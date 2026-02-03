Colombia

La Andi respaldó a la Corte Constitucional y defendió la suspensión del decreto de emergencia económica

La agremiación empresarial destacó el fallo del alto tribunal como una señal de defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y la seguridad jurídica

La Corte Constitucional suspendió de forma provisional el decreto de emergencia económica emitido por el Gobierno colombiano - crédito Corte Constitucional

La suspensión provisional del decreto de emergencia económica por parte de la Corte Constitucional sigue generando reacciones en distintos sectores del país. La Cámara de Servicios Legales de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) se sumó al debate público y expresó su respaldo a la decisión adoptada por el alto tribunal, que frenó de manera temporal varias de las medidas tributarias expedidas por el Gobierno bajo el amparo del estado de excepción.

A través de un comunicado, la Cámara destacó el alcance institucional del fallo y señaló el papel de la Corte en la protección del orden constitucional. “Se destaca la importancia y el valor de la actuación de la Corte Constitucional al innovar en el uso de esta figura jurídica, en beneficio de la protección del Estado de Derecho, la separación de poderes y la solidez de las instituciones democráticas colombianas”, señaló la agremiación, al referirse a la decisión que mantiene en pausa el decreto mientras avanza su revisión de fondo.

La Cámara de Servicios Legales de la Andi respaldó la decisión judicial que detuvo temporalmente medidas tributarias del Ejecutivo - crédito Andi

El pronunciamiento se conoce días después de que la Corte, el 29 de enero, decidiera suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica expedido por el Ejecutivo. La determinación fue adoptada con base en la ponencia del magistrado Carlos Camargo y contó con una votación de seis magistrados a favor y dos en contra, lo que marcó un respaldo mayoritario dentro del tribunal a la medida cautelar.

Desde la Cámara de Servicios Legales de la Andi se insistió en que la suspensión evita que actos sujetos a control constitucional produzcan efectos irreversibles antes de que exista un pronunciamiento definitivo. Según el gremio, esta actuación permite que la Corte garantice el respeto por la Carta Magna sin que se generen impactos difíciles de revertir en el ámbito jurídico, económico e institucional. En ese sentido, la agremiación sostuvo que la decisión contribuye a mantener un equilibrio entre las ramas del poder público en un momento de alta tensión fiscal y política.

En su comunicado, la Cámara también puso el foco en las implicaciones económicas de la medida. “Adicionalmente, esta decisión contribuye a preservar la seguridad jurídica y la confianza de los agentes económicos, elementos indispensables para la estabilidad institucional, la inversión y el adecuado funcionamiento del sector productivo, al tiempo que permite un debate constitucional riguroso y respetuoso de los límites previstos por la Constitución Política”, agregó el gremio empresarial.

Noticia en desarrollo...

