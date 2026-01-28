Álvaro Uribe aseguró que hay un plan para encarcelarlo y Fico Gutiérrez le mostró su respaldo: “Armar procesos con testigos falsos”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mostró su apoyo en X al expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito EFE

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez aseguró a través de su cuenta oficial en la red social X que enfrenta una presunta persecución judicial promovida por el gobierno de Gustavo Petro y el senador y candidato presidencial Iván Cepeda.

Uribe relató que, durante encuentros políticos en Bogotá, varias personas le manifestaron preocupación por el avance de procesos judiciales en su contra a pocas semanas de las elecciones.

“Uribe, estamos en elecciones, lo quieren meter preso por órdenes de Petro y de Cepeda”, fue una de las frases citadas por el exmandatario.

El exjefe de Estado afirmó que, pese a tres décadas de investigaciones, no se han presentado pruebas concluyentes en su contra.

Álvaro Uribe Vélez denunció persecución judicial y recibió respaldo del alcalde de Medellín - crédito @AlvaroUribeVel

“Me agregan que como no tienen pruebas en mi contra, a pesar de investigaciones que llevan 30 años, planean forzar en mi contra un contexto paramilitar con lo que dijo Mancuso cuando regresó de Estados Unidos”, escribió Uribe Vélez.

El líder político indicó que, ante esta situación, recurrió a su equipo jurídico en busca de elementos que sustenten su defensa, mientras recorre el país con el objetivo de “defender la democracia”.

El expresidente insistió en que los procesos abiertos en su contra carecen de fundamentos sólidos y atribuyó la ofensiva judicial a motivaciones políticas. “Debo llamar a mis abogados a buscar pruebas mientras camino por el país en defensa de la democracia”, señaló en su mensaje.

La publicación de Uribe generó respuestas inmediatas en el ámbito político. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, expresó su respaldo al exmandatario.

“Presidente Uribe, no es la primera vez, ni será la última. Eso mismo quieren hacer con todos los que representamos la oposición democrática”, manifestó Gutiérrez en la misma red social.

El mandatario de la capital antioqueña acusó a sectores cercanos al gobierno de “armar procesos con testigos falsos, de la mano de los peores criminales a quienes ellos tanto apoyan”, y calificó la situación como “una estrategia de venganza criminal”.

Expresidente Uribe rechazó nuevas acusaciones, mientras Federico Gutiérrez sostuvo que existe una estrategia de persecución contra la oposición - crédito @FicoGutierrez

Gutiérrez reiteró su respaldo a Uribe, asegurando que “cuente con nosotros. Entre todos recuperaremos a Colombia de las garras de los corruptos y los violentos”. El mandatario local insistió en que estas acciones buscan intimidar a quienes integran la oposición política en Colombia.

Como respuesta al respaldo del mandatario local Federico Gutiérrez, el expresidente Uribe le respondió: “Gracias estimado Alcalde”

Las declaraciones de Uribe se produjeron en un contexto electoral marcado por una polarización creciente y nuevas investigaciones judiciales.

El respaldo de referentes opositores como Federico Gutiérrez evidencia el apoyo que conserva Uribe Vélez entre sectores críticos del actual Gobierno y del Congreso.

Abelardo de la Espriella también mostró su apoyo al expresidente Uribe: "

Abelardo de la Espriella expresó su respaldo al expresidente Álvaro Uribe a través de un mensaje en redes sociales. “Usted no está solo; cuente siempre con el Tigre”, escribió el abogado, reiterando su apoyo frente a los recientes señalamientos contra el exmandatario.

De la Espriella subrayó que “la infamia y la persecución nunca prosperan”, y defendió tanto la trayectoria como la reputación de Uribe.

De la Espriella salió a expresar su apoyo al expresidente Uribe en redes sociales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El jurista afirmó que “su vida y su legado están blindados de patriotismo y honor”, sumándose a las voces que manifiestan solidaridad con el líder del Centro Democrático.

Tras el apoyo del abogado y candidato presidencial, el expresidente Uribe le respondió: “Muy agradecido, Dr. Abelardo”.

Usuarios mostraron su apoyo al exmandatario Uribe

Diversos usuarios expresaron su respaldo al expresidente Álvaro Uribe en redes sociales, tras los recientes señalamientos en su contra. Un seguidor aseguró: “La justicia divina llega a usted, quieren verlo preso delincuentes, pero nosotros los veremos presos a ellos”.

Otro usuario manifestó: “Tranquilo, presidente, viva Uribe Vélez por siempre”.

Un tercer mensaje resaltó: “Entre más lo ataquen, más lo vamos a respaldar; usted es el líder político más importante en la historia de Colombia”. Estas voces reflejan el apoyo de simpatizantes que defienden la trayectoria y presencia del exmandatario en la vida pública nacional.