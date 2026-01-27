Fiebre amarilla en Tolima deja 10 fallecidos en 2026 y mantiene alertas por ingreso de población sin vacunación

Crédito: CDC

El departamento del Tolima registra 10 muertes por fiebre amarilla en lo corrido de 2026, de acuerdo con información entregada por la Secretaría de Salud departamental a Blu Radio.

Los fallecimientos corresponden a personas que no residían de manera permanente en el territorio y que ingresaron sin contar con el esquema de vacunación requerido contra esta enfermedad.

La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, explicó en declaraciones al medio radial que los casos están asociados a población flotante proveniente de diferentes regiones del país.

Según el reporte oficial, aunque los decesos ocurrieron en los lugares de origen de las víctimas, los contagios se produjeron dentro del departamento, motivo por el cual quedaron registrados en el histórico epidemiológico del Tolima.

De acuerdo con la información suministrada por la autoridad sanitaria, las personas fallecidas procedían de Bogotá, Fusagasugá y Girardot, en Cundinamarca; Tarazá, en Antioquia; Cúcuta, en Norte de Santander; y Ventaquemada, en Boyacá. Las autoridades señalaron que todos los casos compartían la ausencia de vacunación previa contra la fiebre amarilla al momento de ingresar al territorio tolimense.

Desde el inicio del brote, el departamento acumula 139 casos confirmados y 57 muertes asociadas a esta enfermedad, cifras que continúan siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades sanitarias. En lo correspondiente únicamente a 2026, el balance oficial da cuenta de 15 casos, de los cuales 10 terminaron en fallecimiento, lo que ha mantenido activas las alertas epidemiológicas en varias zonas del departamento.

El informe también detalla que la cobertura de vacunación es del 63 %, un indicador que se encuentra por debajo de lo esperado para contener la propagación del virus. Además, la letalidad supera el 66 % en población proveniente de otros departamentos, lo que ha llevado a reforzar los controles sobre el ingreso de personas no inmunizadas.

En ese contexto, Rengifo expresó su preocupación por el impacto que tiene la falta de vacunación en la gravedad de los casos reportados. “En lo que llevamos del brote hablamos de 139 casos confirmados y 57 muertes. Solo en 2026 se han presentado 15 casos, de los cuales 10 terminaron en fallecimiento. Lo más preocupante es que más del 60 % de los casos corresponde a personas procedentes de otros departamentos, con una letalidad superior al 66 %”, afirmó la funcionaria en entrevista con Blu Radio.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud del Tolima confirmó que se adelantarán acciones conjuntas con otras regiones del país. Para ello, se programó una reunión interdepartamental con las secretarías de Salud de Bogotá y Cundinamarca, cuyo objetivo es fortalecer las estrategias de control sanitario, la vigilancia epidemiológica y la exigencia de vacunación obligatoria en corredores turísticos y zonas consideradas de riesgo.

Desde la entidad departamental se indicó que uno de los principales factores que continúa facilitando la transmisión del virus es el ingreso de población flotante sin vacunación previa, especialmente en temporadas de alta movilidad. “Estamos articulando acciones con las secretarías de Salud de Bogotá y Cundinamarca para garantizar que quienes ingresen al Tolima lo hagan vacunados. La fiebre amarilla sigue activa y el riesgo es real”, señaló Rengifo.

Las autoridades sanitarias mantienen alerta en varios municipios del departamento. En el oriente del Tolima, el seguimiento especial se concentra en Icononzo, Cunday y Carmen de Apicalá, mientras que en el sur se vigilan de manera permanente Ataco y Chaparral. En estas zonas se han intensificado las labores de control, vacunación y monitoreo epidemiológico debido a los antecedentes recientes del brote.

La Secretaría de Salud aclaró que el turismo continúa habilitado en el departamento, siempre que las personas cuenten con el esquema completo de vacunación contra la fiebre amarilla. Las autoridades reiteraron que la inmunización es un requisito indispensable para reducir el riesgo de contagio y evitar nuevos casos graves asociados a la enfermedad.

Desde el sector salud se insistió en que todas las muertes registradas eran prevenibles mediante la vacunación oportuna. “La vacuna es gratuita, está disponible y salva vidas. La falta de conciencia sigue costando vidas humanas”, puntualizó la secretaria de Salud del Tolima, de acuerdo con lo informado por Blu Radio.