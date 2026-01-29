Petro insistió en defender las candidaturas de Iván Cepeda y Daniel Quintero, pese a que no puede participar en política

El presidente Gustavo Petro lanzó nueva advertencia sobre el análisis que tendrá que hacer el CNE en los casos de Iván Cepeda y Daniel Quintero - crédito Juan Arias/Infobae

Con su inmodificable postura, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a hacer el miércoles 28 de enero una férrea defensa de las candidaturas del senador Iván Cepeda y el acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero en la consulta del Frente por la Vida, pese a las restricciones legales que les impedirían participar en el referido proceso. Con ello, el jefe de Estado reiteró sus cuestionamientos a los que, según él, quieren violar la Constitución Política.

La controversia se centró en la decisión de la Registraduría Nacional, que rechazó la aspiración de Quintero y, por lo visto, de Cepeda, y el traslado al Consejo Nacional Electoral (CNE) la habilitación de ambos para la mencionada. Lo anterior, en el caso del exmandatario, por haber participado en la consulta del 26 de octubre, pese a que presentó carta de renuncia al proceso; y en lo que respecta al congresista, por haber sido este un proceso interpartidista y no interno.

En ese sentido, Petro —que no podría intervenir en asuntos políticos, al ser esta una falta disciplinaria para un funcionario— cuestionó la interpretación normativa de los organismos electorales, y señaló que se estaría afectando el derecho fundamental de elegir y ser elegido. Con lo anterior, volvió a hacer mención de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trayendo a colación su caso, en el que una sentencia del organismo le permitió volver a la Alcaldía de Bogotá, pese a haber sido destituido por el entonces procurador Alejandro Ordóñez.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro emitió un nuevo pronunciamiento sobre los casos del exalcalde Daniel Quintero y el senador Iván Cepeda, cuyas candidaturas serán revisadas - crédito @petrogustavo/X

“El Pacto Histórico hoy no es coalición de partidos, es un partido, luego no sé, ¿por qué quieren violar la Convención Americana y la Constitución de Colombia en el derecho fundamental de elegir y ser elegido, que el Gobierno nacional debe con el Estado garantizar?”, expresó el primer mandatario al responder de forma pública un mensaje en las plataformas digitales del representante a la Cámara y candidato al Senado Hernán Cadavid, del Centro Democrático.

Los argumentos de la Registraduría para oponerse a la inscripción de la candidatura de Daniel Quintero

Es válido resaltar que el órgano electoral rechazó la inscripción de Quintero como aspirante, debido a que, como se mencionó, ya había participado en la consulta interna del Pacto Histórico, y perdió. La decisión quedó sustentada en la Resolución 889 de 2026, e impide al exmandatario local, imputado por la Fiscalía en el caso de Aguas Vivas, presentarse nuevamente por la misma dignidad, aunque el exalcalde ya interpuso los recursos de reposición y apelación.

Por su parte, Cepeda tomó otro curso tras ser remitida al CNE su situación, para definir si su postulación contraviene la normativa electoral. El debate está instalado en definir si Cepeda, tras ganar la consulta previa del Pacto, puede participar en una nueva consulta interpartidista, pues a juicio de la Registraduría, el proceso de octubre pasado se hizo con esas características, pues en ese momento este partido no contaba con personería jurídica.

Dos de los candidatos de la consulta del Frente por la Vida, Daniel Quintero e Iván Cepeda, estarían inhabilitados; no así Roy Barreras y Camilo Romero - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

La sala plena del CNE inició el 28 de enero la discusión sobre este caso, que podría extenderse hasta el 30 de enero. Fuentes cercanas al organismo anticipan una votación mayoritariamente desfavorable para el congresista, con una posible tendencia de 7 a 2 en contra, lo que sepultaría su deseo de conformar la consulta; no así su candidatura presidencial, pues podría inscribirse directamente en la primera vuelta, prevista para el 31 de mayo.

Para analizar este caso, el organismo electoral conformó una comisión integrada por los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry, todos vinculados al Pacto Histórico, para estudiar el presunto impedimento de Cepeda, lo que alimentó el ya ambiente polarizado por las acusaciones de interferencia política y la defensa de derechos fundamentales, como lo denunció el representante Cadavid, que se opuso a la creación de este organismo accidental.

El propio Petro había utilizado sus redes sociales para insistir en la defensa de los dos candidatos. “Ya que me mencionan, no estoy en vilo. Si el CNE viola la convención americana, simplemente se restablece el derecho, sea ahora, sea en las mismas urnas”, afirmó en un primer pronunciamiento, por lo que reiteró su postura frente a lo que considera una vulneración de derechos políticos, y señaló la obligación estatal de garantizar la participación ciudadana.

Con este mensaje en las redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre la decisión que deberá tomar el CNE sobre campañas de Iván Cepeda y Daniel Quintero - crédito @petrogustavo/X

El debate jurídico que se viene por las candidaturas de Daniel Quintero e Iván Cepeda

En el plano jurídico, la resolución que afecta a Quintero se basa en el artículo que establece la obligación de los candidatos de respetar los resultados de las consultas internas, lo que inhabilita su inscripción en nuevos procesos para la misma dignidad durante el mismo proceso. Esta interpretación ha sido respaldada por sectores opositores y, del mismo modo, cuestionada por aliados del Gobierno, que consideran que se están restringiendo derechos fundamentales.

Entretanto, lo de Cepeda supone, sin duda, un análisis más riguroso para la institucionalidad electoral. Mientras algunos magistrados del CNE consideran que la normativa actual prohíbe la doble participación, otros advierten sobre el riesgo de vulnerar compromisos internacionales en materia de derechos políticos; así pues, la comisión designada deberá emitir un concepto que podría sentar un precedente en la aplicación de las reglas sobre las consultas del 8 de marzo.