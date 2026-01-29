Colombia

Cuatro concejales de Bogotá esperan fallo clave sobre posible pérdida de investidura

El proceso contra cuatro miembros del Concejo de Bogotá sigue abierto en enero de 2026, en medio de llamados a una decisión que dé claridad sobre los alcances judiciales de la pérdida de investidura y la ética en la función pública

Guardar
El Consejo de Estado tomará
El Consejo de Estado tomará una decisión final - crédito Colprensa

La incertidumbre jurídica rodea al Concejo de Bogotá, mientras persiste en enero de 2026 el trámite de las demandas de pérdida de investidura contra el presidente del órgano y otros tres cabildantes.

El proceso, que se extiende desde el año anterior, mantiene en vilo la composición de la corporación y pone en el centro del debate la necesidad de una respuesta pronta y clara por parte de la justicia administrativa. La posible salida de cuatro concejales capitalinos podría alterar el equilibrio político local y sentar un precedente sobre la interpretación de los conflictos de intereses en la administración pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso actualmente tramita ante la Sección Quinta del Consejo de Estado, instancia que estudia la demanda de pérdida de investidura. Diversas fuentes del entorno jurídico han señalado la urgencia de una decisión definitiva, ya que la indefinición afecta la estabilidad institucional de la capital.

Concejal Samir Abisambra
Concejal Samir Abisambra

Jhoan Montenegro, abogado especializado en derecho administrativo, subrayó la importancia de una resolución expedita: “Es importante que el Consejo de Estado resuelva la demanda de pérdida de investidura, que está en estudio en la Sección Quinta. Y que lo haga con prontitud de tal sentido que dé seguridad jurídica a las partes y atienda al principio de economía procesal”, expresó el jurista.

La demanda se fundamenta en la presunta existencia de un conflicto de intereses que habría obligado al presidente del Concejo, Samir Abisambra, así como a otros miembros, a declararse impedidos en decisiones clave. El foco principal está puesto en el concejal Juan Javier Quintero, cuya actuación es objeto de especial escrutinio por parte de la corporación judicial. Según ha trascendido, la controversia gira en torno a la eventual omisión del deber de declararse impedido, lo que podría configurar la causal de pérdida de investidura.

“Para el caso en concreto, es importante que la alta corte defina con claridad, si existió el supuesto conflicto de intereses que hubiera llevado a tener que declararse impedido al concejal Quintero. Está siendo el real problema jurídico”, puntualizó Montenegro. El especialista recordó que la decisión que adopte la alta corte tendrá impacto directo no solo en la conformación actual del órgano legislativo local, sino en la interpretación futura de responsabilidades éticas de los servidores públicos.

El abogado Montenegro analizó el
El abogado Montenegro analizó el caso - crédito Cortesía a Infobae Colombia

La pérdida de investidura representa una de las sanciones más severas para los miembros de corporaciones públicas en Colombia. Consiste en la destitución inmediata y la inhabilidad para ocupar cargos de elección popular, medida que busca preservar la transparencia y la integridad en el ejercicio del poder público. Montenegro explicó que “la pérdida de investidura debe atender al precedente judicial que se ha venido decantando en la respectiva sección del Consejo de Estado. Existen casos similares que han venido marcando la línea de precedente de la Alta Corte”. Para el abogado, el respeto a la jurisprudencia previa resulta esencial para garantizar la igualdad ante la ley y evitar decisiones contradictorias que generen inseguridad jurídica.

El desarrollo del proceso ha sido seguido de cerca por diversos sectores políticos y sociales de Bogotá, ante el posible reacomodo de fuerzas en el Concejo. La falta de definición sobre el futuro de los cuatro cabildantes ha originado múltiples interpretaciones y expectativas en torno a la solidez de las pruebas presentadas y al rigor con que la Sección Quinta del Consejo de Estado adopte su determinación.

Mientras se espera la decisión judicial, los demandados continúan ejerciendo sus funciones, en medio de un clima de expectativa. La resolución de este caso podría convertirse en referencia obligada para procesos similares en otras capitales del país, donde la aplicación estricta de los principios de conflicto de intereses y transparencia pública se encuentra bajo observación. El pronunciamiento de la alta corte definirá no solo la suerte de los concejales involucrados, sino los alcances del control judicial sobre la ética en la función pública.

Temas Relacionados

Concejo de BogotáBogotáExpulsiónAbogadoColombia-Noticias

Más Noticias

Suspenden vuelos nocturnos en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga por fallas en la iluminación de la pista

La Aeronáutica Civil activó protocolos de seguridad y trabaja en la reparación del sistema afectado, mientras varias aerolíneas cancelaron y ajustaron itinerarios. Los pasajeros deben consultar el estado de sus vuelos y mantenerse atentos a los canales oficiales

Suspenden vuelos nocturnos en el

Lotería del Valle resultados miércoles 28 de enero de 2026: quién ganó el premio mayor de $9.000 millones

Como cada miércoles, aquí están los ganadores de la Lotería del Valle

Lotería del Valle resultados miércoles

Resultados Lotería de Manizales 28 de enero: quién ganó el premio mayor de $2.600 millones

Este popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales

Resultados Lotería de Manizales 28

Resultados del último sorteo de la Lotería de la Caribeña Noche hoy 28 de enero

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultados del último sorteo de

Lotería de Meta resultados miércoles 28 de enero: números ganadores del premio mayor de $1.800 millones

Como cada miércoles, aquí están los resultados de la Lotería del Meta

Lotería de Meta resultados miércoles
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

María Carolina Hoyos habló del

María Carolina Hoyos habló del duelo tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, el día de su cumpleaños: “Fue volver a vivir lo de mi mamá”

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

ENTRETENIMIENTO

Westcol y Luisa Castro juntos:

Westcol y Luisa Castro juntos: un lujoso reloj Cartier y un romántico beso en Guatapé confirmarían su relación

La Solar Medellín 2026 dio a conocer su cartel definitivo, con el género urbano como protagonista

‘Desafío Siglo XXI’: cambia la entrega de los chalecos de sentencia afectando directamente a Gamma

Laura Tobón reconoció que siente rencor hacia su mamá y desató opiniones en redes sociales: “Escogía los hombres más tóxicos”

Andrea Echeverri, de Aterciopelados, recordó los atuendos que utilizó en las galas de los Grammy: “Esta vez voy a ir divina”

Deportes

Millonarios vs. Medellín: las razones

Millonarios vs. Medellín: las razones por las cuales se aplazaría nuevamente el partido

La historia oculta: James Rodríguez fue ofrecido a un club sudamericano, pero la economía del equipo no alcanzó

La reducción de cupos en la Liga BetPlay llegó a la justicia: Acolfutpro interpuso una tutela contra Dimayor

Falcao intercede por la llegada de un talento creativo del fútbol internacional a Millonarios

Estadísticas preocupantes: el presente de Hernán Torres y el futuro incierto en Millonarios