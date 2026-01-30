⁠Catherine Juvinao denunció adjudicación presuntamente irregular de millonario contrato del Icetex: “En época electoral”

La congresista advirtió que el Ministerio de Educación y el Icetex deberán responder ante las autoridades por la adjudicación del contrato - crédito Colprensa

La representante a la Cámara Catherine Juvinao denunció a través de sus redes la adjudicación de un millonario contrato presuntamente irregular por parte del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex). De acuerdo con la congresista, el valor del contrato es de más de $50.000 millones, pero debería ser menor.

“El @ICETEX acaba de adjudicar por $52mil millones un contrato de tecnología bancaria que, a los bancos más grandes de este país, no les ha costado más de $25mil millones. Una adjudicación tipo sastre para que se lo quedara un contratista actual de la entidad. En época electoral”, señaló la congresista en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La congresista Juviano aseguró que el Icetex adjudicó un contrato con cifras aparentemente demasiado altas - crédito @CathyJuvinao/X

Según Juvinao, puso en conocimiento alertas sobre presuntos direccionamientos y precios “artificialmente altos”, que, desde su perspectiva, serían suficientes para no llevar a cabo la adjudicación que, al parecer, se hizo con un único proponente. Sin embargo, la entidad decidió continuar con el proceso.

Señaló que el contrato en cuestión corresponde a un segundo “core bancario”. “La entidad ya tiene un contrato para lo mismo firmado en 2024 y que va hasta 2027″, expuso. Y, justamente, el segundo contrato habría sido adjudicado al mismo contratista: Unión Temporal Icetex 2016.

“No hay plata para créditos estudiantiles, ni para subsidios a las tasas, ni para condonaciones, pero sí hay para contratos multimillonarios en época electoral, duplicados, con precios inflados y presuntos direccionamientos a contratistas específicos”, criticó la representante a la Cámara.

La congresista Catherine Juvinao advirtió sobre presuntos direccionamientos en la adjudicación de un contrato del Icetex - créditp @CathyJuvinao/X

En consecuencia, indicó que el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, y el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, tendrán que responder ante las autoridades por estos hechos. Informó que allegará un informe completo y detallado sobre la millonaria adjudicación a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación.

“La plata de los créditos de los jóvenes estudiantes se la ferian en plenas elecciones”, aseveró.

Otra irregularidad que sacudió al Icetex: presunto nombramiento anómalo

No es la primera vez que la congresista revela presuntas irregularidades identificadas en los procesos que adelanta el Icetex. En diciembre de 2025, advirtió sobre la presunta designación de funcionarios que no cumplen los requisitos legales.

El caso que expuso corresponde a Javier Darío Sastoque Gómez, cuya hoja de vida apareció publicada para el cargo de jefe de la Oficina Asesora de Planeación de Icetex. Juvinao aseguró que Sastoque es ingeniero forestal, una formación académica que, según la legisladora, no se encuentra contemplada entre los perfiles exigidos en el manual de funciones de la entidad para ocupar ese puesto. “¿Cómo va a funcionar bien el @ICETEX si ponen gente que ni siquiera cumple los mínimos del cargo?”, cuestionó en su momento.

El cargo de cargo jefe de la Oficina Asesora de Planeación del Icetex requiere título de pregrado en Administración, Economía, Ingeniería Administrativa o Industrial y afines, Contaduría, Matemáticas o Estadística - crédito @CathyJuvinao/X

La representante explicó que el manual de funciones de Icetex estipula que el jefe de la Oficina Asesora de Planeación debe poseer título profesional en áreas como Administración, Economía, Ingeniería Administrativa o Industrial y afines, Contaduría, Matemáticas o Estadística. De acuerdo con la información disponible en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), a la que accedió la legisladora, el programa académico cursado por Sastoque pertenece al Núcleo Básico de Conocimiento (NBC) 822, correspondiente a “Ingeniería agrícola, forestal y afines”, dentro del área de Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines.

Según la congresista, el programa de Ingeniería Forestal no se ajusta a los núcleos requeridos para el cargo, que son NBC 830 (Industrial y afines) y NBC 821 (Administrativa y afines), lo que, a su juicio, demuestra que Sastoque no cumplía con los requisitos establecidos para el puesto vacante dentro de la entidad.