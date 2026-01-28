Colombia

Álvaro Uribe aseguró que hay un plan para encarcelarlo y Fico Gutiérrez le mostró su respaldo: “Armar procesos con testigos falsos”

Mientras que el expresidente advirtió sobre una supuesta ofensiva judicial impulsada por el Gobierno, el alcalde de Medellín alertó sobre riesgos para la democracia

Guardar
El alcalde de Medellín, Federico
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mostró su apoyo en X al expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito EFE

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez aseguró a través de su cuenta oficial en la red social X que enfrenta una presunta persecución judicial promovida por el gobierno de Gustavo Petro y el senador y candidato presidencial Iván Cepeda.

Uribe relató que, durante encuentros políticos en Bogotá, varias personas le manifestaron preocupación por el avance de procesos judiciales en su contra a pocas semanas de las elecciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Uribe, estamos en elecciones, lo quieren meter preso por órdenes de Petro y de Cepeda”, fue una de las frases citadas por el exmandatario.

El exjefe de Estado afirmó que, pese a tres décadas de investigaciones, no se han presentado pruebas concluyentes en su contra.

Álvaro Uribe Vélez denunció persecución
Álvaro Uribe Vélez denunció persecución judicial y recibió respaldo del alcalde de Medellín - crédito @AlvaroUribeVel

“Me agregan que como no tienen pruebas en mi contra, a pesar de investigaciones que llevan 30 años, planean forzar en mi contra un contexto paramilitar con lo que dijo Mancuso cuando regresó de Estados Unidos”, escribió Uribe Vélez.

El líder político indicó que, ante esta situación, recurrió a su equipo jurídico en busca de elementos que sustenten su defensa, mientras recorre el país con el objetivo de “defender la democracia”.

El expresidente insistió en que los procesos abiertos en su contra carecen de fundamentos sólidos y atribuyó la ofensiva judicial a motivaciones políticas. “Debo llamar a mis abogados a buscar pruebas mientras camino por el país en defensa de la democracia”, señaló en su mensaje.

La publicación de Uribe generó respuestas inmediatas en el ámbito político. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, expresó su respaldo al exmandatario.

“Presidente Uribe, no es la primera vez, ni será la última. Eso mismo quieren hacer con todos los que representamos la oposición democrática”, manifestó Gutiérrez en la misma red social.

El mandatario de la capital antioqueña acusó a sectores cercanos al gobierno de “armar procesos con testigos falsos, de la mano de los peores criminales a quienes ellos tanto apoyan”, y calificó la situación como “una estrategia de venganza criminal”.

Expresidente Uribe rechazó nuevas acusaciones,
Expresidente Uribe rechazó nuevas acusaciones, mientras Federico Gutiérrez sostuvo que existe una estrategia de persecución contra la oposición - crédito @FicoGutierrez

Gutiérrez reiteró su respaldo a Uribe, asegurando que “cuente con nosotros. Entre todos recuperaremos a Colombia de las garras de los corruptos y los violentos”. El mandatario local insistió en que estas acciones buscan intimidar a quienes integran la oposición política en Colombia.

Como respuesta al respaldo del mandatario local Federico Gutiérrez, el expresidente Uribe le respondió: “Gracias estimado Alcalde”

Las declaraciones de Uribe se produjeron en un contexto electoral marcado por una polarización creciente y nuevas investigaciones judiciales.

El respaldo de referentes opositores como Federico Gutiérrez evidencia el apoyo que conserva Uribe Vélez entre sectores críticos del actual Gobierno y del Congreso.

Abelardo de la Espriella también mostró su apoyo al expresidente Uribe: "

Abelardo de la Espriella expresó su respaldo al expresidente Álvaro Uribe a través de un mensaje en redes sociales. “Usted no está solo; cuente siempre con el Tigre”, escribió el abogado, reiterando su apoyo frente a los recientes señalamientos contra el exmandatario.

De la Espriella subrayó que “la infamia y la persecución nunca prosperan”, y defendió tanto la trayectoria como la reputación de Uribe.

De la Espriella salió a
De la Espriella salió a expresar su apoyo al expresidente Uribe en redes sociales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El jurista afirmó que “su vida y su legado están blindados de patriotismo y honor”, sumándose a las voces que manifiestan solidaridad con el líder del Centro Democrático.

