Joven de 24 años fue asesinado al frente de una iglesia en Armenia: tenía varios antecedentes penales

Los hechos se presentaron en el barrio La Patria. Autoridades investigan si el caso está relacionado con el microtráfico de estupefacientes

El joven Andrés Felipe Roa
El joven Andrés Felipe Roa Porras tenía antecedentes por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y otros delitos - crédito Colprensa y Redes sociales/Facebook

La inseguridad y la violencia en Armenia (Quindío) persisten. Para diciembre de 2025 ya se habían registrado 91 homicidios en el municipio, según informó TVA Noticias, posicionándose como el municipio con más asesinatos reportados en todo el departamento. En 2026, la situación no ha cambiado; un nuevo crimen se presentó en la capital.

El 30 de enero, un joven identificado como Andrés Felipe Roa Porras, de 24 años, fue asesinado en un ataque armado ocurrido en la vía pública del barrio La Patria. El crimen fue perpetrado frente a la capilla Santa Laura Montoya.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Policía de Quindío, citado por Blu Radio, dos personas que se movilizaban en motocicleta dispararon en varias oportunidades contra Roa Porras, causándole la muerte en el lugar.

La ciudadanía escuchó los disparos y alertó a las autoridades sobre los hechos. Posteriormente, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, llegaron al sitio y lo acordonaron para proteger la escena del crimen y hacer el respectivo levantamiento del cuerpo.

El joven recibió varios impactos
El joven recibió varios impactos de bala. Fue atacado por hombres armados que se movilizaban en motocicleta - crédito Colprensa

La víctima había resultado herida con arma cortopunzante el 17 de diciembre de 2025 en una riña que se registró en el barrio Simón Bolívar de Armenia.

El asesinato del joven está siendo investigado por la Sijín de la Policía, que busca esclarecer los motivos y los responsables del crimen. De acuerdo con La Crónica del Quindío, una de las hipótesis que manejan las autoridades sobre el caso es que pudo estar relacionado con el microtráfico de estupefacientes.

Las indagaciones realizadas hasta el momento indican que Andrés Felipe Roa registraba antecedentes judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los siguientes delitos:

  • Tráfico de estupefacientes (2017, 2018, 2020 y 2025)
  • Homicidio (2018)
  • Daño en bien ajeno (2018)
  • Concierto para delinquir (2019)
  • Lesiones personales (2020)
  • Hurto (2021 y 2022)
  • Fabricación y porte de armas de fuego o municiones y amenazas (2025)
La víctima tenía antecedentes por
La víctima tenía antecedentes por concierto para delinquir (2019) y lesiones personales (2020) - crédito Colprensa

Apenas un día antes también se registró otro asesinato en Armenia. Cerca de las 12:00 p. m., se presentó un ataque sicarial en el barrio Las Acacias que dejó como saldo la muerte de un hombre, identificado como Diego Ospitia Londoño, de 42 años.

Según Caracol Radio, la víctima fue interceptada por hombres armados que le disparaban mientras esta se movilizaba en su vehículo particular. El hombre falleció por la gravedad de sus heridas, sin alcanzar a recibir atención médica.

Por otro lado, las autoridades lograron capturar al presunto responsable del crimen, tras la implementación de un plan candado posterior al ataque armado. El sospechoso estaba tratando de escapar en una motocicleta. En medio de su huida, causó un accidente de tránsito que permitió su captura.

El hombre arrestado posee antecedentes judiciales por homicidio y ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

Un hombre fue asesinado mientras
Un hombre fue asesinado mientras conducía un vehículo particular en Armenia - crédito Colprensa

La víctima se dedicaba a la compra y venta de motocicletas y también tenía antecedentes penales por el delito de receptación. De acuerdo con el Código Penal Colombiano, este tipo penal se le adjudica a la persona que, “sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta punible, adquiera, posea, convierta o transfiera bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito” (artículo 447).

Según información aportada por la hermana de Ospitia Londoño, existían conflictos familiares relacionados con una herencia de la abuela materna, quien era propietaria del inmueble donde residía la víctima, situación que también está siendo investigada por las autoridades que están a cargo de las indagaciones sobre el homicidio.

