de alta peligrosidad para las mujeres, permaneciera en libertad mientras era buscado por tentativa de feminicidio.

