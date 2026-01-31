Colombia

Karina García pidió a sus fans dejar atrás su relación con Andrés Altafulla: “Suelten ese tema”

Mientras la modelo y creadora de contenido se encuentra dándose una nueva oportunidad con Kris R, un sector de sus seguidores parece no querer dejar de lado su pasado con el barranquillero

La influenciadora dejó en claro que nunca se ha referido a los motivos de su ruptura con el barranquillero, luego de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

La historia entre Karina García y Andrés Altafulla fue uno de los hechos que marcó el desarrollo de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, en 2025. El cantante ingresó a mitad de la competencia, en un momento en el que la modelo ya era una de las participantes favoritas de los televidentes, y no tardó en acercarse a ella —luego de un intento infructuoso con Melissa Gate— en lo que terminó siendo uno de los romances de dicha edición.

Su noviazgo dividió a la audiencia y a los participantes, escalando al punto de que se habló de escenas subidas de tono debajo de las cobijas. Aunque Karina fue eliminada poco después de decidirse el Top 10, Altafulla siguió en competencia con el apoyo de los fans de Karina, y esta incluso regresó para liderar la campaña final de votación con la que se convirtió en el vencedor.

Luego de 'La casa de los famosos Colombia', Altafulla compartió con los hijos de Karina García de manera constante, dando la impresión de que el noviazgo iba por buen camino - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Tras finalizar su participación en el reality show, la pareja intentó demostrar que su relación iba en serio y no una mera estrategia de juego. Durante varios meses, compartieron su cotidianidad en redes sociales, incluyendo viajes y momentos de integración con los hijos de Karina, quienes llegaron a convivir de manera estrecha con el cantante.

Sin embargo, Karina confirmó el 29 de septiembre de 2025 en sus redes sociales que el noviazgo había llegado a su fin semanas atrás. A partir de ese momento la separación se volvió objeto de debate, con Altafulla pidiendo privacidad, mientras Karina habló de una presunta deuda millonaria que el cantante tenía con ella, y Yina Calderón (antagonista de la paisa tanto en La casa de los famosos como en La mansión de Luinny) se refirió a una serie de infidelidades del barranquillero que provocaron la ruptura.

Desde entonces, las menciones al romance que en su día se conoció como “Karifulla” no se han detenido, ni siquiera ahora que la influenciadora anunció que estaba intentado darse una nueva oportunidad en el amor con el cantante Kris R, con la que fue vista durante una de las fechas de Bad Bunny en Medellín.

Karina García y Kris R dieron de qué hablar cuando fueron captados besándose durante una de las fechas de Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot - crédito Dipo/Facebook

Fue así que durante una intervención en Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos Colombia, espacio digital del Canal RCN donde se analiza lo que ocurre en la tercera temporada actualmente en marcha, Karina pidió a sus seguidores que cesen los señalamientos y especulaciones sobre el fin de ese noviazgo, subrayando que ninguna de las partes ha revelado públicamente los motivos de la ruptura.

“Vivo muy agradecida con el ‘team Kariifulla’ por todo el apoyo que le dieron tanto a Andrés como a mí, en el momento en que fuimos pareja, pero ustedes también tienen que entender que las parejas terminan (…) Yo no me estoy burlando, yo sería incapaz, pero de corazón les pido que no me ataquen más con el tema”, comentó.

La creadora de contenido enfatizó la importancia de dar vuelta a la página, añadiendo: “Él tiene su vida, yo tengo mi vida. Así que por favor, de corazón soltemos. Han pasado cinco meses, donde él tiene su vida, yo tengo mi vida. Y es la primera vez que hablo de esto”.

Sobre este punto, García reiteró que jamás ha contado los detalles de la separación, remarcando que su silencio fue por respeto a ambos.

“¿Ustedes cuando me han escuchado hablar del por qué se terminó esa relación? ¿Ustedes lo saben? Ustedes no tienen ni idea mis bebés hermosos, y yo siempre guardé silencio por respeto, porque yo me considero una dama. Entonces de corazón mis bebés no más, suelten ese tema”, expresó, generando reacciones a favor y en contra por sus palabras.

