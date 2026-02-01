Colombia

Capturaron a los responsables de robar y suministrar camionetas de lujo a las disidencias de ‘Calarcá’ en Meta

Una serie de allanamientos en varios barrios de Villavicencio permitió detener a quienes abastecían de vehículos a la estructura residual liderada por alias Calarcá y recuperar automóviles que habían sido hurtados en fincas de la zona

La estructura criminal, liderada por
La estructura criminal, liderada por alias Calarcá, abastecía de camionetas de alta gama a los cabecillas del Bloque Jorge Suárez Briceño - crédito composición fotográfica Infobae

Las autoridades colombianas lograron la captura de 13 integrantes de las disidencias de las Farc en el departamento del Meta, señalados de abastecer de camionetas de alta gama a los cabecillas del Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura criminal liderada por alias Calarcá.

El operativo se ejecutó en Villavicencio y zonas aledañas, como parte de una investigación que rastreó durante meses los movimientos de este grupo, considerado clave para el fortalecimiento logístico y operativo de la organización.

La operación tuvo lugar en los barrios La Reliquia, El Lago, Popular y Antonio Villavicencio y estuvo coordinada por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), en conjunto con la Sijín, Sipol y unidades especiales como Jungla, Goes y Gruma.

En el despliegue se logró la aprehensión de 12 personas por orden judicial y una más en flagrancia, bajo cargos de concierto para delinquir, secuestro simple, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego.

¿Quiénes son los capturados y su rol en la estructura?

Entre las personas detenidas destaca alias Coleador, identificado como el líder de la red de apoyo logístico al bloque residual Jorge Suárez Briceño. Con una trayectoria que se remonta a al menos cuatro años, “Coleador” coordinaba el suministro de vehículos robados a los cabecillas de la organización.

La Policía del Meta capturó
La Policía del Meta capturó a 13 integrantes de las disidencias de las FARC en Villavicencio por robo y secuestro - crédito Policía del Meta

La Policía del Meta detalló que en el grupo también figuran alias El Viejo, El Enano, Suta, Hamburguesa y La Flaca, todos con roles activos en la obtención y distribución de camionetas de lujo, especialmente del modelo Hilux.

Durante las diligencias de allanamiento, los agentes hallaron en poder de los capturados un arma de fuego tipo pistola de práctica, cartuchos calibre 38, dos proveedores metálicos para pistola, un cargador para revólver con seis cartuchos calibre 38, un vehículo tipo camioneta hurtada y tres escopetas.

Todo el material incautado quedó bajo custodia de la Fiscalía 249 especializada Gaula, que en las próximas horas presentará a los detenidos ante un juez de control de garantías.

El secuestro y el robo de vehículos, ejes de la investigación

Las autoridades atribuyen a esta célula criminal el secuestro de 15 adultos y dos menores de edad ocurrido el 28 de junio de 2025 en la vereda El Cocuy, en Villavicencio. En ese hecho, los responsables retuvieron a las víctimas durante varias horas y las amenazaron para evitar que dieran aviso a la policía.

Alias Coleador, cabecilla logístico, y
Alias Coleador, cabecilla logístico, y otros miembros como El Viejo y La Flaca, organizaban el suministro y distribución de vehículos de lujo - crédito Policía del Meta

La investigación revela que esta modalidad de secuestro acompañaba el robo de vehículos en fincas de los departamentos de Meta y Cundinamarca, una práctica que permitió a la organización sustraer al menos 17 camionetas, la mayoría de alta gama.

El comandante de la Policía Meta, coronel Nelson Eduardo Zambrano Esguerra, explicó que los vehículos robados se destinaban directamente a los líderes de las disidencias de “Calarcá”.

“Con este resultado, la Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana. Continuaremos desarrollando operaciones para desarticular estructuras criminales, combatir el crimen organizado y proteger la vida, integridad y tranquilidad de los habitantes del Meta”, sostuvo el oficial.

Modus operandi y repercusiones para la región

La forma de operar de la red incluía el ingreso en grupo, con armas y el rostro cubierto, para intimidar a los propietarios de los vehículos. Las víctimas eran retenidas y amenazadas mientras los delincuentes huían con los automóviles.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron prendas de uso militar, utilizadas para simular autoridad y evitar sospechas entre los pobladores. El desmantelamiento de esta estructura permitió recuperar 15 camionetas de lujo, resultado que debilita la movilidad de los cabecillas y complica la comisión de nuevas acciones delictivas en Meta, Casanare y Cundinamarca.

Los delincuentes usaban prendas militares
Los delincuentes usaban prendas militares para simular autoridad, intimidaban a víctimas y facilitaban la huida con los automóviles sustraídos - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Los capturados deberán responder por los delitos de hurto agravado y secuestro simple, además de los cargos relacionados con porte y tráfico de armas. Las autoridades no descartan la existencia de más víctimas y mantienen abierto el canal de denuncias a través de la línea de emergencia 123 y el número contra el crimen 3143587212, garantizando absoluta reserva a quienes colaboren.

La desarticulación del grupo conocido como Los Hilux representa un avance en la lucha contra las estructuras residuales de las Farc en el oriente del país. El operativo, resultado de seis meses de trabajo de inteligencia, refleja la persistencia de desafíos en materia de seguridad y la dedicación de las instituciones para contener la actividad ilícita en regiones estratégicas.

