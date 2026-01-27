José Félix Lafaurie sorprendió al afirmar que Iván Cepeda sería mejor presidente que Petro: “Se puede reconocer el talante personal”

José Félix Lafaurie oficializó su salida del Centro Democrático, evidenciando fracturas dentro de la derecha colombiana - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La reciente dimisión de José Félix Lafaurie al Centro Democrático expuso con nitidez las tensiones crecientes en el panorama político de la derecha colombiana.

Durante una entrevista concedida a Mañanas Blu de Blu Radio desde Dubái, donde participaba en una feria ganadera, el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos declaró: “Iván Cepeda sería mejor presidente que Gustavo Petro”.

Uno de los pasajes más notorios de la conversación fue la reflexión sobre la figura del senador Iván Cepeda, miembro del Pacto Histórico. Consultado acerca de si consideraba que Cepeda haría un mejor gobierno que el actual mandatario, Lafaurie respondió de modo contundente: “Sí, por ejemplo, y lo digo con franqueza”.

Al profundizar sobre esta afirmación, el presidente de Fedegán describió a Cepeda como “un hombre ponderado, reflexivo y con convicciones firmes”.

No obstante, dejó claro que este reconocimiento no implica ningún acercamiento con la izquierda: “Él cree en el Estado, yo creo en la iniciativa privada. Tenemos visiones distintas, pero se puede reconocer el talante personal y el respeto por las formas”.

Lafaurie resaltó las convicciones y el talante de Cepeda, aunque aclaró profundas diferencias ideológicas con la izquierda - crédito Europa Press

Lafaurie remarcó que la eventual llegada de Cepeda al poder implicaría una profundización de reformas con las que ni él ni buena parte de la centro-derecha y la derecha simpatizan.

“Por consiguiente, estar próximo a un gobierno como el de Cepeda, pues no tiene ningún sentido. Él cree en el Estado, yo creo en la iniciativa privada. Él cree en una serie de razones desde el punto de vista política en las que yo no creo”, expuso.

Durante su testimonio, el dirigente recordó momentos de confrontación y diálogo sobre temas sensibles, como el secuestro.

Afirmó que, aunque hubo desacuerdos políticos, pudo constatar la posición clara y el apoyo de Cepeda en momentos críticos: “Cuando vino el tema del secuestro, en las mesas de conversación yo tuve respaldo. Y Cepeda frente al tema del secuestro y los comunicados de la delegación, como los del Gobierno, fueron clarísimos con respecto al tema. Y no fueron enfrentamientos fáciles. Porque en ese momento, como se discutió el tema antes de lo de julio, de lo de Luis, de Luis Díaz, yo tenía cinco ganaderos secuestrados, uno de 86 años. Entonces no eran discusiones cualquiera”, expresó a Blu Radio.

José Félix Lafaurie narró el respaldo recibido de Cepeda durante crisis de secuestros, destacando la postura clara del senador frente a este delito - crédito Colprensa

En ese contexto, Lafaurie subrayó sus diferencias irreconciliables con el uribismo y la necesidad de abrir un nuevo espacio político junto a su esposa, la senadora María Fernanda Cabal.

El dirigente, que abandonó el partido fundado por Álvaro Uribe Vélez, explicó que su decisión surge tras la imposibilidad de continuar conviviendo dentro de la colectividad. Indicó que la transición pretendía ser ordenada y sin daño al partido, pero la llegada de una “carta con 32 puntos” al debate interno precipitó la fractura.

La carta con 32 puntos enviada al Centro Democrático constituyó el detonante de la ruptura según Lafaurie - crédito X

Lafaurie sostuvo: “La carta con 32 puntos que enviamos fue un ejercicio serio de reflexión, no una acción para perjudicar a nadie”.

En referencia a la situación dentro del Centro Democrático, Lafaurie comentó que tanto él como Cabal intentaron preservar “buenos términos”, aunque pronto descubrieron la imposibilidad de hallar espacios de entendimiento que les permitieran trabajar en coherencia con sus convicciones.

En palabras del dirigente: “No encontramos espacio y pedimos escindir una parte del partido para trabajar en coherencia con nuestras ideas”.

El Centro Democrático recibe reclamos de José Félix Lafaurie por opacidad en nominación de Paloma Valencia

José Félix Lafaurie denuncia supuestas irregularidades en la candidatura presidencial dentro del Centro Democrático - crédito Colprensa

José Félix Lafaurie denunció supuestas irregularidades en el proceso que llevó a Paloma Valencia a la candidatura presidencial del Centro Democrático, cuestionando la transparencia interna del partido y revelando que solicitó acceso a la información de la encuesta mediante seis derechos de petición y dos insistencias.

El dirigente expresó que al consultar a los militantes sobre su participación en la votación, los datos recabados no coincidían con los informes oficiales, lo que a su juicio constituye un hecho comprobable. Lafaurie subrayó: “Repetimos el ejercicio preguntando a los militantes si participaron y los datos no cuadraban. Eso es un hecho fáctico”.

Además, Lafaurie admitió que desde mediados de noviembre no ha hablado con Álvaro Uribe, a pesar de una comunicación constante en años anteriores.

Indicó que advirtió a Uribe sobre posibles problemas en la selección interna sin que sus señalamientos fueran tomados en cuenta, descartando haber reprendido al expresidente. También dejó claro: “No he hecho nada a la loca. Si el partido me demuestra que estoy equivocado, lo reconoceré públicamente”.