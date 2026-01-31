Colombia

Resultados de la Lotería de Medellín viernes 30 de enero de 2026: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Lotería de Medellín realiza un sorteo a la semana, todos los viernes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Guardar
La Lotería de Medellín lleva
La Lotería de Medellín lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los viernes (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería de Medellín difundió los resultados ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este viernes 30 de enero de 2026.

Este popular juego entrega más de 50 premios principales que suman $42.000 millones de pesos. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Medellín

Fecha del sorteo: viernes 30 de enero de 2026.

Sorteo: 4820.

Premio mayor: 7506.

A qué hora se juega la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín lleva a cabo un sorteo a la semana, cada viernes a las 23:00 horas, donde tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

Lista de premios

La Lotería de Medellín ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 16.000 millones de pesos.

Dos secos de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 700 millones pesos.

Dos secos de 500 millones pesos.

Seis secos de 100 millones pesos.

Siete secos de 50 millones pesos.

10 secos de 20 millones pesos.

15 secos de 10 millones pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Medellín que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Para reclamar el premio debe dirigirse a la Lotería de Medellín con el billete ganador y su identificación.

Si el premio es menor a 20 millones de pesos, se puede reclamar en cualquier agencia distribuidora del país. El premio se entregará en una cuenta bancaria registrada por el ganador.

Cabe mencionar que los ganadores tienen un año desde la fecha del sorteo, para reclamar su premio.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador

Para guardar y validar un billete ganador de la Lotería de Medellín, se recomiendan las siguientes prácticas:

Conserva el billete original en perfecto estado, evitando arrugas, manchas, tachaduras o cualquier daño que pueda afectar su legibilidad y validez para el cobro. Guárdalo en un lugar seguro, seco y protegido desde el momento de la compra hasta la reclamación del premio.

Para validar el billete y reclamar el premio, debes presentarlo junto con un documento de identidad válido (como la cédula de ciudadanía) en las oficinas de la Lotería de Medellín o en los puntos de pago autorizados, dependiendo del monto del premio. Los premios menores a $5 millones pueden reclamarse en agencias distribuidoras, mientras que premios mayores requieren trámite en la entidad directamente.

La Lotería de Medellín cuenta con estrictos protocolos de transparencia y seguridad en su proceso de entrega de premios. Por ejemplo, en casos recientes de premios importantes, se han realizado auditorías internas y forenses para garantizar la legalidad y evitar fraudes, incluyendo revisión de grabaciones y controles rigurosos.

Estos procedimientos respaldan la validez y seguridad del cobro si el billete está en buena condición y se cumplen los requisitos oficiales.

Temas Relacionados

Lotería de Medellíncolombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Ganadores de la lotería de Risaralda: estos fueron los resultados del último sorteo

En el eje cafetero, esta actividad se destaca por su compromiso con el bienestar social

Ganadores de la lotería de

Resultados de La Caribeña Noche: conoce los números ganadores del 30 de enero

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultados de La Caribeña Noche:

Estos son los cortes de la luz del 31 de enero en Santander

Conoce con anticipación los cortes de luz que se llevarán a cabo en tu localidad

Estos son los cortes de

Comenzó la temporada de avistamiento de aves en Valle del Cauca: estos son los destinos y especies imperdibles

La región alberga una amplia variedad de hábitats, desde humedales y bosques de niebla hasta áreas urbanas, lo que permite a observadores y expertos identificar cientos de especies durante rutas y recorridos especializados guiados

Comenzó la temporada de avistamiento

Yina Calderón confirmó su entrada a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “¡Se nos cumplió!"

Las redes sociales del programa que ya comenzó a revelar los participantes de su sexta temporada dio un indicio que no dejó lugar a dudas, mientras que la huilense confirmó indirectamente su ingreso al formato

Yina Calderón confirmó su entrada
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esquemas de la UNP son

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón confirmó su entrada

Yina Calderón confirmó su entrada a ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “¡Se nos cumplió!"

Carmen Villalobos se refirió a las reacciones en redes sociales por su ruptura con Frederik Oldenburg: “Me divierto con tanta pendejada”

Karina García pidió a sus fans dejar atrás su relación con Andrés Altafulla: “Suelten ese tema”

Ana del Castillo enfrentó a Petro por sus polémicas declaraciones sobre Jesús y María Magdalena: “Blasfemaste contra el Señor”

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Deportes

Dos jugadores del Inter Miami

Dos jugadores del Inter Miami superan el valor de mercado de toda la plantilla de Atlético Nacional

Messi en Colombia: las exigencias que hizo el club del argentino para visitar Medellín

Jhon Jader Durán se aleja de la Juventus: otro equipo europeo estaría detrás de su traspaso

Hora y dónde ver el UFC 325: Volkanovski vs. Lopes será la pelea estelar

El peculiar homenaje a Falcao que es tendencia en Colombia: “El tigre no es como lo pintan”