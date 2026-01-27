Colombia

Ecuador eleva 900 % la tarifa para transportar crudo colombiano y endurece la disputa arancelaria con impacto en Ecopetrol

La decisión del Gobierno ecuatoriano de ajustar el costo del transporte de petróleo colombiano por su infraestructura se da en medio del cruce de medidas arancelarias entre Quito y Bogotá, con efectos directos sobre el flujo de crudo hacia el puerto de Esmeraldas

La relación comercial y energética entre Ecuador y Colombia registró un nuevo episodio de tensión tras la decisión adoptada por las autoridades ecuatorianas de incrementar de manera sustancial la tarifa aplicada al transporte de crudo colombiano a través de su infraestructura petrolera, según información conocida por la Revista Semana.

El anuncio fue realizado por la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, durante una entrevista concedida a Radio Sucesos.

Allí explicó que, mediante una resolución expedida por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), se modificaron las condiciones económicas bajo las cuales el petróleo colombiano es transportado por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

Según lo expuesto por la funcionaria, el ajuste implica un incremento del 900 % en la tarifa por barril. “En vez de tres dólares son 30″, señaló Manzano al referirse al nuevo valor que deberán pagar las empresas colombianas que utilizan la red ecuatoriana para movilizar su crudo hacia el puerto de Esmeraldas, punto clave para la exportación.

La ministra explicó que la modificación tarifaria responde a una revisión de los costos asociados al funcionamiento del sistema, incluyendo operación y mantenimiento del SOTE. No obstante, también indicó que la decisión se enmarca en un principio de “reciprocidad” frente a las medidas adoptadas por Colombia en el actual escenario de tensiones comerciales entre ambos países.

El SOTE constituye la principal infraestructura pública para el transporte de petróleo en Ecuador. A través de este sistema, Ecopetrol moviliza alrededor de 12.000 barriles diarios de crudo colombiano, los cuales son trasladados hasta la costa ecuatoriana para su posterior exportación. El cambio en la tarifa tiene un impacto directo sobre esta operación logística.

“Hay que hacerles entender que yo también estoy dando un servicio, que es importantísimo para Ecopetrol y las empresas colombianas”, afirmó Manzano durante la entrevista, al referirse a la relevancia estratégica de la infraestructura ecuatoriana para el sector energético colombiano.

La ministra agregó que la decisión adoptada por su despacho y por la ARCH es “técnica, legal, responsable. Y con un mensaje importante para Colombia”. Asimismo, precisó que para los “usuarios extranjeros el servicio estará sujeto a la disponibilidad y oportunidad”, lo que introduce nuevas condiciones en la prestación del transporte de crudo.

Este ajuste tarifario se produce en un contexto de guerra arancelaria abierta entre Quito y Bogotá. El pasado 21 de enero, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció la imposición de una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia. Según el Gobierno ecuatoriano, la medida se adoptó ante lo que considera una cooperación insuficiente por parte de Colombia en asuntos como el narcotráfico y la minería ilegal en la zona fronteriza.

La respuesta del Gobierno colombiano fue inmediata. Las autoridades de Bogotá aplicaron aranceles del 30 % a productos ecuatorianos y anunciaron la suspensión de la venta de energía eléctrica a Ecuador, un suministro que había sido relevante para el sistema energético del país vecino.

De acuerdo con lo informado por Semana, estas decisiones cruzadas han generado un escenario de alta fricción en la relación bilateral, con efectos que trascienden el ámbito comercial y alcanzan sectores estratégicos como la energía y el transporte de hidrocarburos.

Pese a la escalada de medidas, ambos gobiernos han manifestado que mantienen abiertas las opciones de diálogo. Se ha mencionado la posibilidad de un encuentro bilateral para buscar una tregua frente a las disposiciones adoptadas recientemente, aunque hasta el momento no se ha definido una fecha concreta para dicha reunión.

En paralelo, el contexto regional ha incluido gestiones internacionales. El domingo, el subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Joseph Humire, sostuvo una reunión con altos funcionarios del Gobierno ecuatoriano. El encuentro estuvo centrado en temas relacionados con la lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades del crimen organizado que operan en la frontera norte con Colombia.

