Colombia

Soldado de 22 años fue asesinado en Fundación tras pedir permiso para ver a su madre: “Hijo, me diste un abrazo”

Un soldado del Ejército fue asesinado en el centro de Fundación, Magdalena, mientras visitaba a su madre durante un permiso

Guardar
Crédito Colprensa
Crédito Colprensa

Un soldado de 22 años del Ejército Nacional fue asesinado en el municipio de Fundación, Magdalena, mientras se encontraba de permiso y visitaba a su madre en su lugar de trabajo.

El hecho ocurrió el domingo 26 de enero de 2026 y quedó registrado por cámaras de seguridad del establecimiento, según informó Semana.

La víctima fue identificada como Cristóbal Castillo, quien llegó de manera sorpresiva al sitio donde laboraba su madre con el propósito de compartir unos minutos con ella.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El encuentro se produjo en un asadero ubicado en la calle 3, en el sector céntrico del municipio, de acuerdo con la información entregada por las autoridades.

Las imágenes captadas por los sistemas de vigilancia muestran el momento en que un hombre armado ingresó al local, se dirigió hacia el joven soldado y abrió fuego en varias ocasiones. Tras el ataque, Castillo cayó al suelo y falleció en el lugar, según el reporte preliminar de la Policía Nacional.

El material audiovisual también registró la reacción inmediata de la madre de la víctima y de otros clientes que se encontraban en el establecimiento. Luego de disparar, el agresor salió del sitio y huyó en una motocicleta junto a otra persona que lo esperaba en las inmediaciones, dejando a los testigos en estado de conmoción.

De acuerdo con la Policía, tras conocerse el hecho se activó un plan candado en Fundación y municipios cercanos. Un operativo conjunto entre unidades policiales de Fundación y Aracataca permitió ubicar y capturar a dos jóvenes, ambos menores de 20 años, señalados de participar en el homicidio.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver calibre .32, ocho cartuchos, un teléfono celular y una motocicleta sin placa, elementos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación como parte del material probatorio.

crédito Colprensa
crédito Colprensa

Las investigaciones iniciales apuntan a que el crimen podría estar relacionado con estructuras delincuenciales que operan en la región. Según información preliminar, la orden del homicidio habría sido impartida por un interno conocido como alias Robincito, señalado por las autoridades como uno de los principales articuladores de la banda criminal ‘Los Primos’.

Los investigadores buscan establecer si el ataque obedeció a una represalia, a directrices internas de dicha estructura criminal o a motivos personales. Entre las hipótesis que se analizan figura una posible retaliación por el no pago de extorsión, aunque las autoridades han señalado que todas las líneas de investigación continúan abiertas.

El coronel Alexander Martín Eljadue, comandante de la Policía del Magdalena, informó que ya se recolectaron pruebas iniciales que sustentan las capturas realizadas y que los elementos incautados serán sometidos a los peritajes correspondientes para avanzar en el proceso judicial.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

La Policía indicó que la reacción rápida de los uniformados y la información suministrada por la ciudadanía fueron determinantes para ubicar a los presuntos responsables en un corto lapso. Este apoyo permitió cerrar rutas de escape y proceder con las detenciones en el marco del operativo desplegado tras el ataque.

La Fiscalía asumió la investigación del caso y adelantará las diligencias necesarias para definir la situación jurídica de los capturados. Estas actuaciones incluyen la revisión detallada de los videos de seguridad, el análisis balístico del arma incautada y la inspección de los dispositivos móviles decomisados durante el procedimiento.

En medio del hecho violento, la madre del soldado, identificada como Cindy, se pronunció a través de redes sociales. En su mensaje escribió: “Hijo, me diste un abrazo sin pensar que era el último”. La publicación fue replicada por usuarios que expresaron mensajes de acompañamiento.

El Ejército Nacional confirmó que el soldado se encontraba en permiso al momento del ataque y que no estaba desarrollando actividades operativas.

Temas Relacionados

SoldadoEjercito NacionalExtorsiónPolicíaColombia -Noticias

Más Noticias

Absuelven a los procesados por el asesinato de Lucas Villa en Pereira por falta de pruebas

Un juzgado penal del circuito determinó que la Fiscalía no logró demostrar, más allá de toda duda razonable, la participación de los acusados en los hechos ocurridos durante las protestas de mayo de 2021 en el viaducto César Gaviria Trujillo

Absuelven a los procesados por

Lotería de Cundinamarca resultados lunes 26 de enero: números ganadores del último sorteo

Esta popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales

Lotería de Cundinamarca resultados lunes

Procuraduría formula cargos contra profesor en Girón por presunta agresión y trato irrespetuoso a una docente

El Ministerio Público analiza si la conducta vulneró de manera grave los principios de moralidad, legalidad y respeto que rigen la función pública

Procuraduría formula cargos contra profesor

Otra vez falla la meta de recaudo tributario en 2025 y la Dian reporta brecha frente a lo presupuestado

El informe oficial de la Dian confirmó que el recaudo tributario de 2025 quedó por debajo de la meta fiscal. Aunque se intensificaron controles y fiscalización, los ingresos no alcanzaron lo previsto en el presupuesto nacional

Otra vez falla la meta

Resultados Super Astro Luna del último sorteo de hoy lunes 26 de enero de 2026

Super Astro lleva a cabo dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora de la noche de hoy

Resultados Super Astro Luna del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

Martha Isabel Bolaños reveló con

Martha Isabel Bolaños reveló con qué actor tuvo el mejor beso: “Nos enganchamos”

Arcángel le contó a Westcol detalles de sus conciertos en el país: “Tengo cariño y respeto por todo Colombia”

“¿Cómo se traduce este amor?" el K-drama que domina el top 10 de las mejores series de Netflix Colombia

Ellos son los dos participantes de ‘La casa de los famosos 3’ que ya ganaron otros ‘realities’

Las mejores melodías para escuchar en Apple Colombia en cualquier momento y lugar

Deportes

Teófilo Gutiérrez sorprendió al comparar

Teófilo Gutiérrez sorprendió al comparar a Luis Díaz con una leyenda de la selección de Brasil

El presidente de Nacional confesó que evaluaron técnicos de peso internacional antes de ratificar a Diego Arias

La selección Colombia se alista: esta es la fecha tentativa para su despedida rumbo a la Copa del Mundo 2026

La Dimayor se pronunció sobre las acciones de Millonarios para habilitar a Falcao García en la Liga BetPlay

El Clásico del Oriente regresa: Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga se enfrentarán entre controles y restricciones