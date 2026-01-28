Colombia

Así operó el falso planeador de eventos que estafó a dos mujeres en Cartagena con sus bodas: facturas ficticias y pagos escalonados

Los nuevos testimonios revelan que el engaño se sostuvo durante meses con reuniones presenciales, supuestos avances documentados y cobros fragmentados que generaron confianza antes del colapso final

La boda de Katty Julio
La boda de Katty Julio estaba programada para el 5 de diciembre de 2025 en Cartagena, pero el evento nunca se realizó tras descubrirse la estafa - crédito Viajar por COlombia e Instagram

Una semana después de que se conociera públicamente el caso de la modelo Katty Julio, la mujer que viajó desde Italia a Cartagena para celebrar su boda y terminó descubriendo que todo había sido una estafa, nuevos detalles permiten reconstruir cómo se ejecutó el engaño, paso a paso, y evidencian un modus operandi sistemático que habría afectado a varias víctimas.

De acuerdo con la investigación revelada por El Tiempo y los testimonios entregados por las afectadas, el presunto responsable, Jason Pérez Teherán —quien permanece prófugo— no actuó de manera improvisada.

Por el contrario, habría desplegado una estructura cuidadosamente diseñada para generar confianza, simular avances reales y fragmentar los pagos hasta consolidar millonarias pérdidas económicas.

Un primer contacto basado en confianza presencial

El engaño comenzó en febrero de 2025, cuando Katty Julio viajó desde Europa a Colombia para adelantar los preparativos de su boda. En ese momento, Pérez Teherán se presentó como un planeador de bodas con experiencia, conocedor del sector y con una red de proveedores confiables en Cartagena.

Durante esa visita, el presunto estafador no solo sostuvo reuniones presenciales con la pareja, sino que los acompañó a recorrer supuestos proveedores de decoración, logística y servicios para el evento. Ese contacto directo fue clave: permitió que la víctima regresara a Italia con la certeza de haber contratado un servicio legítimo y en marcha.

La fase virtual: cotizaciones, fotos y pagos escalonados

Una vez Julio regresó a Europa, la relación pasó al ámbito digital. Según su testimonio, Pérez Teherán mantuvo una comunicación constante a través de mensajes de texto, enviando cotizaciones detalladas, fotografías de supuestos avances y reportes diarios sobre el estado de los preparativos.

Ese flujo permanente de información fue determinante para sostener la ilusión de normalidad. “Me decía todos los días que todo iba bien, me mostraba fotos de todo lo que iba supuestamente comprando”, relató Julio a Noticias RCN.

Los pagos no se hicieron en una sola transferencia. El dinero fue enviado de forma progresiva: consignaciones de 5, 7 y hasta 10 millones de pesos, que en conjunto alcanzaron los 31 millones, según la propia denunciante. Este método, advierten expertos en fraude, reduce las alarmas iniciales y normaliza la entrega constante de dinero.

