Colombia

Padres de familia grabaron denuncia contra reconocida marca de leche chocolatada por presencia de “moho de pecera” en una paca de sus productos en Envigado

Diversos consumidores buscan mayor garantía tras detectar problemas visibles en envases adquiridos en supermercados reconocidos

Guardar
El relato compartido en redes
El relato compartido en redes describe síntomas y malestares ocasionados por un producto de Alpina que, pese a tener fecha de vencimiento vigente, presentó alteraciones visibles en olor, sabor y textura, generando preocupación de salud - crédito captura de pantalla / Instagram

Una familia de Envigado, Antioquia, relató a través de redes sociales el incidente que vivió después de consumir una bebida láctea de la marca Alpina, adquirida en un supermercado local, la cual, según la denuncia, presentaba moho y una textura anormal.

La queja recoge la inquietud de los padres, luego de que una niña de cuatro años, un bebé y otros miembros de la familia bebieran el producto, que según la caja tenía fecha de vencimiento para agosto de 2026.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channel y en Facebook

“El domingo 18 de enero haciendo compras para las media mañanas de nuestra hija, mi esposa (lactante) y yo compramos una paca de 12 Alpin”, señaló el padre al comenzar el relato.

Durante esa semana, tanto la niña como su suegra y los demás miembros de la familia consumieron la bebida. “La tomamos confiados que podía ser que estaban asentados y que quizás agitando se componía esa textura como pesada”, expresó.

El caso se tornó preocupante después de varios días de consumo. “El pasado lunes 26 la niña se tomó uno después del colegio, pero nos dijo que estaba maluco”, detalló el denunciante.

Tras ese episodio, la suegra probó el producto y notó que el pitillo se tapaba al intentar succionar. “A lo que mi esposa inteligentemente decidió abrirlo como se ve en el video”, agregó.

El descubrimiento del contenido en mal estado generó alarma inmediata. “Para nuestra sorpresa abrimos y vemos algo con moho horrible”, narró el padre. “Se sentía como baboso, como una pecera sin lavar, verde, y llamamos a Alpina para que respondan por este producto que según la caja vencía el 30 de agosto de 2026”.

El denunciante insistió en que “todos los que tomamos correspondientes a esa paca se sentían igual, solo que como repito pensábamos que era solo asiento”.

La presencia de moho y la consistencia viscosa aumentaron el temor por la salud de los presentes, especialmente de los niños, de acuerdo con la denuncia.

‘¿Cómo se toman con esa ligereza algo tan grave que puede incluso generar infecciones, bacterias o enfermedades transmitidas por alimentos como Helicobacter pylori, por ejemplo?’”, cuestionó, y agregó: “No solo en nosotros, también en una niña de 4 años e incluso a nuestro bebé”.

Al buscar una respuesta de la empresa, la familia recibió una reacción que consideraron insuficiente. “Resultó insultante (y con esto terminó) que Alpina nos diga que simplemente hará reposición del producto en una semana”, lamentó el denunciante.

Debido a la gravedad del caso, anunciaron que tomarán medidas ante las autoridades. “Por todo esto vamos a escalar la respectiva queja en la Superintendencia de Industria y Comercio y reporte de lo acontecido a la Secretaría de Salud departamental para tomar las medidas necesarias”, señaló el afectado.

Finalmente, la familia pidió a la comunidad compartir el testimonio y mantenerse alerta ante los posibles riesgos de confiar plenamente en productos envasados. Expresaron que una falla en los controles puede generar consecuencias perjudiciales para los consumidores y situaciones angustiantes como la vivida por ellos.

Temas Relacionados

AlpinaEnvigadoBebidas lácteasMoho en alimentosSuperintendencia de Industria y ComercioSecretaría de Salud de AntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

CNE recusó a los tres magistrados petristas que iban a estudiar la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista de la izquierda

El candidato presidencial anunció que recurrirá a instancias judiciales para respaldar su postulación en la cita programada para el 8 de marzo de 2026

CNE recusó a los tres

Indepaz reveló cifras de crecimiento de grupos criminales en Colombia entre 2024 y 2025

El Clan del Golfo registra un aumento del 30%, pasando de 7.551 integrantes en 2024 a 9.840 en 2025, con 3.328 hombres en armas y 6.512 en redes de apoyo para este último año, siendo el grupo armado con mayor incremento

Indepaz reveló cifras de crecimiento

Inspectores de Policía se van a paro en Bogotá: denuncian que se incumplió ley que ordenó mejoras salariales y cambios en sus cargos

Los funcionarios aseguraron a Infobae Colombia que el plazo para aplicar la norma ya venció y que, pese al cambio de nombre del cargo, las mejoras salariales aún no se reflejan

Inspectores de Policía se van

Premio Nobel, James Robinson, alertó por déficit fiscal y falta de confianza que amenazan la legitimidad estatal en Colombia: “Un problema muy profundo”

Las afirmaciones del economista subrayan que la evasión tributaria y la incapacidad para materializar obras públicas influyen negativamente en la percepción ciudadana sobre la gestión gubernamental y el desarrollo

Premio Nobel, James Robinson, alertó

Gustavo Petro borró un trino luego de compartir video falso atribuido al Ejército: era generado con inteligencia artificial

El episodio se suma a otros casos en los que el mandatario ha replicado imágenes y videos generados o alterados con IA

Gustavo Petro borró un trino
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alerta máxima en Colombia por

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

EE. UU. confirmó recompensa de 5 millones de dólares por responsables de ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: quiénes son

Gigantesco operativo busca dar con ‘Primo Gay’ y ‘El Pollo’, cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias que se disputan el territorio en Antioquia

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

ENTRETENIMIENTO

Mariam Obregón envió un mensaje

Mariam Obregón envió un mensaje a las mujeres sobre las cirugías estéticas y aseguró que la belleza no está en operarse

Sebastián Villalobos explicó qué pasó con Juanse Quintero y Johanna Fadul: “Tampoco los considero mis amigos”

Así reaccionó Karol G al escuchar canción de Feid tras su ruptura: el video es viral en redes sociales

Manuela Gómez, Mariana Zapata y Yuli Ruiz alertan por supuesta presencia paranormal en ‘La casa de los famosos’: “Una sombra negra”

Yaya Muñoz reveló quién es el jefe de ‘La casa de los famosos Colombia’ y aclaró cómo es su relación con Roberto Velásquez

Deportes

Así va la tabla de

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 3: hay un líder sorpresivo en el fútbol colombiano, mientras que Millonarios se hunde

Millonarios ya habría elegido a su nuevo técnico: de quién se trata

El Bayern Múnich de Luis Díaz y el Benfica de Richard Ríos conocieron a sus posibles rivales en la Champions League

Inter de Miami vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver en Colombia a Lionel Messi frente al Verdolaga

América de Cali igualó ante Once Caldas en el Pascual Guerrero y dejó escapar el liderato de la Liga Betplay