Álvaro Uribe volvió a arremeter contra Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo: “Creador con Castro y Chávez de la impunidad total a la Farc”

El exmandatario Álvaro Uribe ha lanzado graves acusaciones públicas contra el senador y candidato presidencial por el Pacto Historico, Iván Cepeda, a quien señala como responsable del aumento de los cultivos ilícitos en Colombia, situándolo como protagonista de las políticas que permitieron la impunidad para exguerrilleros de las Farc.

“Cepeda, creador con Castro y Chávez de la impunidad total a la Farc, es altamente responsable de que Colombia hubiera pasado de 48 mil hts de droga a 300 mil hts. (Entiéndase ‘hts’ como ‘hectáreas’)“, escribió Uribe en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

En su declaración, el exjefe de Estado asocia al senador con Fidel Castro ―político revolucionario marxista y dictador cubano― y Hugo Chávez ―militar, político y líder de la dictadura venezolana hasta 2013―, a quienes atribuye la creación de un entramado de políticas de no persecución penal hacia quienes integraron grupos armados.

El expresidente sostiene que la candidatura de Cepeda cuenta con el respaldo de “28 mil personas en armas que quieren la segunda versión del Pacto de la Picota”, expresión que se utiliza en el país para aludir a posibles acuerdos entre políticos y sectores armados fuera de la ley.

Las afirmaciones encienden el debate sobre el papel de los actores políticos y armados en el rumbo político y judicial de Colombia.

El expresidente Uribe cuestiona el eventual protagonismo de Iván Cepeda en la política nacional

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, el 28 de enero del 2026, intensificó en Pasto sus advertencias respecto al rumbo que podría tomar Colombia si Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, llegara a asumir un papel protagónico en el futuro político del país.

Uribe enfatizó que, bajo el liderazgo de Cepeda, “ninguna esperanza tiene Colombia de que con Cepeda el país pueda salirse de la economía venenosa de la droga. Ninguna esperanza”. En el mismo evento, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, respaldó estos señalamientos y calificó a Cepeda y sus aliados de izquierda como “carnívoros”.

En fechas cercanas, Uribe afirmó haber recibido comunicaciones de ciudadanos en Arauca que denunciaron presuntas presiones ejercidas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que votaran por Cepeda.

El exmandatario expresó públicamente esta preocupación: “Su queja es que, además de que los tienen extorsionados permanentemente, amenazados de muerte, el ELN ahora les exige que tienen que votar por Iván Cepeda”, en un video difundido a través de sus redes sociales.

Durante su intervención desde Pasto (Nariño), donde continúa su recorrido nacional, Uribe profundizó en la distancia ideológica que lo separa de Cepeda. Atribuyó al senador afinidad política y económica con regímenes como los de Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, cuestionando la preferencia de Cepeda por estos modelos: “¿Por qué le gusta tanto a Cepeda congraciarse con Fidel Castro? No sé por qué le gusta tanto a Cepeda congraciarse con Chávez y con Maduro. Cinco generaciones de cubanos maltratadas. Diecisiete mil presos políticos torturados en Venezuela. Derrochada y robada la bonanza petrolera”, declaró el exjefe de Estado.

Uribe vinculó directamente la propuesta política de Cepeda con lo que denominó como una búsqueda de “estatismo” y responsabilizó a estas ideas de un aumento de la pobreza, que, según sus cifras, alcanzaría el 40%.

En contraste, defendió la candidatura de Paloma Valencia, quien participará en la Gran Consulta por Colombia del 8 de marzo. Para Uribe, Valencia representa “un concepto puro de la democracia” y un enfoque orientado al compromiso social y al emprendimiento.

El expresidente subrayó que las políticas impulsadas por Cepeda y el actual gobierno tendrían efectos adversos en el desarrollo económico nacional. Sostuvo que el incremento del salario mínimo y las obligaciones laborales podrían volverse ilusorios ante la falta de condiciones propicias para la inversión privada. Alertó que estas circunstancias debilitarían la capacidad del sector privado para generar nuevos empleos y mantener el crecimiento económico sostenido.

Al referirse a la visión económica que promueve su propio partido, Uribe insistió en la necesidad de una economía “fraterna” y recordó su historial de motivar estas ideas junto a Franco Salazar Bucheli, haciendo un reconocimiento público a su memoria. Desde esa perspectiva, Uribe mantuvo sus críticas sistemáticas contra la campaña de Cepeda, a quien identifica como el principal oponente en la próxima contienda electoral.