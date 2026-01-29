Colombia

Petro insistió en defender las candidaturas de Iván Cepeda y Daniel Quintero, pese a que no puede participar en política

En una nueva publicación en sus redes sociales, el primer mandatario reafirmó su postura frente a las aspiraciones del senador oficialista y el acusado exalcalde de Medellín, que afrontan diferentes procesos ante las autoridades electorales, pero ambos involucrados en la consulta por el Frente por la Vida, que se llevaría a cabo el domingo 8 de marzo

Guardar
El presidente Gustavo Petro lanzó
El presidente Gustavo Petro lanzó nueva advertencia sobre el análisis que tendrá que hacer el CNE en los casos de Iván Cepeda y Daniel Quintero - crédito Juan Arias/Infobae

Con su inmodificable postura, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a hacer el miércoles 28 de enero una férrea defensa de las candidaturas del senador Iván Cepeda y el acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero en la consulta del Frente por la Vida, pese a las restricciones legales que les impedirían participar en el referido proceso. Con ello, el jefe de Estado reiteró sus cuestionamientos a los que, según él, quieren violar la Constitución Política.

La controversia se centró en la decisión de la Registraduría Nacional, que rechazó la aspiración de Quintero y, por lo visto, de Cepeda, y el traslado al Consejo Nacional Electoral (CNE) la habilitación de ambos para la mencionada. Lo anterior, en el caso del exmandatario, por haber participado en la consulta del 26 de octubre, pese a que presentó carta de renuncia al proceso; y en lo que respecta al congresista, por haber sido este un proceso interpartidista y no interno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese sentido, Petro —que no podría intervenir en asuntos políticos, al ser esta una falta disciplinaria para un funcionario— cuestionó la interpretación normativa de los organismos electorales, y señaló que se estaría afectando el derecho fundamental de elegir y ser elegido. Con lo anterior, volvió a hacer mención de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trayendo a colación su caso, en el que una sentencia del organismo le permitió volver a la Alcaldía de Bogotá, pese a haber sido destituido por el entonces procurador Alejandro Ordóñez.

Con este mensaje, el presidente
Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro emitió un nuevo pronunciamiento sobre los casos del exalcalde Daniel Quintero y el senador Iván Cepeda, cuyas candidaturas serán revisadas - crédito @petrogustavo/X

“El Pacto Histórico hoy no es coalición de partidos, es un partido, luego no sé, ¿por qué quieren violar la Convención Americana y la Constitución de Colombia en el derecho fundamental de elegir y ser elegido, que el Gobierno nacional debe con el Estado garantizar?”, expresó el primer mandatario al responder de forma pública un mensaje en las plataformas digitales del representante a la Cámara y candidato al Senado Hernán Cadavid, del Centro Democrático.

Los argumentos de la Registraduría para oponerse a la inscripción de la candidatura de Daniel Quintero

Es válido resaltar que el órgano electoral rechazó la inscripción de Quintero como aspirante, debido a que, como se mencionó, ya había participado en la consulta interna del Pacto Histórico, y perdió. La decisión quedó sustentada en la Resolución 889 de 2026, e impide al exmandatario local, imputado por la Fiscalía en el caso de Aguas Vivas, presentarse nuevamente por la misma dignidad, aunque el exalcalde ya interpuso los recursos de reposición y apelación.

Por su parte, Cepeda tomó otro curso tras ser remitida al CNE su situación, para definir si su postulación contraviene la normativa electoral. El debate está instalado en definir si Cepeda, tras ganar la consulta previa del Pacto, puede participar en una nueva consulta interpartidista, pues a juicio de la Registraduría, el proceso de octubre pasado se hizo con esas características, pues en ese momento este partido no contaba con personería jurídica.

Dos de los candidatos de
Dos de los candidatos de la consulta del Frente por la Vida, Daniel Quintero e Iván Cepeda, estarían inhabilitados; no así Roy Barreras y Camilo Romero - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

La sala plena del CNE inició el 28 de enero la discusión sobre este caso, que podría extenderse hasta el 30 de enero. Fuentes cercanas al organismo anticipan una votación mayoritariamente desfavorable para el congresista, con una posible tendencia de 7 a 2 en contra, lo que sepultaría su deseo de conformar la consulta; no así su candidatura presidencial, pues podría inscribirse directamente en la primera vuelta, prevista para el 31 de mayo.

Para analizar este caso, el organismo electoral conformó una comisión integrada por los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry, todos vinculados al Pacto Histórico, para estudiar el presunto impedimento de Cepeda, lo que alimentó el ya ambiente polarizado por las acusaciones de interferencia política y la defensa de derechos fundamentales, como lo denunció el representante Cadavid, que se opuso a la creación de este organismo accidental.

