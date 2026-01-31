Si atropellan a su mascota el Soat pagará por los gastos médicos: Proyecto de ley busca que animales sean reconocidos como víctimas

Miles de perros y gatos mueren cada año en las vías del país sin recibir atención veterinaria tras ser atropellados- crédito VisualesIA/Soat

Perros, gatos, animales domésticos y fauna silvestre vertebrada mueren o quedan gravemente heridos cada año sin que exista un mecanismo claro de atención, auxilio o responsabilidad luego de ser atropellados en las vías del país.

En la mayoría de los casos, la suerte del animal depende de la buena voluntad de un conductor, un transeúnte o de rescatistas y fundaciones que operan con recursos limitados.

Esa realidad es la que busca transformar la Ley Huellas Vivas, un proyecto de ley que propone una modificación estructural al Código Nacional de Tránsito para reconocer formalmente a los animales como víctimas de hechos de tránsito.

El objetivo central es garantizar su atención inmediata, oportuna y en condiciones dignas cuando sean atropellados, evitando que queden abandonados en las vías o mueran por falta de atención veterinaria.

La iniciativa ya inició su trámite legislativo en la Cámara de Representantes el pasado 27 de enero de 2026 y ha abierto un debate nacional sobre el papel del Estado, los conductores y la sociedad frente a los animales que comparten el espacio vial.

El Soat, eje central del proyecto

La Ley Huellas Vivas busca que los animales atropellados sean reconocidos como víctimas de tránsito y reciban atención inmediata - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Uno de los puntos más innovadores del proyecto es su enfoque en el Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito). Actualmente, este seguro está diseñado exclusivamente para proteger a las personas involucradas en un accidente de tránsito, ya sean peatones, pasajeros o conductores. La Ley Huellas Vivas propone ampliar ese alcance para que el Soat también cubra a los animales atropellados.

En términos concretos, el proyecto plantea que el Soat responda por los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios derivados de accidentes de tránsito que involucren animales. Esto permitiría una atención veterinaria de urgencia sin que los costos recaigan, como sucede hoy, sobre ciudadanos solidarios o fundaciones de protección animal.

El Soat es un seguro obligatorio por ley: todo vehículo que circule en el territorio nacional debe tenerlo vigente. Su función es garantizar atención inmediata y universal en caso de accidente, sin importar quién tenga la culpa. Extender este esquema a los animales implicaría un cambio profundo en la forma en que el sistema de tránsito aborda estas emergencias.

Una ley alineada con el reconocimiento de los animales como seres sintientes

Hoy, los costos por atropellamientos de animales recaen en ciudadanos y fundaciones; el proyecto propone que los asuma el SOAT- crédito Freepik

“Este proyecto no solo habla de bienestar animal, sino de responsabilidad vial y sensibilidad social frente a la vida que también habita nuestros territorios”, resume un fragmento de la iniciativa. Para sus impulsores, reconocer a los animales como víctimas de tránsito también contribuye a una cultura vial más consciente y empática.

El proyecto cuenta con respaldo multipartidista y es liderado por el representante a la Cámara Camilo Londoño, quien ha consolidado una agenda legislativa con enfoque social, ambiental y de bienestar animal. Con esta iniciativa, Londoño se posiciona como una de las voces jóvenes del Congreso que promueve soluciones modernas y coherentes con la realidad del país.

Qué cubre hoy el Soat y qué cambiaría

El debate por el “Soat para mascotas” abrió una discusión nacional sobre responsabilidad vial y bienestar animal en Colombia- crédito Colprensa

Actualmente, el Soat cubre gastos médicos como cirugías, hospitalización, medicamentos y rehabilitación; indemnizaciones por incapacidad permanente; gastos funerarios y muerte; y el transporte inicial desde el lugar del accidente hasta un centro médico.

Estos cubrimientos tienen topes económicos establecidos en UVT, y cuando se superan, el excedente suele ser asumido por la EPS de la persona o, en algunos casos, por la Adres.

Con la Ley Huellas Vivas, el debate se centra en cómo adaptar este esquema para incluir a los animales, fortaleciendo la respuesta institucional y evitando la desprotección que hoy existe. Aunque el proyecto está en discusión legislativa, ya plantea preguntas clave sobre la financiación, la operación del sistema y el rol de las aseguradoras.

Lo cierto es que la propuesta pone sobre la mesa un tema que durante años ha sido ignorado: los animales también son víctimas del tránsito. Si el proyecto avanza, el Soat dejaría de ser exclusivamente un seguro para humanos y se convertiría en una herramienta para proteger la vida en todas sus formas, marcando un antes y un después en la política de seguridad vial y bienestar animal en Colombia.