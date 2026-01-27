Colombia

Fiebre amarilla en Tolima deja 10 fallecidos en 2026 y mantiene alertas por ingreso de población sin vacunación

El Tolima reportó 10 muertes por fiebre amarilla en 2026, asociadas a contagios adquiridos en el departamento por personas sin vacunación previa. Autoridades sanitarias refuerzan controles, vigilancia epidemiológica y jornadas de inmunización

Guardar
Crédito: CDC
Crédito: CDC

El departamento del Tolima registra 10 muertes por fiebre amarilla en lo corrido de 2026, de acuerdo con información entregada por la Secretaría de Salud departamental a Blu Radio.

Los fallecimientos corresponden a personas que no residían de manera permanente en el territorio y que ingresaron sin contar con el esquema de vacunación requerido contra esta enfermedad.

La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, explicó en declaraciones al medio radial que los casos están asociados a población flotante proveniente de diferentes regiones del país.

EFE/Sebastião Moreira
EFE/Sebastião Moreira

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el reporte oficial, aunque los decesos ocurrieron en los lugares de origen de las víctimas, los contagios se produjeron dentro del departamento, motivo por el cual quedaron registrados en el histórico epidemiológico del Tolima.

De acuerdo con la información suministrada por la autoridad sanitaria, las personas fallecidas procedían de Bogotá, Fusagasugá y Girardot, en Cundinamarca; Tarazá, en Antioquia; Cúcuta, en Norte de Santander; y Ventaquemada, en Boyacá. Las autoridades señalaron que todos los casos compartían la ausencia de vacunación previa contra la fiebre amarilla al momento de ingresar al territorio tolimense.

Desde el inicio del brote, el departamento acumula 139 casos confirmados y 57 muertes asociadas a esta enfermedad, cifras que continúan siendo objeto de seguimiento por parte de las autoridades sanitarias. En lo correspondiente únicamente a 2026, el balance oficial da cuenta de 15 casos, de los cuales 10 terminaron en fallecimiento, lo que ha mantenido activas las alertas epidemiológicas en varias zonas del departamento.

(Composición: Infobae)
(Composición: Infobae)

El informe también detalla que la cobertura de vacunación es del 63 %, un indicador que se encuentra por debajo de lo esperado para contener la propagación del virus. Además, la letalidad supera el 66 % en población proveniente de otros departamentos, lo que ha llevado a reforzar los controles sobre el ingreso de personas no inmunizadas.

En ese contexto, Rengifo expresó su preocupación por el impacto que tiene la falta de vacunación en la gravedad de los casos reportados. “En lo que llevamos del brote hablamos de 139 casos confirmados y 57 muertes. Solo en 2026 se han presentado 15 casos, de los cuales 10 terminaron en fallecimiento. Lo más preocupante es que más del 60 % de los casos corresponde a personas procedentes de otros departamentos, con una letalidad superior al 66 %”, afirmó la funcionaria en entrevista con Blu Radio.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud del Tolima confirmó que se adelantarán acciones conjuntas con otras regiones del país. Para ello, se programó una reunión interdepartamental con las secretarías de Salud de Bogotá y Cundinamarca, cuyo objetivo es fortalecer las estrategias de control sanitario, la vigilancia epidemiológica y la exigencia de vacunación obligatoria en corredores turísticos y zonas consideradas de riesgo.

Tolima reporta la mayor concentración
Tolima reporta la mayor concentración de contagios por fiebre amarilla en el país - crédito Freepik

Desde la entidad departamental se indicó que uno de los principales factores que continúa facilitando la transmisión del virus es el ingreso de población flotante sin vacunación previa, especialmente en temporadas de alta movilidad. “Estamos articulando acciones con las secretarías de Salud de Bogotá y Cundinamarca para garantizar que quienes ingresen al Tolima lo hagan vacunados. La fiebre amarilla sigue activa y el riesgo es real”, señaló Rengifo.

