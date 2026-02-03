Colombia

Excusa médica de conjuez liberal retrasa decisión sobre participación de Iván Cepeda en la consulta del 8 de marzo

La ausencia de Manuel Antonio Avella y el impedimento de Alejandro Sánchez obligan al Consejo Nacional Electoral a buscar reemplazos para definir la situación del aspirante progresista

Guardar
CNE deberá sortear nuevos conjueces
CNE deberá sortear nuevos conjueces tras vacancias en caso de inscripción de Iván Cepeda - crédito Redes sociales

El conjuez liberal Manuel Antonio Avella, asignado para decidir sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta programada para marzo de 2026, presentó excusa médica y no intervendrá en la votación del caso.

La ausencia de Avella obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a buscar un nuevo conjuez que cubra su lugar dentro del proceso, cuya definición es clave para el desarrollo de la contienda interna del sector progresista.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Junto al relevo por enfermedad, el organismo electoral también deberá resolver el impedimento manifestado por Alejandro Sánchez, conjuez vinculado al Centro Democrático, quien solicitó apartarse del caso por razones de conflicto de interés.

La doble vacancia complica el avance del expediente y retrasa la toma de una decisión definitiva sobre la inscripción de Cepeda, aspirante relevante en la consulta.

La sustitución de conjueces forma parte de un procedimiento habitual en el CNE cuando surgen impedimentos o situaciones sobrevinientes que afectan el quórum de decisión.

El desarrollo de la consulta depende de la pronta integración del tribunal y la resolución de los recursos pendientes. El sector político permanece atento al desenlace, en un contexto marcado por la incertidumbre jurídica y la expectativa de los candidatos inscritos.

Temas Relacionados

Iván CepedaCNEConsejo Nacional ElectoralConjuez caso CepedaManuel Antonio AvellaFrente por la VidaConsulta interpartidistaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO | Reunión Gustavo Petro y Donald Trump en Washington D. C.: comenzó el encuentro entre los mandatarios

El encuentro entre ambos mandatarios será en la Casa Blanca a las 12:00 p. m. y contará con la presencia de la canciller colombiana Rosa Villavicencio y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio

EN VIVO | Reunión Gustavo

Sofía Jaramillo y Martín Moreno se enfrentan en vivo tras salir de ‘La casa de los famosos Colombia’

En un encuentro cargado de tensión, Jaramillo y Martín sacaron a la luz diferencias y versiones opuestas sobre su relación, en una transmisión que rápidamente generó repercusión en redes sociales

Sofía Jaramillo y Martín Moreno

Un excompañero de rehabilitación de Johanna Fadul cuenta su historia y revela detalles inéditos del proceso que vivieron

El testimonio de Juan José Abril acerca de su convivencia con la actriz en una etapa difícil de la vida cobra fuerza en redes sociales, destacando la fuerza y otras virtudes que vio en ella durante ese tiempo

Un excompañero de rehabilitación de

Afiliados envían carta al Ministerio de Hacienda y alertan que decreto pondría en riesgo el ahorro pensional

Un grupo de afiliados al Régimen de Ahorro Individual envió una carta al Ministerio de Hacienda en la que pide frenar un proyecto de decreto que modificaría las reglas de inversión de los fondos de pensiones

Afiliados envían carta al Ministerio

Alerta roja en Santa Marta tras fuertes lluvias que provocaron inundaciones, colapso en puente y hasta restricción de navegación marítima

Las fuertes precipitaciones registradas al inicio de febrero han dejado daños materiales, acceso restringido entre Santa Marta y Palomino y suspensión de operaciones marítimas debido al desbordamiento de canales y deslizamientos de tierra

Alerta roja en Santa Marta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe contundente contra el narcotráfico:

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Sofía Jaramillo y Martín Moreno

Sofía Jaramillo y Martín Moreno se enfrentan en vivo tras salir de ‘La casa de los famosos Colombia’

Un excompañero de rehabilitación de Johanna Fadul cuenta su historia y revela detalles inéditos del proceso que vivieron

Marcela Reyes habló sin filtro sobre su salida exprés del reality de RCN: “En cuatro días hice lo que no han podido”

Isabella Ladera respondió con firmeza al comentario que cuestionó su maternidad, y le habría enviado indirecta a su ex: “Escoge bien al papá”

En antesala de la reunión con Trump, Petro exaltó al maestro acordeonero Alfredo Gutiérrez y la cumbia: “La verdadera Colombia, única y bella”

Deportes

Estos serán los partidos que

Estos serán los partidos que irán por TV en Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

Alfredo Arias explicó por qué Teófilo Gutiérrez estuvo ausente del partido ante Pereira, y arremetió contra la prensa: “Mucha gente inventó cosas”

El gol de Luis Fernando Muriel ante Deportivo Pereira es comparado con uno que le marcó al Real Madrid por Champions League: así fue la anotación

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, criticó a Sencia por la gramilla de El Campín: “Absolutamente absurdo”

Así estarían “maquillando” la grama de El Campín de Bogotá para que parezca apta para los partidos del fútbol colombiano