Swedish House Mafia prepara su regreso a Colombia: esto es lo que se sabe de su posible retorno en 2026

Swedish House Mafia prepara un posible regreso a Colombia tras tres años de ausencia, generando gran expectativa entre sus fans - crédito @swedishhousemafia/Instagram

La agenda de conciertos en Colombia sigue manteniendo en vilo a los amantes de la música, pendientes de saber cuál será el siguiente gran anuncio de 2026. Y hay uno que por estos días está dando de qué hablar, pues se trataría del regreso de uno de los grandes exponentes del EDM a nivel mundial.

Se trata de Swedish House Mafia, el supergrupo conformado por los DJs y productores Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso, que con una serie de publicaciones se estaría preparando para anunciar concierto en el país de manera inminente.

Dos publicaciones fueron las encargadas de detonar la expectativa. La primera tuvo lugar en la tarde del sábado 31 de enero, en la que se proyectó una animación con el mapa de Colombia en la que se observan tres coronas, que aluden a los tres miembros del proyecto y conformarían nuevo logo.

El supergrupo sueco Swedish House Mafia proyectó un mapa de Colombia con tres coronas en redes sociales, anticipando un inminente anuncio de concierto en el país - crédito @swedishhousemafia/Instagram

Luego, en la tarde del domingo 1 de febrero, una segunda publicación aumentando la expectativa entre el público colombiano tuvo lugar. En este caso, se trató de una corta grabación con un dron, mientras mostraba un mural dispuesto sobre la Carrera Séptima. En este se vuelve a ver el mapa de Colombia con las tres coronas, por lo que se especula que el anuncio sería inminente.

El misterio sobre la fecha, lugar y precios del concierto mantiene en vilo a los seguidores de Swedish House Mafia en Colombia - crédito @swedishhousemafia/Instagram

Y es que, pese al entusiasmo que se hizo evidente en redes sociales una vez comenzaron a circular las imágenes, todo lo que rodea esta expectativa es un misterio. No se sabe ni fecha, ni lugar, ni precios de boletería, por lo que sus fans tendrán que esperar un poco más para conocer todos los detalles.

En todo caso, la campaña de expectativa parece dejar claro que Swedish House Mafia está preparado para regresar al país, a tres años de una aclamada presentación en el Coliseo MedPlus de Bogotá, el 27 de octubre de 2023, a tono con la que fue su gira de reunión.

La nueva era de Swedish House Mafia

Tras su separación en 2012 y una exitosa reunión, Swedish House Mafia anunció que a partir de ahora gestionaran su carrera de manera totalmente independiente - crédito @swedishhousemafia/Instagram

Creada por tres productores suecos que ya se contaban entre los talentos más prometedores de la música electrónica en la segunda mitad de los 2000, Sebastian Ingrosso, Axwelll y Steve Angello publicaron su primer sencillo juntos en mayo de 2009, Leave the World Behind, sirviendo como puntapié para su primer larga duración Until One (2010), a menudo considerado como uno de los responsables del auge que vivió la Electronic Dance Music (EDM) durante la década del 2010 en todo el mundo.

A partir de ese momento se sucedieron los clásicos como Greyhound, Save The World o Don’t You Worry Child, hasta que el trío anunció su separación a finales de 2012 en medio de crecientes diferencias creativas entre Steve Angello y los otros dos miembros. Además de las grabaciones de cada uno en solitario, se creó el proyecto Axwell Λ Ingrosso, del que se desprendieron dos EPs y el larga duración More Than You Know (2017).

En 2018 el trío anunció su regreso con una presentación en el Ultra Music Festival de Miami. Desde entonces estuvieron de gira hasta que la pandemia de covid-19 obligó a detener su actividad en vivo hasta 2021, cuando volvieron a lanzar su primer material en nueve años, con sencillos como It Gets Better, Moth To A Flame, One Symphony, o Redlight. La mayoría de estas canciones aparecieron en el tercer larga duración del trío, Paradise Again (2022), mismo que presentaron en Colombia al año siguiente.

A finales de 2025, Axwell y Angello revelaron a la Rolling Stone que están libres de contrato con cualquier sello discográfico, por lo que este sería el inicio de una etapa en la que asumirían completa libertad creativa gestionada bajo su propia discográfica, Superhuman.