Las autoridades sanitarias mantienen alerta en varios municipios del departamento. En el oriente del Tolima, el seguimiento especial se concentra en Icononzo, Cunday y Carmen de Apicalá, mientras que en el sur se vigilan de manera permanente Ataco y Chaparral. En estas zonas se han intensificado las labores de control, vacunación y monitoreo epidemiológico debido a los antecedentes recientes del brote.

La Secretaría de Salud aclaró que el turismo continúa habilitado en el departamento, siempre que las personas cuenten con el esquema completo de vacunación contra la fiebre amarilla. Las autoridades reiteraron que la inmunización es un requisito indispensable para reducir el riesgo de contagio y evitar nuevos casos graves asociados a la enfermedad.

Desde el sector salud se insistió en que todas las muertes registradas eran prevenibles mediante la vacunación oportuna. “La vacuna es gratuita, está disponible y salva vidas. La falta de conciencia sigue costando vidas humanas”, puntualizó la secretaria de Salud del Tolima, de acuerdo con lo informado por Blu Radio.

Temas Relacionados

fiebre amarillaTolimavacunaciónsalud públicaColombia -Noticias

Más Noticias

Soldado de 22 años fue asesinado en Fundación tras pedir permiso para ver a su madre: “Hijo, me diste un abrazo”

Un soldado del Ejército fue asesinado en el centro de Fundación, Magdalena, mientras visitaba a su madre durante un permiso

Soldado de 22 años fue

Paseo millonario en Bogotá deja 30 capturados y cinco estructuras criminales desarticuladas

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, se refirió a las investigaciones por paseo millonario, los resultados operativos de los últimos años y las acciones adelantadas con la Policía tras casos recientes que generaron alerta en la ciudad

Paseo millonario en Bogotá deja

Alivio para su bolsillo: estas son las ciudades con la gasolina más barata tras la reducción de $300 por galón

La medida del Gobierno busca equilibrar los precios internos con el mercado internacional y ajustar el subsidio al ACPM, dirigido exclusivamente al transporte público para proteger la economía de los grandes consumidores

Alivio para su bolsillo: estas

‘Ley SIM Card’ avanza en el Congreso para regular líneas móviles y enfrentar extorsiones que se originan desde cárceles

El proyecto que cursa segundo debate en la Cámara busca controlar la compra y activación de SIM y e-SIM, obligando al registro biométrico de usuarios, con el objetivo de reducir las extorsiones, de las cuales un 70 % se cometen desde centros penitenciarios, según cifras oficiales

‘Ley SIM Card’ avanza en

Ecuador eleva 900 % la tarifa para transportar crudo colombiano y endurece la disputa arancelaria con impacto en Ecopetrol

La decisión del Gobierno ecuatoriano de ajustar el costo del transporte de petróleo colombiano por su infraestructura se da en medio del cruce de medidas arancelarias entre Quito y Bogotá, con efectos directos sobre el flujo de crudo hacia el puerto de Esmeraldas

Ecuador eleva 900 % la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Advierten sobre el deterioro de

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

ENTRETENIMIENTO

BTS sorprendió en el Carnaval

BTS sorprendió en el Carnaval de Barranquilla: Armada de Colombia usó el intro de “ON” en su presentación

Martha Isabel Bolaños reveló con qué actor tuvo el mejor beso: “Nos enganchamos”

Arcángel le contó a Westcol detalles de sus conciertos en el país: “Tengo cariño y respeto por todo Colombia”

“¿Cómo se traduce este amor?" el K-drama que domina el top 10 de las mejores series de Netflix Colombia

Ellos son los dos participantes de ‘La casa de los famosos 3’ que ya ganaron otros ‘realities’

Deportes

Teófilo Gutiérrez sorprendió al comparar

Teófilo Gutiérrez sorprendió al comparar a Luis Díaz con una leyenda de la selección de Brasil

El presidente de Nacional confesó que evaluaron técnicos de peso internacional antes de ratificar a Diego Arias

La selección Colombia se alista: esta es la fecha tentativa para su despedida rumbo a la Copa del Mundo 2026

La Dimayor se pronunció sobre las acciones de Millonarios para habilitar a Falcao García en la Liga BetPlay

El Clásico del Oriente regresa: Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga se enfrentarán entre controles y restricciones