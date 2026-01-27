Roy Barreras explicó por qué apareció en foto con Armando Benedetti mientras se radicaba la consulta del progresismo: “No joda”

El ministro del Interior y el candidato presidencial fueron vistos minutos antes de que se anunciara la radicación de la consulta interpartidista promovida por el sector progresista - crédito X

Luego de que el candidato presidencial Roy Barreras fuera visto en la mañana del martes 27 de enero junto al ministro del Interior, Armando Benedetti, el también creador del partido Fuerza de la Paz salió a explicar el motivo del encuentro.

Y es que la fotografía fue tomada minutos antes de que se radicara la solicitud para conformar la consulta interpartidista Frente por la Vida, que busca elegir al candidato único del progresismo, el proyecto político del presidente Gustavo Petro.

Incluso, la imagen dio paso a rumores sobre una posible participación en política por parte del ministro, por lo que el candidato Roy Barreras salió a dar explicaciones ante las especulaciones.

A través de su cuenta de X, Barreras aseguró que su encuentro tuvo como propósito hablar de las elecciones sin participar en política, un acto que está prohibido por la ley para servidores públicos.

Además, el candidato aseguró que su encuentro no es de sorprender, pues han mantenido relación por más de 20 años, aunque en diferentes posiciones políticas.

“No jodaaaa superpaparazzis! Les recuerdo que no “estamos juntos hace unos minutos” sino hace 20 años. A veces agarrados, a veces compitiendo, a veces construyendo juntos las fuerzas políticas presidenciales ganadoras, pero siempre con una comunicación inteligente y respetuosa. Cada quien con su estilo y cada quien con su historia pero garantizando siempre la estabilidad de las instituciones”, escribió Barreras.

Asimismo, el candidato confesó que le hubiera gustado que Armando Benedetti participara en su campaña política, especialmente, tras su polémica participación en la carrera de Gustavo Petro en 2022 para llegar a la Casa de Nariño, que derivó en investigaciones en su contra, pero que llevó a ganar al hoy presidente.

“Benedetti me ha dicho que no participa en política electoral y yo le he dicho que entonces se ha curado de la última de las adicciones : la adicción al poder porque Benedetti siempre ha caminado al lado de presidentes y además los ha hecho posibles. Lástima que esta vez esté jubilado de las campañas que son apasionantes y definen el futuro de todos. Yo en cambio voy para adelante a asegurar a Colombia un cambio seguro y que de garantías a todos“, concluyó el político.

Armando Benedetti también respondió a los rumores sobre presunta participación en política

Las especulaciones sobre la posible participación política del ministro del Interior, Armando Benedetti, surgieron tras su aparición junto al precandidato presidencial Roy Barreras. El funcionario optó por aclarar el motivo de su encuentro ante la creciente controversia.

Benedetti sostuvo durante una rueda de prensa entregada en la tarde del lunes 27 de enero que la reunión se limitó a temas administrativos. Según sus palabras, ambos trataron “el calendario electoral”, y no asuntos de estrategia o respaldo político. El ministro insistió en que “la intervención en política está prohibida”, destacando el carácter técnico del diálogo.

“Estábamos hablando sobre el calendario electoral. Nada de política. Usted sabe que la intervención en política está prohibida”, comentó el ministro.

La atención pública se desplazó hacia la posibilidad de que Benedetti se integre a la campaña presidencial de Iván Cepeda, quien cuenta con el respaldo de Gustavo Petro para las elecciones de mayo. Frente a este escenario, el ministro expresó que por ahora no tiene planes de sumarse a ese equipo.

“No estoy descartando ni asegurando”, afirmó Benedetti sobre su eventual salto a la campaña. El funcionario reiteró su intención de permanecer en el cargo hasta el 7 de agosto, fecha en la que concluye el actual periodo.

Ante la pregunta sobre qué haría si el presidente Petro le pidiera dejar el Ejecutivo para apoyar la contienda electoral, Benedetti fue enfático: “Tendría que pensarlo”. Así, dejó abierta la puerta a futuras decisiones en el marco político, aunque por ahora mantiene su enfoque en la gestión ministerial.