Tras el apoyo del abogado y candidato presidencial, el expresidente Uribe le respondió: “Muy agradecido, Dr. Abelardo”.

Usuarios mostraron su apoyo al exmandatario Uribe

Diversos usuarios expresaron su respaldo al expresidente Álvaro Uribe en redes sociales, tras los recientes señalamientos en su contra. Un seguidor aseguró: “La justicia divina llega a usted, quieren verlo preso delincuentes, pero nosotros los veremos presos a ellos”.

Otro usuario manifestó: “Tranquilo, presidente, viva Uribe Vélez por siempre”.

Un tercer mensaje resaltó: “Entre más lo ataquen, más lo vamos a respaldar; usted es el líder político más importante en la historia de Colombia”. Estas voces reflejan el apoyo de simpatizantes que defienden la trayectoria y presencia del exmandatario en la vida pública nacional.

Temas Relacionados

Álvaro Uribe VélezFederico GutiérrezFico GutiérrezExpresidente UribeIván CepedaGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Figura del Inter Miami se perderá por lesión el partido amistoso contra Atlético Nacional en Medellín

El partido entre el campeón de la MLS en 2025 y el campeón de la Copa Colombia en los últimos tres años se jugará el 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot desde las 5:00 p. m.

Figura del Inter Miami se

Mary Méndez criticó las publicaciones que promueven el ‘secreto’ de la longevidad: “¿A cuenta de qué, vivir 100 años?”

La presentadora no aguantó más la presión de todos los productos que ofrecen para alargar la longevidad de las personas y sacó a relucir la problemática de la humanidad

Mary Méndez criticó las publicaciones

Colombiano que estaba de vacaciones en Punta Cana terminó grave en un hospital y con una deuda millonaria: su familia pide ayuda

La familia Saldarriaga pide ayuda económica para poder pagar los gastos médicos y contratar un avión ambulancia que lo traiga a Colombia

Colombiano que estaba de vacaciones

Insólito descubrimiento en la cárcel La Picota de Bogotá: había 9 kilos de drogas escondidos bajo el baño del pabellón uno

Las autoridades explicaron que la droga, que incluye tusi, perico y marihuana, habitualmente es ingresada por visitantes femeninas en su cuerpo para entregarla dentro de las celdas

Insólito descubrimiento en la cárcel

Director de Guayacán Orquesta reveló la historia detrás de la elección de Elianis Garrido para protagonizar su nuevo video musical

La famosa bailarina y presentadora sorprendió al sumarse a la producción de la banda y el maestro de la orquesta reveló detalles inéditos sobre cómo la barranquillera terminó en el papel principal

Director de Guayacán Orquesta reveló
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a alias el Mocho,

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

ENTRETENIMIENTO

Director de Guayacán Orquesta reveló

Director de Guayacán Orquesta reveló la historia detrás de la elección de Elianis Garrido para protagonizar su nuevo video musical

Jhovanoty se refirió al discurso de Petro en la reapertura del San Juan de Dios: “¿Cuándo te vas a dejar expropiar esos cuquitos?”

Así reaccionó Yaya Muñoz a las críticas de Roberto Velásquez en ‘¿Qué hay pa’ dañar?’: aseguró que le dijo bruta

Dayro Moreno dedicó mensaje de cumpleaños a Blessd: “Lo lograste mi H”

Juan Martín Moreno Palomo aclaró su relación con Sofía Jaramillo: desmintió cualquier apoyo económico en el reality

Deportes

Comienza la Serie A de

Comienza la Serie A de Brasil: esta es la lista de colombianos que estarán para la temporada 2026

Este es el lujoso hotel de Medellín en donde se hospedará Inter Miami previo a su partido ante Atlético Nacional

PSV vs. Bayern Múnich - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 8 de la fase de liga en la Uefa Champions League

Ciclista colombiano Germán Darío Gómez se pronunció tras ser suspendido por dopaje: “El día más complejo de mi vida”

Atlético Bucaramanga lamentó la muerte de hincha del equipo luego del clásico contra Cúcuta Deportivo: ofreció acompañamiento a los aficionados heridos