El propio Petro había utilizado sus redes sociales para insistir en la defensa de los dos candidatos. “Ya que me mencionan, no estoy en vilo. Si el CNE viola la convención americana, simplemente se restablece el derecho, sea ahora, sea en las mismas urnas”, afirmó en un primer pronunciamiento, por lo que reiteró su postura frente a lo que considera una vulneración de derechos políticos, y señaló la obligación estatal de garantizar la participación ciudadana.

Con este mensaje en las
Con este mensaje en las redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció sobre la decisión que deberá tomar el CNE sobre campañas de Iván Cepeda y Daniel Quintero - crédito @petrogustavo/X

El debate jurídico que se viene por las candidaturas de Daniel Quintero e Iván Cepeda

En el plano jurídico, la resolución que afecta a Quintero se basa en el artículo que establece la obligación de los candidatos de respetar los resultados de las consultas internas, lo que inhabilita su inscripción en nuevos procesos para la misma dignidad durante el mismo proceso. Esta interpretación ha sido respaldada por sectores opositores y, del mismo modo, cuestionada por aliados del Gobierno, que consideran que se están restringiendo derechos fundamentales.

Entretanto, lo de Cepeda supone, sin duda, un análisis más riguroso para la institucionalidad electoral. Mientras algunos magistrados del CNE consideran que la normativa actual prohíbe la doble participación, otros advierten sobre el riesgo de vulnerar compromisos internacionales en materia de derechos políticos; así pues, la comisión designada deberá emitir un concepto que podría sentar un precedente en la aplicación de las reglas sobre las consultas del 8 de marzo.

Temas Relacionados

Iván CepedaDaniel QuinteroConsejo Nacional ElectoralCNE ColombiaRegistraduría Nacional del Estado CivilElecciones 2026 ColombiaElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Accidente de Satena: campesino que halló los restos del avión habló de las condiciones climáticas de la zona y descartó atentado

Los reportes indican que la aeronave, operada por Searca y con 15 personas a bordo, se precipitó en zona rural luego de que la torre de control le perdiera el rastro. Equipos técnicos continúan investigando las causas del siniestro

Accidente de Satena: campesino que

Estas son las características del avión de Satena que se estrelló en Catatumbo: la Policía Nacional también los usa

Después del accidente aéreo que dejó 15 víctimas fatales, comenzaron a conocerse los detalles técnicos de la aeronave, mientras las autoridades continúan con la investigación

Estas son las características del

Así es la nueva deuda que generó el Gobierno Petro para Colombia y que quedará en manos de bancos que operan en el país

La operación busca extender plazos y dar mayor flexibilidad financiera frente al entorno internacional, además de financiar parte del Presupuesto General de la Nación

Así es la nueva deuda

Habló la esposa del capitán Vanegas, piloto de Satena, tras el accidente aéreo en Catatumbo: “Lleva 18 años sin parar de trabajar”

Lucía Cabrera, pareja del piloto, exigió respuestas por la falta de información oficial y contó la trayectoria profesional del capitán fallecido en el siniestro aéreo que dejó 15 víctimas

Habló la esposa del capitán

Ariadna Gutiérrez deslumbró en la Semana de la Alta Costura de París: “Un sueño al que nunca me acostumbraré”

La modelo y exvirreina de belleza formó parte del desfile de la colección Primavera-Verano del diseñador francés Stéphane Rolland

Ariadna Gutiérrez deslumbró en la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

María Carolina Hoyos habló del

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

ENTRETENIMIENTO

Ariadna Gutiérrez deslumbró en la

Ariadna Gutiérrez deslumbró en la Semana de la Alta Costura de París: “Un sueño al que nunca me acostumbraré”

Luis Alfonso alarmó a sus seguidores al mostrar que estuvo en el hospital: esto fue lo que le pasó

El cartagenero Hamilton llevará su afrobeats a “El Partido de la Historia” junto a Lionel Messi en Medellín

Alina Lozano y Jim Velásquez son señalados de ser una “pareja falsa” tras su paso por ‘¿Apostarías por mí?’

Karol G le dio un regalo inesperado a sus fanáticos en Provenza: pagó más de $30 millones

Deportes

La historia oculta: James Rodríguez

La historia oculta: James Rodríguez fue ofrecido a un club sudamericano, pero la economía del equipo no alcanzó

La reducción de cupos en la Liga BetPlay llegó a la justicia: Acolfutpro interpuso una tutela contra Dimayor

Falcao intercede por la llegada de un talento creativo del fútbol internacional a Millonarios

Estadísticas preocupantes: el presente de Hernán Torres y el futuro incierto en Millonarios

Bayern Múnich derrotó al PSV con asistencia de Luis Díaz y avanzó a los octavos de final de la Champions League