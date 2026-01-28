Capturan a ‘El Solitario’ por el hurto de 40 motocicletas: se ponía de acuerdo con vecinos de conjuntos residenciales para robar

La Policía de Bucaramanga capturó a 'El Solitario', responsable de más de 40 robos de motos en Villa Rosa - crédito Captura video

La captura de alias El Solitario, un joven de 23 años implicado en al menos 40 robos de motocicletas en Bucaramanga (Santander), expuso nuevas estrategias delictivas que afectan a los residentes de conjuntos sin vigilancia.

El operativo se llevó a cabo en el barrio Villa Rosa, donde finalmente lograron detenerlo tras semanas de investigación.

Las pesquisas, lideradas por la Sijín, permitieron establecer el modus operandi del detenido. Los investigadores analizaron más de 70 horas de video e interceptaron comunicaciones telefónicas en los lugares donde ocurrieron los hurtos, lo que resultó clave para vincularlo a los hechos.

El brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, precisó: “Otro detalle que llamó la atención de las autoridades es que el presunto delincuente actuaba, por lo general, solo y utilizaba taxis como medio de transporte para desplazarse hasta los sitios donde cometía los robos y luego huir sin levantar sospechas”.

Los informes policiales señalan que El Solitario seleccionaba edificios y conjuntos residenciales sin seguridad privada. De acuerdo con la Policía de Bucaramanga, el joven ingresaba “al parecer con complicidad de algunos residentes” y utilizaba la modalidad de jalado para sustraer los vehículos.

Además de operar en solitario y emplear taxis para sus desplazamientos, el joven buscaba vender las motocicletas en el mercado negro tras concretar los hurtos.

Las autoridades confirmaron que el delincuente ya tenía antecedentes por hurto calificado y presentaba anotaciones en el sistema SPOA por ese delito, además de registros previos por violencia intrafamiliar.

La noticia fue celebrada por el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, a través de sus redes sociales: “Los bienes de nuestros ciudadanos son sagrados. La gente se esfuerza por comprar sus cosas y por eso trabajamos para protegerlos. Con la inteligencia policial se capturó a un bandido que se hacía llamar ‘El Solitario’ con un prontuario de más de 40 motocicletas robadas en los últimos meses en la ciudad".

Las autoridades consideran que esta detención envía un mensaje firme a los delincuentes y reiteran la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en las residencias vulnerables de la ciudad.

Banda Los Informales fue desarticulada en Bucaramanga: señalada de dedicada al hurto de motocicletas

La reciente acción de la Policía Metropolitana de Bucaramanga culminó en la desarticulación de Los Informales, un grupo señalado por el hurto de motocicletas en las inmediaciones de la ciudad.

Las capturas, autorizadas por el Juzgado 12 de Control de Garantías de Bucaramanga, permitieron ubicar a los tres miembros principales de la banda: Tista, La Mona y El Vigilante.

El general William Quintero, comandante de la institución, detalló la mecánica delictiva: uno de los implicados “ejercía como vigilante informal y aprovechaba la confianza de los jóvenes que ingresaban a la Universidad y quienes dejaban sus motocicletas bajo su cuidado”.

La investigación reveló que el grupo actuaba principalmente cerca de la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde aplicaban la modalidad de halado para sustraer los vehículos.

El procedimiento consistía en que el supuesto vigilante informaba a sus cómplices “el momento exacto en que los vehículos quedaban estacionados en la vía pública”, facilitando así el hurto.

Según las autoridades, los detenidos presentan un historial delictivo relevante. “Los capturados registran múltiples anotaciones judiciales en el sistema SPOA por delitos como hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, violencia intrafamiliar, fuga de presos, receptación y lesiones personales”, puntualizó la Policía, destacando la reincidencia del grupo.

Como respuesta preventiva, el general Quintero instó a los estudiantes y ciudadanos a no dejar sus motocicletas en la vía pública sin supervisión adecuada y recomendó optar por “utilizar parqueaderos formales, con el fin de reducir el riesgo de ser víctimas de la delincuencia”.