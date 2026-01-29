Nueva asonada en El Plateado, Cauca: la comunidad estaría siendo instrumentalizada por las disidencias para intentar sacar a la fuerza pública

Nueva asonada en El Plateado, Cauca, en contra de la fuerza pública - crédito captura de pantalla redes sociales/X

La tensión crece en el corregimiento de El Plateado, departamento de Cauca, lugar en donde los uniformados lidian con condiciones extremas durante un operativo.

El general Gerson Bedoya, comandante de la Policía Cauca, detalló la gravedad de la situación al manifestar: “Estos delincuentes están utilizando la escuela, queda contigua a la base de la Policía y allí están lanzando artefactos como papas explosivas o bombas molotov y asimismo, piedras; también están lanzándole a los uniformados”.

En medio del caos, Bedoya destacó el uso de la población local por parte de grupos armados ilegales. Describió el modus operandi: “Nuestros uniformados en el corregimiento de El Plateado se encuentran conteniendo una agresión generada por la instigación de un grupo armado que delinque en esta zona, los cuales están instrumentalizando a las personas, la ciudadanía de estas comunidades y utilizándolas como escudo para agredir a la fuerza pública”.

El comandante hizo hincapié en los protocolos de actuación de la Policía, subrayando: “La Policía Nacional no ha utilizado ni utiliza elementos que no sean permitidos por la ley para el control de multitudes”.

Un oficial de la Policía Nacional de Colombia informa sobre una agresión en el corregimiento de El Plateado, Cauca. Según la denuncia, un grupo armado ilegal está instrumentalizando a la comunidad, usándola como escudo humano para atacar a la fuerza pública con artefactos explosivos y piedras desde una escuela - crédito Policía del Cauca

Mientras las investigaciones avanzan, el general detalló que “aparte de esta situación, estos fueron utilizados como pretextos para instigar a la comunidad y atacar a la fuerza pública mediante el lanzamiento de artefactos explosivos, improvisados, además de acciones deliberadas como el bloqueo del suministro de agua potable a nuestros uniformados que la cortaron contiguo al colegio donde se encuentran haciendo este vandalismo y estas afectaciones al personal de la Policía”.

Sobre las consecuencias de los enfrentamientos, Bedoya relató: “Con respecto a esta situación que se presentó ayer, donde desafortunadamente una persona, eh, falleció y una menor de edad quedó herida. Dos heridos más, los cuales ya fueron dados de alta. Eh, al parecer, y según la información que podemos, hemos podido recolectar, es que estaban manipulando ciertos elementos y en esa manipulación fue que hubo esa explosión y por eso fue el resultado de estos hechos”.

El oficial denunció también la participación del “grupo terrorista, Frente Carlos Patiño exactamente, que es el que está instrumentalizando a la población civil para esta sonada, porque ellos lo que quieren es que la fuerza pública salga del territorio“, y aseguró que “la fuerza pública no tiene zonas vedadas en este país para estar con su comunidad y trabajar por ella”.

Por último, Bedoya remarcó que “nuestros policías han actuado en todo momento con el profesionalismo, la prudencia y el estricto, y el estricto respeto por los derechos humanos de todos los habitantes de este sector, de este corregimiento, El Plateado. Nosotros no atacamos a la población civil, por el contrario, somos garantes de sus derechos”.