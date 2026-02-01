Lafaurie reculó y borró mensaje con el que avisaba sobre posible ‘aterrizaje’ suyo y de Cabal en campaña de De La Espriella: quedó registro

José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal han causado un fuerte remezón al interior del Centro Democrático - crédito suministrada a Infobae Colombia

Las señales de lo que sería la llegada de la senadora María Fernanda Cabal y el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, a la campaña presidencial del abogado Abelardo de la Espriella, calentaron las redes sociales en la mañana del domingo 1 de febrero de 2026. Y todo por una publicación del dirigente gremial, que posteriormente borró, pero en la que asentía a una columna en la que se analizaba, en profundidad, la posibilidad de que se registrara esta adhesión.

En efecto, Lafaurie difundió en su cuenta de X una columna del portal La Estrella Digital, titulada Abelardo Espriella y la posible llegada de Cabal y Lafaurie, que alimentó las especulaciones sobre esta posible convergencia con miras a la primera vuelta presidencial. Y que se suma a la anunciada decisión del consabido matrimonio de apartarse del Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, aunque recientemente Lafaurie negó que esa sea la intención.

“La confluencia de Abelardo Espriella, María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie representa una de las movidas políticas potencialmente más transformadoras de la actualidad. Su desarrollo será crucial para entender la evolución de la derecha colombiana”, publicó el titular de Fedegán, con lo que dejaba entrever un acercamiento real hacia la campaña de De la Espriella. Sin embargo, tras percatarse de las implicaciones políticas, Lafaurie decidió eliminarla.

En el análisis de La Estrella Digital describió el panorama político con una claridad poco habitual. “La arena política colombiana se agita con la especulación sobre una convergencia estratégica entre figuras prominentes que podrían reconfigurar el tablero de la derecha”, se leyó en el texto, en el que reiteró cómo el eventual distanciamiento de Cabal y Lafaurie de la directiva del Centro Democrático representa que estas figuras busquen “una mayor autonomía”.

O, incluso, “la conformación de una plataforma que represente de forma más contundente sus ideales”, lo que daría a entender que el perfil de De La Espriella podría entenderse como un factor de cohesión, ante la crisis en la colectividad uribista. La columna añadió que “la figura de Abelardo Espriella emerge como un elemento clave”, atribuyéndole una “plataforma legal y mediática robusta” y la capacidad de “cohesionar a estas personalidades bajo un mismo estandarte”.

De hecho, en el escrito se destacó la visión de futuro hacia esta posible unión. “La materialización de esta alianza estratégica tendría vastas implicaciones para la derecha colombiana. Podría consolidar un sector más conservador y crítico de la actual administración, ofreciendo una alternativa clara y definida”, se precisó en el análisis compartido por Lafaurie, y que no pasó desapercibido en las redes sociales, ante lo que podría ser inminencia de este escenario.

En el artículo también se advirtió que la “combinación del arrastre político” de Cabal, sumado a la “influencia gremial” de Lafaurie y el “capital intelectual y mediático” de Abelardo De la Espriella, representa “una fuerza política con el potencial de generar un impacto significativo en futuros escenarios electorales y en el debate público”. Un estudio del contexto electoral actual en el que estaría de acuerdo el dirigente, pese a que después se echó para atrás.

Lafaurie insistió en que ni él ni María Fernanda Cabal han renunciado al Centro Democrático

A pesar de que el documento enviado al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, sería claro en su deseo de irse del partido, Lafaurie volvió a desmentir cualquier ruptura formal con el partido. El presidente de Fedegán, según expresó en su columna, en Contexto Ganadero. “La manifestación escrita de mi voluntad de renunciar no existe, porque sencillamente no la he presentado”, al remarcar que ni él ni Cabal han salido oficialmente del Centro Democrático.

Esta precisión vino después de la polémica por la filtración de la misiva a Vallejo, en la que expresó reparos al proceso de selección de la candidata presidencial y planteaba “una propuesta de escisión política”. En palabras del propio Lafaurie, el escrito tenía como propósito “plantear una propuesta de escisión política, con el fin de que la senadora pudiera abrir nuevos espacios en su proyecto político, sin que el pronunciamiento implicara abandonar la colectividad”.

El dirigente, en ese escrito, titulado Yo no he renunciado, también criticó la respuesta del partido ante su carta, al calificar la reacción como “escueta” y asegurar que el comunicado que lamentaba su presunta renuncia equivalía a una interpretación errónea, pues “la manifestación escrita de mi expresa voluntad de renunciar no existe porque, sencillamente, no la he presentado”. Por ello, no dudó en atribuir motivaciones internas a la crisis de interpretaciones.

“Existen intereses internos dentro del Centro Democrático que influyen en las decisiones del partido para favorecer agendas particulares y excluir a ciertos sectores”, denunció el dirigente gremial, en medio de las versiones sobre un eventual cisma en el Centro Democrático y en ese orden de ideas, la construcción de una “nueva derecha”; mientras avanza la campaña de De la Espriella, como contrapeso al oficialismo encarnado en Iván Cepeda.