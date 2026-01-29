Colombia

Gobierno Petro amenazó con sanciones y posibles cierres a empresas que no paguen el salario mínimo vital

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que ya se adelantan actuaciones contra compañías denunciadas por incumplir el incremento salarial decretado por el presidente Gustavo Petro. El Gobierno recibió cerca de mil quejas

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo,
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, advirtió que el Gobierno impondrá sanciones económicas y cierres a las empresas que incumplan el pago del salario mínimo vital - crédito Colprensa

El Gobierno nacional anunció que impondrá sanciones económicas e incluso ordenará el cierre de empresas que incumplan el pago del salario mínimo vital decretado el pasado 30 de diciembre.

Así lo advirtió el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al confirmar que la cartera ya recibió cerca de mil quejas por presuntas irregularidades en la aplicación del incremento salarial.

De acuerdo con el funcionario en declaraciones a La FM, el Ministerio de Trabajo adelanta una actuación simultánea en las empresas señaladas, haciendo uso de sus competencias de inspección, vigilancia y control, con el objetivo de garantizar que todos los trabajadores del país reciban el aumento salarial establecido mediante decreto por el presidente Gustavo Petro.

“Vamos a hacer uso de nuestro poder sancionatorio frente a quienes pretendan evadir el cumplimiento del salario vital. Las sanciones pueden ir desde cierres hasta multas económicas”, afirmó Sanguino. No obstante, aclaró que el propósito principal del Gobierno es evitar la aplicación de estas medidas y que las empresas cumplan de manera voluntaria con la normativa vigente.

Casi mil quejas y actuaciones en marcha

El Ministerio de Trabajo recibió
El Ministerio de Trabajo recibió cerca de mil quejas por presuntas irregularidades en la aplicación del incremento del salario mínimo decretado el 30 de diciembre- crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS/

El ministro explicó que las decisiones se tomarán en los próximos días, una vez se analicen las denuncias recibidas por el Ministerio de Trabajo, las cuales provienen de distintos sectores económicos y regiones del país. Estas quejas hacen referencia, principalmente, a empresas que presuntamente no habrían aplicado el incremento salarial desde el inicio del año.

Pese a este panorama, Sanguino señaló que la mayoría de las compañías en Colombia sí están cumpliendo con el pago del salario mínimo vital.

Ya se pagó la primera quincena y el incremento salarial es un derecho adquirido de los trabajadores y trabajadoras”, sostuvo el funcionario, al subrayar que los casos de incumplimiento representan una minoría frente al total del tejido empresarial.

El jefe de la cartera laboral reiteró que la línea de recepción de quejas del Ministerio de Trabajo continúa habilitada y que la entidad actuará de manera inmediata frente a cualquier incumplimiento que sea reportado por los empleados. Según explicó, las denuncias pueden presentarse de forma directa y serán atendidas con prioridad.

La advertencia por demandas ante el Consejo de Estado

El Gobierno recordó que el
El Gobierno recordó que el salario mínimo vital debe pagarse mientras el Consejo de Estado decide sobre las demandas contra el decreto- crédito Freepik

Sanguino también se refirió a una situación que, según dijo, ha generado confusión entre algunos trabajadores. De acuerdo con el ministro, una parte de las denuncias se origina en empresas que han informado de manera equivocada que no pagarán el incremento salarial mientras se resuelven las demandas de nulidad interpuestas ante el Consejo de Estado contra el decreto que fijó el salario mínimo vital.

Frente a este argumento, el funcionario fue enfático en señalar que dicha interpretación es incorrecta y carece de sustento jurídico. “Existe el principio de presunción de legalidad del decreto, lo que significa que el salario vital debe pagarse mientras el Consejo de Estado se pronuncia de manera definitiva. No hacerlo constituye un incumplimiento legal”, advirtió.

Desde el Ministerio de Trabajo insistieron en que ninguna empresa puede suspender el pago del incremento salarial bajo el argumento de que hay procesos judiciales en curso, dado que el decreto se encuentra vigente y es de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional.

Un derecho adquirido para los trabajadores

La cartera laboral reiteró que
La cartera laboral reiteró que el aumento salarial es un derecho adquirido y que actuará de inmediato frente a cualquier incumplimiento denunciado- Luisa Gonzalez/REUTERS

En la parte final de su intervención, el ministro defendió la solidez jurídica de la medida y aseguró que el Gobierno confía en que el decreto será respaldado por la justicia. “Estamos absolutamente seguros de que este salario es un derecho adquirido y que será respaldado por la justicia”, afirmó.

Sanguino concluyó que el salario mínimo vital responde a una lucha histórica de los trabajadores colombianos y reiteró el compromiso del Gobierno Nacional de garantizar que todos los empleados, sin excepción, reciban el incremento salarial, como uno de los pilares de la política laboral de la administración Petro.

