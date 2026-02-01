Colombia

Robo de relojes de alta gama en centro comercial de Armenia, sumó más de 60 millones de pesos: así fue el hurto

Las autoridades analizan las circunstancias en las que un grupo cometió un hurto millonario en una joyería, utilizando información sobre los sistemas de protección y evadiendo los controles existentes dentro del recinto

Guardar
Los ladrones ingresaron en la
Los ladrones ingresaron en la madrugada, forzaron los sistemas de protección y sustrajeron 19 relojes Tissot y 11 Swatch de alto valor - crédito Tripadvisor

El millonario robo de relojes y joyas, valorado en 68 millones de pesos, sacudió al centro comercial Unicentro de Armenia (Quindío), cuando delincuentes lograron llevarse decenas de piezas de alta gama sin levantar sospechas ni activar ninguna alarma.

Según Fernando Gómez, dueño del establecimiento, los responsables lograron violentar las protecciones durante una incursión nocturna, acción que fue descubierta al día siguiente al abrir su local.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Fernando Gómez, propietario de la joyería, descubrió el local violentado al intentar abrir su negocio. “El sábado 31 de enero a las 10:05 de la mañana, como todos los días, procedo a abrir mi establecimiento comercial y me doy cuenta, percibo que hay algo que no está bien”, contó Gómez en diálogo con Caracol Radio.

Su testimonio detalló cómo encontró señales claras de daño: “Veo como un pedazo de tabla donde tengo los candados... y yo dije: ‘Bueno, algo pasó, algo dañaron’”.

El robo de 68 millones
El robo de 68 millones de pesos en relojes de lujo en un centro comercial de Armenia reaviva la preocupación por la seguridad en estos espacios - crédito Nicoco Chan/REUTERS

Los videos de seguridad revelaron el modus operandi: al menos dos hombres, de estatura media y contextura delgada, ingresaron caminando por la entrada peatonal la noche anterior.

Uno de ellos portaba un morral y se dirigió directamente a la burbuja de la joyería en el segundo piso, mientras el otro se mantenía atento y en comunicación constante por teléfono. “Lo que se hurtaron fueron 19 piezas de Tissot y 11 piezas de Swatch, que oscila en un valor de 68 millones de pesos”, precisó Gómez.

Las autoridades indicaron que un tercer individuo habría servido como campanero, facilitando el acceso del autor material del robo, que forzó la entrada “rompiendo la madera e ingresando”, según el dueño.

A pesar de los sistemas de seguridad adicionales, los ladrones actuaron con destreza y rapidez, permaneciendo apenas entre ocho y diez minutos dentro del local.

La investigación apunta a la
La investigación apunta a la participación de al menos tres personas: dos vigilantes externos y un cómplice que accedió a la joyería - crédito Captura video

El comerciante destacó la facilidad con la que los delincuentes ocultaron el botín: “Uno de ellos ingresa con un maletín en la espalda y sale también como con el maletín en la espalda... como son artículos pequeños no son de mucho volumen, entonces digamos que son fáciles de esconder”.

Ni el personal del centro comercial ni la empresa de seguridad privada VIPCOl activaron alertas durante el robo. El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez, lamentó lo sucedido y confirmó el inicio de la investigación junto al CTI de la Fiscalía. Ramírez hizo énfasis en la falta de reacción: “En ningún momento hubo activación de alerta por parte del personal ni de la empresa privada que presta el servicio de seguridad en el lugar”.

El propio Gómez reclamó mayor control y vigilancia dentro del centro comercial: “Se supone que estamos en un espacio en el cual debe haber una seguridad... un control de las personas que ingresan, un debido análisis en cámaras y demás”.

Las autoridades y el CTI
Las autoridades y el CTI de la Fiscalía iniciaron una investigación formal y revisarán los protocolos internos de seguridad privada - crédito Captura video

El comerciante también advirtió sobre la creciente inseguridad: “Para nadie es un secreto que el tema de inseguridad ha crecido últimamente... eso es un llamado también a las autoridades competentes, a la policía, que nos ayuden con este tema porque hay que apoyar al empresario”.

El robo ha dejado al descubierto las fallas en los sistemas de seguridad y ha encendido la preocupación entre los comerciantes de la ciudad. La investigación sigue abierta, mientras se intensifica el reclamo por mayores garantías para quienes sostienen sus negocios en Armenia.

Temas Relacionados

Robo joyería ArmeniaCentro comercial Unicentro ArmeniaRobo relojes alta gama68 millones de pesosDetalles hurtoDueño joyería ArmeniaArmeniaColombia-Noticias

Más Noticias

Dani Duke se sincera sobre su mayor miedo: “Los aviones me aterran”

La creadora de contenido colombiana sorprendió a sus seguidores al contar, con total honestidad, cuáles son sus fobias más grandes y cómo enfrenta los momentos de ansiedad cuando debe subirse a un avión

Dani Duke se sincera sobre

Conductor en estado de embriguez chocó dos locales comerciales, tras evadir un control de tránsito en Bucaramanga: todo quedó en video

La colisión se registró en la cabecera tras el intento de un joven de 26 años por evitar la detención policial en el parque San Pío

Conductor en estado de embriguez

A juicio el empresario Julio Gerleín y sus abogados por soborno en el caso de Aida Merlano

La investigación señala que el empresario habría coordinado contactos y pagos, presuntamente con la finalidad de evitar que la excongresista entregara testimonios que involucraran a poderosas familias

A juicio el empresario Julio

Decreto firmado por el Gobierno Petro para salvar a Air-e sigue en pie pese a que se cayó la emergencia económica: esta es la razón

Las disposiciones emitidas durante el estado de emergencia económica continúan vigentes mientras la Corte Constitucional estudia el caso, lo que implica que las generadoras deberán asumir contribuciones y entregar energía a Air-e a partir de febrero

Decreto firmado por el Gobierno

Julián Caicedo relata la tensión en el set con influenciadores: “No ponen cuidado y se la pasan en el celular”

En una conversación en un pódcast, el actor compartió experiencias incómodas durante rodajes con creadores digitales y remarcó la importancia del compromiso y la atención en las producciones de ficción en Colombia

Julián Caicedo relata la tensión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La compañía colombiana que desarrolla

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Dani Duke se sincera sobre

Dani Duke se sincera sobre su mayor miedo: “Los aviones me aterran”

Julián Caicedo relata la tensión en el set con influenciadores: “No ponen cuidado y se la pasan en el celular”

Sofía Jaramillo y Eidevin López explotan en una intensa pelea en ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “La palabra varón le queda grande”

Karen Sevillano recordó cuando casting que hizo a una de sus compañeras de ‘La casa de los famosos Colombia’ para presentar el ‘After’

Juanse Quintero pone sobre la mesa la polémica por símbolos oscuros en shows de Karol G, Bad Bunny y Lady Gaga

Deportes

Técnico de Santa Fe volvió

Técnico de Santa Fe volvió a hablar del estado de la cancha del estadio El Campín: “Te come las piernas”

El jugador colombiano al que Messi le regaló su camiseta: “La voy a meter en una caja fuerte”

Messi en Colombia: el “10″ fue sensación en Medellín con Inter Miami

En imágenes: Así fue el regreso de Messi al Atanasio Girardot para la disputa entre Inter Miami y Atlético Nacional

Juan Manuel Rengifo, de emocionarse en el saludo con Messi a marcar un golazo en el amistoso ante Inter Miami