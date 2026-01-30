Padres de familia grabaron denuncia contra reconocida marca de leche chocolatada por presencia de “moho de pecera” en una paca de sus productos en Envigado

El relato compartido en redes describe síntomas y malestares ocasionados por un producto de Alpina que, pese a tener fecha de vencimiento vigente, presentó alteraciones visibles en olor, sabor y textura, generando preocupación de salud - crédito captura de pantalla / Instagram

Una familia de Envigado, Antioquia, relató a través de redes sociales el incidente que vivió después de consumir una bebida láctea de la marca Alpina, adquirida en un supermercado local, la cual, según la denuncia, presentaba moho y una textura anormal.

La queja recoge la inquietud de los padres, luego de que una niña de cuatro años, un bebé y otros miembros de la familia bebieran el producto, que según la caja tenía fecha de vencimiento para agosto de 2026.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channel y en Facebook

“El domingo 18 de enero haciendo compras para las media mañanas de nuestra hija, mi esposa (lactante) y yo compramos una paca de 12 Alpin”, señaló el padre al comenzar el relato.

Durante esa semana, tanto la niña como su suegra y los demás miembros de la familia consumieron la bebida. “La tomamos confiados que podía ser que estaban asentados y que quizás agitando se componía esa textura como pesada”, expresó.

El caso se tornó preocupante después de varios días de consumo. “El pasado lunes 26 la niña se tomó uno después del colegio, pero nos dijo que estaba maluco”, detalló el denunciante.

Tras ese episodio, la suegra probó el producto y notó que el pitillo se tapaba al intentar succionar. “A lo que mi esposa inteligentemente decidió abrirlo como se ve en el video”, agregó.

El descubrimiento del contenido en mal estado generó alarma inmediata. “Para nuestra sorpresa abrimos y vemos algo con moho horrible”, narró el padre. “Se sentía como baboso, como una pecera sin lavar, verde, y llamamos a Alpina para que respondan por este producto que según la caja vencía el 30 de agosto de 2026”.

El denunciante insistió en que “todos los que tomamos correspondientes a esa paca se sentían igual, solo que como repito pensábamos que era solo asiento”.

La presencia de moho y la consistencia viscosa aumentaron el temor por la salud de los presentes, especialmente de los niños, de acuerdo con la denuncia.

“‘¿Cómo se toman con esa ligereza algo tan grave que puede incluso generar infecciones, bacterias o enfermedades transmitidas por alimentos como Helicobacter pylori, por ejemplo?’”, cuestionó, y agregó: “No solo en nosotros, también en una niña de 4 años e incluso a nuestro bebé”.

Al buscar una respuesta de la empresa, la familia recibió una reacción que consideraron insuficiente. “Resultó insultante (y con esto terminó) que Alpina nos diga que simplemente hará reposición del producto en una semana”, lamentó el denunciante.

Debido a la gravedad del caso, anunciaron que tomarán medidas ante las autoridades. “Por todo esto vamos a escalar la respectiva queja en la Superintendencia de Industria y Comercio y reporte de lo acontecido a la Secretaría de Salud departamental para tomar las medidas necesarias”, señaló el afectado.

Finalmente, la familia pidió a la comunidad compartir el testimonio y mantenerse alerta ante los posibles riesgos de confiar plenamente en productos envasados. Expresaron que una falla en los controles puede generar consecuencias perjudiciales para los consumidores y situaciones angustiantes como la vivida por ellos.