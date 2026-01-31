“Están ansiosos”: Mafe Cabal aseguró que Cepeda no puede participar en la consulta y reveló estrategias que habría detrás

María Fernanda Cabal aseguró que Iván Cepeda está impedido para participar en una segunda consulta interpartidista, en este caso, de centro izquierda - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

Está en duda la participación del senador y candidato presidencial Iván Cepeda en la consulta interpartidista de la coalición del Frente por la Vida, que se llevará a cabo el 8 de marzo de 2026 con el fin de elegir a un aspirante de centro izquierda que entre a la contienda electoral por la Presidencia. El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinará el 1 de febrero si el candidato puede o no sumarse a la consulta, en la que competirán Roy Barreras, Camilo Romero, Daniel Quintero —que atraviesa la misma situación– y Juan Fernando Cristo.

El problema que rodea la participación de Cepeda se centra en el hecho de que en octubre de 2026 hizo parte de otra consulta, en la que compitió contra Carolina Corcho y Daniel Quintero –que renunció poco antes a la consulta–. En un inicio, se trataba de una consulta interna del Pacto Histórico, pero para entonces todavía no había recibido la personería jurídica que le permitía ser un partido unitario, fusionando varias colectividades.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Debido a eso, se cree que la consulta se convirtió en una consulta interpartidista y no en una interna y, de acuerdo con la normativa vigente, ningún candidato puede pasar por dos consultas interpartidistas.

La normativa indica que ningún candidato puede participar en dos consultas interpartidistas - crédito Registraduría Nacional

“No podría presentarse a las consultas del 8 de marzo el candidato Iván Cepeda y lo mismo Daniel Quintero, que si bien, formalmente, dice que no participó en la consulta, lo cierto es que quedó inscrito, al punto de que la Registraduría Nacional le rechazó la inscripción de su Grupo Significativo de Ciudadanos”, explicó el subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), Frey Alejandro Muñoz, en entrevista con Caracol Radio.

No obstante, los partidos Unión Patriótica y Partido Comunista, que querían fusionarse junto con el Polo Democrático para ser el Pacto Histórico, también renunciaron a la consulta de octubre. Eso quiere decir que Cepeda y Corcho compitieron con el único aval del Polo Democrático, mientras que Quintero dio un paso al costado, pero igual apareció en los tarjetones.

Cabal advirtió sobre intereses personales detrás de la candidatura

El CNE deberá definir la participación de Iván Cepeda en la consulta - crédito Europa Press y Colprensa

Ante esta disyuntiva, la congresista María Fernanda Cabal, que aspiraba a la Presidencia de la República, ya tiene una posición. De acuerdo con una declaración que expuso en su cuenta oficial de X, el senador Cepeda no puede participar en la consulta de centro izquierda, que tendrá lugar el mismo día de las elecciones al Congreso.

Advirtió que la insistencia de los políticos de izquierda que esperan garantizar su participación en ese proceso electoral tiene un fin específico, que no está precisamente relacionado con la política. A su juicio, esperan recibir el dinero correspondiente a la reposición de votos.

“La Ley es clara. Cepeda está impedido para participar en otra consulta interpartidista. Estos de la extrema izquierda están ansiosos por hacer una consulta que les permita recibir una reposición por cada voto de 8.287 pesos. Les encanta sacarle la plata de los bolsillos a los ciudadanos”, señaló.

La senadora María Fernanda Cabal aseguró que los candidatos esperan la reposición de votos - crédito @MariaFdaCabal/X

Congresista anunció demanda para tumbar la inscripción de Cepeda

La representante a la Cámara y aspirante al Congreso Katherine Miranda también reaccionó a la situación, informando que presentaría una demanda para tumbar la inscripción de la candidatura del senador a la consulta interpartidista. Aseguró que la normativa debe respetarse, así las reglas no les sean beneficiosas.

“La ley no se tuerce, no se acomoda y no se negocia para favorecer a nadie. En democracia no vale todo, y menos cuando se pretende pasar por encima de las reglas para imponer candidaturas. Hoy presentaremos la demanda a la inscripción de la candidatura de Iván Cepeda. Las normas se cumplen, les gusten o no”, señaló.

La representante Katherine Miranda anunció demanda para frenar la inscripción de la candidatura de Iván Cepeda Castro - crédito @KatheMirandaP/X