Resultados de La Caribeña Noche: conoce los números ganadores del 2 de febrero

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Conoce los resultados del sorteo
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del país

Considerada una de las apuestas nocturnas más preferidas en Colombia, la Lotería Caribeña brinda cada noche distintas oportunidades de ganar premios.

Los resultados se publican diariamente a las 22:00 horas, un momento esperado por miles de apostadores en todo el país. El mecanismo es sencillo: se elige un número de cuatro dígitos comprendido entre 0000 y 9999 y se define el valor de la apuesta a realizar.

Los boletos están disponibles en puntos de venta oficiales, que pueden consultarse en la web oficial de la lotería.

Aquí se revelan los números premiados en el sorteo realizado el 2 de febrero. En caso de ser uno de los ganadores, no olvide conservar su boleto, pues representa su respaldo para reclamar el premio.

Los números sorteados de este lunes 02 de febrero de 2026

Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de La Caribeña Noche

Números sorteados: 4070

Quinta: 8

Cómo se juega la Caribeña

La Lotería Caribeña es un popular juego de azar colombiano que se caracteriza por ofrecer sorteos diarios en dos horarios: en la tarde a las 14:30 horas y en la noche a las 22:00, con un horario especial los domingos y festivos. Este juego permite a los participantes probar suerte seleccionando un número de cuatro dígitos, lo que genera múltiples oportunidades para ganar premios importantes en cada sorteo.

Para jugar, el participante debe elegir un número de cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999 y decidir cuánto dinero desea apostar por ese número. La compra del boleto puede realizarse en puntos autorizados o mediante aplicaciones móviles. El objetivo es que el número seleccionado coincida exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo oficial, lo que otorga el premio mayor.Además del premio mayor, la Caribeña ofrece premios menores para quienes acierten parte de las cifras, según las reglas específicas de cada sorteo. Esto hace que el juego sea accesible y atractivo para una amplia variedad de jugadores, quienes pueden participar diariamente y aumentar sus posibilidades de ganar. Los resultados pueden consultarse en diversas plataformas en línea especializadas.

Conoce cuál es la historia de las loterías en Colombia

Origen de la lotería en Colombia

Las loterías en Colombia tienen una historia que se remonta a varios siglos atrás. Sus primeros indicios se sitúan en la época del virreinato en América Latina. En ese periodo, comenzó a gestarse el primer juego de lotería reconocido oficialmente en el país, aunque no existen registros precisos que permitan identificar cuál fue la primera lotería jugada en territorio colombiano. Los juegos de azar estaban mal vistos por las autoridades y la iglesia de la época, motivo por el cual las primeras experiencias de este tipo se realizaban al margen de la ley, protegidas del escrutinio oficial.

Fue en 1792 cuando se instauró la primera lotería oficial en Colombia. Este juego, de bajo costo, buscaba ser accesible para la mayor parte de la población. La idea se expandió con rapidez y diversas regiones del país comenzaron a adoptar este formato recreativo. Ciudades como Medellín, Santa Fe, Cartagena y Mompós fueron pioneras en la creación y difusión de loterías regionales. De esta forma, la práctica de participar en sorteos se fue incorporando lentamente a la vida cotidiana.

A lo largo de los años, la lotería se consolidó como una tradición dentro de la cultura popular colombiana. Más localidades y apostadores se sumaron, lo cual favoreció la oficialización y el fortalecimiento de este sistema de juego en todo el país. En la actualidad, la lotería continúa vigente y mantiene un estrecho lazo con el pasado, reflejando la evolución histórica que permitió su arraigo e institucionalización en diversas comunidades de Colombia.

