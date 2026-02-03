Colombia

Marcela Reyes habló sin filtro sobre su salida exprés del reality de RCN: “En cuatro días hice lo que no han podido”

Durante una charla en vivo con Yina Calderón, la ‘influencer’ reveló por qué decidió abandonar la competencia y cómo su familia y su carrera pesaron más que la rutina dentro del show

LA DJ aseguró que le permitió darse cuenta de que su familia es lo más importante - crédito @emfuror_/IG

El breve paso de Marcela Reyes por el reality de La casa de los famosos Colombia 3 ha generado conversación en redes sociales, una situación que ella misma definió con énfasis: “En cuatro días hice lo que no han podido hacer todo este tiempo”, afirmó la DJ de guaracha mientras conversaba con Yina Calderón en vivo ante sus seguidores, dejando claro el impacto de su participación y su decisión de abandonar la competencia rápidamente.

Al abordar lo que le dejó esta experiencia, la creadora aseguró que lo más significativo fue reconsiderar sus prioridades personales y profesionales:

“Mi familia está por encima de todo. Y la segunda también mi carrera. O sea, yo nací para luchar por mis sueños, por mi carrera y por mi familia”, explicó Marcela Reyes, quien insistió en el valor de su decisión, sin remordimientos: “No hay nada malo. Agradecida por la oportunidad, fue cortica, pero sustanciosa”.

La Dj se confesó con Sara Uribe por su pelea con Valentino - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

El encuentro derivó luego en una evaluación del ambiente dentro del programa. Para Marcela Reyes, la falta de dinamismo se convirtió en un desafío: “No había como mucha actividad, se aburría uno”, comentó, haciendo referencia a la monotonía que experimentó y destacando, entre los participantes, la actitud de dos compañeros: “Nicolás, muy inteligente, superchistoso, buen compañero, o sea, él más genera. Y la cucuteña también se notaba que se esmeraba por hacer”.

Una de las preguntas más llamativas fue la percepción sobre Valentino, otro de los integrantes del reality.

Según Reyes, su partida tuvo consecuencias claras: “Amiga, es que su contenido era yo. Lo dejé mamando. Lo dejé mamando”, sentenció, atribuyéndose parte del atractivo que tenía su competidor ante las cámaras.

La DJ fue la última participante en ingresar a la competencia en esta tercera temporada - crédito @canalrcn/IG

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos internautas dejaron mensajes como: “Valentino la destrozó en 10 minutos”; “la sacaron porque ya estaban acabando con ella y todavía le quedaba tiempito adentro”; “esta es una mujer que vive en una realidad bien alteradita”, entre otros.

Esto dijo sobre su salida de ‘La casa de los famosos’

La decisión de Marcela Reyes de abandonar La casa de los famosos Colombia generó una avalancha de comentarios y rumores sobre su estado y las razones detrás de su partida. Tras varios días de silencio, la DJ utilizó sus redes sociales para asegurar que se encuentra bien y desmentir cualquier especulación infundada sobre su situación.

“Solo quiero que sepan que yo estoy bien, que nada de lo que ustedes están viendo que circula por ahí es real”, afirmó, aludiendo directamente a los rumores.

Desde su hogar, la empresaria explicó que su familia y, especialmente, su hijo, siguen siendo su máxima prioridad, por encima de cualquier proyecto laboral o mediático. La artista pidió a sus seguidores que no se dejen llevar por historias falsas, insistiendo en que “la vida real es otra; la vida real es esta”.

La DJ aclaró algunos comentarios que surgieron en torno a su salida - crédito @marcelareyes/IG

Durante su pronunciamiento, Marcela Reyes denunció la reciente difusión de imágenes privadas extraídas de cámaras de seguridad de su domicilio. Aclaró que estos vídeos corresponden a una etapa pasada de su vida, cuando su casa aún no estaba remodelada y su brazo no tenía los tatuajes actuales. Solicita que no se oculte la fecha ni el rostro de su exesposo en dichas imágenes, para evidenciar que son de hace más de tres años.

La DJ expresó inquietud sobre cómo este material llegó a manos de terceros, dado que su exesposo ya falleció, y anunció que tomará acciones legales por la violación de su privacidad. Lejos de mostrarse vencida, reafirmó su intención de continuar trabajando en sus empresas y su carrera musical.

Por último, la artista resaltó la respuesta positiva de sus seguidores tras su salida del programa, mencionando que sus redes sociales alcanzaron 97 millones de vistas en pocos días, y prometió revelar pronto los detalles completos sobre su retiro del reality.

