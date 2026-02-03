Excusa médica de conjuez liberal retrasa decisión sobre participación de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo

CNE deberá sortear nuevos conjueces tras vacancias en caso de inscripción de Iván Cepeda - crédito Redes sociales

El conjuez liberal Manuel Antonio Avella, asignado para decidir sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta programada para marzo de 2026, presentó excusa médica y no intervendrá en la votación del caso.

La ausencia de Avella obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a buscar un nuevo conjuez que cubra su lugar dentro del proceso, cuya definición es clave para el desarrollo de la contienda interna del sector progresista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Junto al relevo por enfermedad, el organismo electoral también deberá resolver el impedimento manifestado por Alejandro Sánchez, conjuez vinculado al Centro Democrático, quien solicitó apartarse del caso por razones de conflicto de interés.

La doble vacancia complica el avance del expediente y retrasa la toma de una decisión definitiva sobre la inscripción de Cepeda, aspirante relevante en la consulta.

La sustitución de conjueces forma parte de un procedimiento habitual en el CNE cuando surgen impedimentos o situaciones sobrevinientes que afectan el quórum de decisión.

El desarrollo de la consulta depende de la pronta integración del tribunal y la resolución de los recursos pendientes. El sector político permanece atento al desenlace, en un contexto marcado por la incertidumbre jurídica y la expectativa de los candidatos inscritos.