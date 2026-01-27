Soldado de 22 años fue asesinado en Fundación tras pedir permiso para ver a su madre: “Hijo, me diste un abrazo”

Crédito Colprensa

Un soldado de 22 años del Ejército Nacional fue asesinado en el municipio de Fundación, Magdalena, mientras se encontraba de permiso y visitaba a su madre en su lugar de trabajo.

El hecho ocurrió el domingo 26 de enero de 2026 y quedó registrado por cámaras de seguridad del establecimiento, según informó Semana.

La víctima fue identificada como Cristóbal Castillo, quien llegó de manera sorpresiva al sitio donde laboraba su madre con el propósito de compartir unos minutos con ella.

El encuentro se produjo en un asadero ubicado en la calle 3, en el sector céntrico del municipio, de acuerdo con la información entregada por las autoridades.

Las imágenes captadas por los sistemas de vigilancia muestran el momento en que un hombre armado ingresó al local, se dirigió hacia el joven soldado y abrió fuego en varias ocasiones. Tras el ataque, Castillo cayó al suelo y falleció en el lugar, según el reporte preliminar de la Policía Nacional.

El material audiovisual también registró la reacción inmediata de la madre de la víctima y de otros clientes que se encontraban en el establecimiento. Luego de disparar, el agresor salió del sitio y huyó en una motocicleta junto a otra persona que lo esperaba en las inmediaciones, dejando a los testigos en estado de conmoción.

De acuerdo con la Policía, tras conocerse el hecho se activó un plan candado en Fundación y municipios cercanos. Un operativo conjunto entre unidades policiales de Fundación y Aracataca permitió ubicar y capturar a dos jóvenes, ambos menores de 20 años, señalados de participar en el homicidio.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver calibre .32, ocho cartuchos, un teléfono celular y una motocicleta sin placa, elementos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación como parte del material probatorio.

Las investigaciones iniciales apuntan a que el crimen podría estar relacionado con estructuras delincuenciales que operan en la región. Según información preliminar, la orden del homicidio habría sido impartida por un interno conocido como alias Robincito, señalado por las autoridades como uno de los principales articuladores de la banda criminal ‘Los Primos’.

Los investigadores buscan establecer si el ataque obedeció a una represalia, a directrices internas de dicha estructura criminal o a motivos personales. Entre las hipótesis que se analizan figura una posible retaliación por el no pago de extorsión, aunque las autoridades han señalado que todas las líneas de investigación continúan abiertas.

El coronel Alexander Martín Eljadue, comandante de la Policía del Magdalena, informó que ya se recolectaron pruebas iniciales que sustentan las capturas realizadas y que los elementos incautados serán sometidos a los peritajes correspondientes para avanzar en el proceso judicial.

La Policía indicó que la reacción rápida de los uniformados y la información suministrada por la ciudadanía fueron determinantes para ubicar a los presuntos responsables en un corto lapso. Este apoyo permitió cerrar rutas de escape y proceder con las detenciones en el marco del operativo desplegado tras el ataque.

La Fiscalía asumió la investigación del caso y adelantará las diligencias necesarias para definir la situación jurídica de los capturados. Estas actuaciones incluyen la revisión detallada de los videos de seguridad, el análisis balístico del arma incautada y la inspección de los dispositivos móviles decomisados durante el procedimiento.

En medio del hecho violento, la madre del soldado, identificada como Cindy, se pronunció a través de redes sociales. En su mensaje escribió: “Hijo, me diste un abrazo sin pensar que era el último”. La publicación fue replicada por usuarios que expresaron mensajes de acompañamiento.

El Ejército Nacional confirmó que el soldado se encontraba en permiso al momento del ataque y que no estaba desarrollando actividades operativas.