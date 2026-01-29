Colombia

Juan Valdez encontró a John Valdez, el vendedor de tintos que se hizo viral: esto fue lo que le ofrecieron

El acontecimiento surgió luego del esfuerzo conjunto entre usuarios de plataformas digitales y la compañía, que lograron identificar al hombre llamado Ángel Miguel Balaguera Jaimes, conocido como John Valdez, famoso por vender café en Barranquilla


El encuentro entre Juan Valdez
El encuentro entre Juan Valdez Café y John Valdez surgió tras una búsqueda viral en redes sociales que unió a la comunidad digital - crédito Juan Valdez/Instagram

El reciente encuentro entre Juan Valdez Café y el vendedor conocido en redes sociales como John Valdez evidenció cómo la viralidad puede transformar una historia cotidiana en un acontecimiento de interés nacional.

La compañía cafetera localizó al icónico vendedor ambulante después de una intensa búsqueda impulsada por la colaboración de internautas.

Tras el hallazgo, Ángel Miguel Balaguera Jaimes, nombre real de John Valdez, fue invitado a vivir una experiencia en una de las tiendas de la marca, como anticipó la empresa.

La expectativa surgió tras días en que la comunidad digital se movilizó para ubicar al protagonista de un video viral: un hombre recorría Barranquilla en bicicleta, vistiendo un delantal blanco y luciendo en su camisa una tipografía similar a la del conocido personaje cafetero.

La compañía cafetera identificó al vendedor ambulante como Ángel Miguel Balaguera Jaimes, reconocido por su creatividad y popularidad en Barranquilla - crédito @juanvaldezcafe/Instagram

Las redes sociales amplificaron su figura, y la compañía respondió con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram: “Estamos buscando a John Valdez, un ejemplo de creatividad, ingenio y entusiasmo. Si lo conoces, ayúdanos etiquetándolo en los comentarios o cuéntanos dónde podemos encontrarlo, estamos seguros de que juntos lo lograremos”.

El vendedor santandereano reside en Barranquilla desde hace más de 50 años y se gana la vida ofreciendo café en las calles desde tempranas horas, habitualmente cerca de gimnasios y tiendas. Ha dedicado su existencia a este oficio, que describe con orgullo, y que, según narra, le ha permitido conectar con numerosos habitantes de la ciudad.

Según explicó a la representante de la firma, “Jhon Valdez es un nombre artístico, gracias a Juan Valdez. Por las calles me dicen que me buscan y pues muy chévere, no soy de cámaras”.

Al producirse el encuentro, la empresa optó por celebrar la creatividad de Ángel Miguel Balaguera Jaimes en lugar de emprender acciones legales, una decisión que contrastó con otros precedentes en los que las marcas han actuado por uso indebido de su imagen. En palabras de la vocera Gabriela, anticiparon que lo esperan para compartir “una experiencia maravillosa” en una de sus sucursales.

John Valdez, posible Ángel, cómo
John Valdez, posible Ángel, cómo se conoce en el sector, es una figura habitual entre los vecinos de Barranquilla por su constancia como vendedor de café - crédito @juanvaldezcafe/Instagram

La reacción del vendedor fusionó timidez y humor. “Me estaba volando porque le tengo miedo a fama”, comentó entre risas, al tiempo que se reconoció sorprendido por la efusividad de la representante de Juan Valdez Café.

Agregó: “Niña Gabriela es un placer conocerte y estoy a disposición a ver qué desean. Estoy emocionado con este encuentro y ahora sí descarguemos toda la artillería”.

La marca y la comunidad digital convirtieron una historia simple en un fenómeno colectivo. El caso simboliza cómo el ingenio y la autenticidad pueden trascender lo local para convertirse en ejemplos de creatividad y espíritu perseverante a nivel nacional.

Así fue como ubicaron al vendedor de café en Barranquilla que era buscado por Juan Valdez

La búsqueda de John Valdez
La búsqueda de John Valdez en Barranquilla revela que el hombre trabaja y reside en la zona, según testimonios vecinales - crédito @juanvaldezcafe/Instagram

La búsqueda de John Valdez llevó a Gabriela hasta Barranquilla, donde numerosos vecinos habían indicado que el hombre trabajaba y residía en la zona. Al llegar a un restaurante cerca del lugar, consultó con las personas presentes y obtuvo la confirmación de que John Valdez frecuenta ese sector.

Durante el recorrido, un transeúnte describió a Valdez como una persona conocida en el área, relatando que suele vender tinto todas las mañanas junto al gimnasio. Otra fuente afirmó: “Él viene todos los días a las cinco de la mañana a ofrecer café”, confirmando su rutina diaria.

En medio de la indagación surgió una nueva duda: la verdadera identidad del hombre. Un residente del lugar añadió incertidumbre al señalar: “No, creo que se llama Ángel”, dejando abierta la posibilidad de que el nombre de John Valdez no sea correcto.

Uno de los vecinos brindó más detalles sobre sus movimientos, precisando que, tras vender café, el hombre se dirige hacia la “calle 41” de la capital del Atlántico.

Entre los datos destacados recogidos en la zona, se subraya que John Valdez —posiblemente “Ángel”— se dedica a vender café en las inmediaciones del gimnasio desde las primeras horas de la mañana, siendo una figura habitual entre los vecinos de Barranquilla.

