Colombia

Álvaro Uribe volvió a arremeter contra Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo: “Creador con Castro y Chávez de la impunidad total a la Farc”

En medio de la controversia política, el señalamiento del expresidente reaviva la discusión sobre nuevas estrategias legislativas y el papel de las alianzas internacionales en la transformación del escenario colombiano

Guardar
El senador Iván Cepeda calificó
El senador Iván Cepeda calificó como insustanciales y desorganizadas las intervenciones de los testigos de la defensa, en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

El exmandatario Álvaro Uribe ha lanzado graves acusaciones públicas contra el senador y candidato presidencial por el Pacto Historico, Iván Cepeda, a quien señala como responsable del aumento de los cultivos ilícitos en Colombia, situándolo como protagonista de las políticas que permitieron la impunidad para exguerrilleros de las Farc.

Cepeda, creador con Castro y Chávez de la impunidad total a la Farc, es altamente responsable de que Colombia hubiera pasado de 48 mil hts de droga a 300 mil hts. (Entiéndase ‘hts’ como ‘hectáreas’)“, escribió Uribe en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su declaración, el exjefe de Estado asocia al senador con Fidel Castro ―político revolucionario marxista y dictador cubano― y Hugo Chávez ―militar, político y líder de la dictadura venezolana hasta 2013―, a quienes atribuye la creación de un entramado de políticas de no persecución penal hacia quienes integraron grupos armados.

El expresidente sostiene que la candidatura de Cepeda cuenta con el respaldo de “28 mil personas en armas que quieren la segunda versión del Pacto de la Picota”, expresión que se utiliza en el país para aludir a posibles acuerdos entre políticos y sectores armados fuera de la ley.

Las declaraciones del exmandatario se
Las declaraciones del exmandatario se difundieron en redes sociales, donde vinculó al senador con estrategias que permitieron ventajas judiciales a excombatientes, generando controversia sobre alianzas políticas y el fenómeno de los sembradíos ilegales - crédito captura de pantalla X

Las afirmaciones encienden el debate sobre el papel de los actores políticos y armados en el rumbo político y judicial de Colombia.

El expresidente Uribe cuestiona el eventual protagonismo de Iván Cepeda en la política nacional

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, el 28 de enero del 2026, intensificó en Pasto sus advertencias respecto al rumbo que podría tomar Colombia si Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, llegara a asumir un papel protagónico en el futuro político del país.

Uribe enfatizó que, bajo el liderazgo de Cepeda, “ninguna esperanza tiene Colombia de que con Cepeda el país pueda salirse de la economía venenosa de la droga. Ninguna esperanza”. En el mismo evento, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, respaldó estos señalamientos y calificó a Cepeda y sus aliados de izquierda como “carnívoros”.

En fechas cercanas, Uribe afirmó haber recibido comunicaciones de ciudadanos en Arauca que denunciaron presuntas presiones ejercidas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que votaran por Cepeda.

Durante un evento en Nariño, el expresidente defendió la necesidad de fortalecer el sector privado para la creación de empleo en Colombia y propuso una 'economía fraterna' como alternativa al 'odio de clases' que promueve su opositor - crédito @cedemocratico/X

El exmandatario expresó públicamente esta preocupación: “Su queja es que, además de que los tienen extorsionados permanentemente, amenazados de muerte, el ELN ahora les exige que tienen que votar por Iván Cepeda”, en un video difundido a través de sus redes sociales.

Durante su intervención desde Pasto (Nariño), donde continúa su recorrido nacional, Uribe profundizó en la distancia ideológica que lo separa de Cepeda. Atribuyó al senador afinidad política y económica con regímenes como los de Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, cuestionando la preferencia de Cepeda por estos modelos: “¿Por qué le gusta tanto a Cepeda congraciarse con Fidel Castro? No sé por qué le gusta tanto a Cepeda congraciarse con Chávez y con Maduro. Cinco generaciones de cubanos maltratadas. Diecisiete mil presos políticos torturados en Venezuela. Derrochada y robada la bonanza petrolera”, declaró el exjefe de Estado.

Uribe vinculó directamente la propuesta política de Cepeda con lo que denominó como una búsqueda de “estatismo” y responsabilizó a estas ideas de un aumento de la pobreza, que, según sus cifras, alcanzaría el 40%.

En contraste, defendió la candidatura de Paloma Valencia, quien participará en la Gran Consulta por Colombia del 8 de marzo. Para Uribe, Valencia representa “un concepto puro de la democracia” y un enfoque orientado al compromiso social y al emprendimiento.

