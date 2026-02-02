Ministro de Defensa anunció que la extradición de alias Pipe Tulua está lista: saldría del país en menos de 24 horas

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, entregó detalles del caso desde Estados Unidos sobre la extradición de alias Pipe Tuluá - crédito @mindefensa/X - Fiscalía

En menos de 24 horas se concretaría la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, señalado jefe de la estructura criminal conocida como La Inmaculada, según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al referirse a la orden presidencial que aceleró el trámite judicial y operativo.

El traslado del requerido se programó para la madrugada del martes 3 de enero, lo que adelantó el cronograma que fijaba su salida del país para el siguiente jueves. La instrucción partió del presidente Gustavo Petro, luego de conocerse denuncias sobre presuntos intentos de soborno que buscaban frenar la entrega del capturado a las autoridades de Estados Unidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Pipe Tuluá” partirá desde la estación de policía de Los Mártires, en Bogotá, bajo custodia reforzada y con un esquema de seguridad definido por las autoridades nacionales. El destino final será territorio estadounidense, donde enfrenta requerimientos judiciales por delitos de carácter transnacional.

Alias Pipe Tuluá saldrá desde la estación de policía de Los Mártires, en Bogotá, bajo un esquema de seguridad especial definido por las autoridades nacionales - crédito composición fotográfica Infobae

El ministro de Defensa entregó detalles desde Estados Unidos, país al que viajó junto al presidente Petro y la delegación oficial que asiste al encuentro del mandatario colombiano con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Desde allí, el jefe de la cartera explicó el alcance de la decisión adoptada durante el fin de semana.

“El presidente de la República dio una orden muy clara el fin de semana, que el criminal alias Pipe Tuluá llegue lo más rápido extraditado de Colombia a Estados Unidos”, afirmó Sánchez durante la conferencia de prensa, al destacar la prioridad que el Gobierno otorgó a este caso específico.

Noticia en desarrollo..