El reciente lanzamiento de un
El reciente lanzamiento de un artefacto explosivo en la zona sur de Barranquilla fue vinculado a luchas internas por el control carcelario, según hipótesis preliminares surgidas tras el análisis de los últimos incidentes violentos - crédito Colprensa

El expresidente subrayó que las políticas impulsadas por Cepeda y el actual gobierno tendrían efectos adversos en el desarrollo económico nacional. Sostuvo que el incremento del salario mínimo y las obligaciones laborales podrían volverse ilusorios ante la falta de condiciones propicias para la inversión privada. Alertó que estas circunstancias debilitarían la capacidad del sector privado para generar nuevos empleos y mantener el crecimiento económico sostenido.

Al referirse a la visión económica que promueve su propio partido, Uribe insistió en la necesidad de una economía “fraterna” y recordó su historial de motivar estas ideas junto a Franco Salazar Bucheli, haciendo un reconocimiento público a su memoria. Desde esa perspectiva, Uribe mantuvo sus críticas sistemáticas contra la campaña de Cepeda, a quien identifica como el principal oponente en la próxima contienda electoral.

Temas Relacionados

Iván CepedaColombiaFARCHugo ChávezImpunidad JudicialPolítica NacionalColombia-Noticias

Más Noticias

Abren investigación disciplinaria a la magistrada Cristina Lombana tras disputa con el ministro Armando Benedetti

El proceso contra la togada surge luego de una acción de tutela y una recusación presentadas por el ministro del Interior, quien cuestionó demoras en el avance del expediente

Abren investigación disciplinaria a la

Ángela Benedetti se despachó contra Laura Sarabia tras encuentro con el rey Carlos III y su apoyo a Gustavo Petro: “Es muy lagarta”

La hermana del ministro del Interior aseguró que, pese al señalamiento directo del presidente sobre su supuesta participación en la elecciones de interventores de EPS, sigue apoyando a Petro

Ángela Benedetti se despachó contra

Anuncian recusación contra conjueces que decidirán la participación de Iván Cepeda en consulta Frente por la Vida: “Conflictos de interés”

El representante Alejandro Ocampo enfatizó la necesidad de resguardar la confianza ciudadana ante la supuesta injerencia de intereses políticos cruzados en los fallos sobre candidaturas

Anuncian recusación contra conjueces que

Colapsó una casa en el sur de Bogotá y obligó a evacuar a familias por hundimiento en la tierra

Un suceso relacionado con fallas en el suelo produjo afectaciones graves en la estructura de una edificación, lo que ha generado pérdidas materiales para los residentes y la permanencia de mascotas dentro de la propiedad

Colapsó una casa en el

Si su carro quedó en medio de una inundación por las lluvias, esto es lo que debe hacer para evitar daños mayores

Con las precipitaciones intensas que afectan varias ciudades de Colombia, aprender a actuar rápido y en forma segura puede marcar la diferencia entre salvar su vehículo o sufrir daños irreparables

Si su carro quedó en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe contundente contra el narcotráfico:

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

En antesala de la reunión

En antesala de la reunión con Trump, Petro exaltó al maestro acordeonero Alfredo Gutiérrez y la cumbia: “La verdadera Colombia, única y bella”

Yaya Muñoz le respondió a Roberto Velásquez por decir que en el Canal RCN no la querían: “Compórtese, ridículo”

⁠Thalía envió sentido mensaje a Karol G tras mencionarla en la gala de los Grammy: “Juntas brillamos”

Actriz Alisson Joan confesó que ha sido infiel en sus relaciones y explicó cuál es la razón por la que las parejas fallan

Cantante que rinde tributo a Yeison Jiménez reveló que le prohibieron continuar imitando al artista: “Recibí un comunicado de los abogados”

Deportes

El gol de Luis Fernando

El gol de Luis Fernando Muriel ante Deportivo Pereira es comparado con uno que le marcó al Real Madrid por Champions League: así fue la anotación

Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, exige respeto a Sencia por la condición de la gramilla de El Campín: “Absolutamente absurdo”

Así estarían “maquillando” el estado de la grama de El Campín de Bogotá para los partidos del fútbol colombiano

Carlos Antonio Vélez reveló que Falcao García llamó a James Rodríguez para intentar convencerlo de fichar con Millonarios: “Venga y juegue”

Luis Fernando Muriel anotó un golazo con Junior FC e inaguró su racha en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026