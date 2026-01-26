Se incrementa el poder de Armando Benedetti en el Gobierno Petro: Lorena Arboleda será la directora de ProColombia en España

Arboleda Zárate cuenta con experiencia previa en el servicio exterior. Ejerció funciones como diplomática en Caracas, acompañando a Armando Benedetti - crédito Procolombia/redes sociales

Lorena Arboleda Zárate asumirá la dirección de ProColombia para España, según confirmó Caracol Radio en una información exclusiva.

El nombramiento se hará efectivo en los próximos días y tendrá lugar en Madrid, donde Arboleda Zárate representará los intereses comerciales y turísticos de Colombia durante al menos seis meses.

La noticia fue revelada tras la participación de la delegación oficial colombiana en una feria internacional de turismo en la capital española, donde se conocieron detalles sobre la llegada de la nueva responsable de la oficina de ProColombia en ese país.

Caracol Radio informó que el anuncio surgió a partir de comentarios de Carmen Caballero, directora de ProColombia, ofreció indicios sobre el próximo movimiento diplomático.

Carmen Caballero, presidenta de ProColombia - crédito ProColombia

Arboleda Zárate cuenta con experiencia previa en el servicio exterior. Ejerció funciones como diplomática en Caracas, acompañando a Armando Benedetti en la Embajada de Colombia en Venezuela. También se desempeñó como cónsul en San Francisco, en Estados Unidos.

La trayectoria de Arboleda Zárate incluye además una etapa en la representación de Colombia ante Naciones Unidas en Nueva York, puesto al que accedió por recomendación de Benedetti. Al concluir ese periodo, su salida estuvo relacionada con el escándalo originado por las cartas de Álvaro Leyva, ex canciller colombiano.

Según Caracol Radio, ya está definido el proceso administrativo para que Arboleda Zárate asuma sus nuevas funciones en Madrid, donde se prevé que su gestión se extienda durante los próximos seis meses.

La nominación responde a la necesidad de fortalecer la presencia diplomática y la gestión de intereses comerciales de Colombia en el mercado español, de acuerdo con el reporte exclusivo del medio colombiano.

La trayectoria de Arboleda Zárate incluye además una etapa en la representación de Colombia ante Naciones Unidas en Nueva York - crédito ProColombia

Otras designaciones

De acuerdo con información publicada por El Colombiano, los recientes movimientos en cargos estratégicos del Gobierno han incluido figuras cercanas a Armando Benedetti, exembajador y actual ministro del Interior.

La llegada de Nohora Mondragón al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la designación de José Raúl Moreno en la Jefatura de Despacho forman parte de una serie de ajustes en el entorno presidencial cuyo propósito, según el medio, sería fortalecer la presencia de perfiles leales y consolidar el equipo de confianza del presidente Gustavo Petro ante el próximo ciclo electoral.

Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El Colombiano señala que estos cambios se producen en un contexto de reorganización interna, donde varios funcionarios vinculados a Benedetti han asumido responsabilidades en dependencias clave. Mondragón, por ejemplo, ha trabajado de manera cercana con Benedetti y su llegada al Dapre refuerza la influencia de su grupo político dentro del Gobierno nacional.

El medio destaca que la reconfiguración administrativa responde a la necesidad de asegurar la continuidad de proyectos oficiales y la gestión de asuntos prioritarios en materia diplomática y de representación internacional.

El ajuste en el gabinete y en otras oficinas estratégicas, resalta El Colombiano, se orienta a preparar la estructura del Gobierno para los desafíos políticos y administrativos previstos en los próximos meses, especialmente de cara al proceso electoral de 2026.

Los recientes relevos en la administración pública, en los que tienen participación perfiles asociados a Benedetti, se inscriben en una dinámica de cambios en la que el Gobierno busca consolidar su equipo de trabajo y asegurar la ejecución de sus políticas.

Según El Colombiano, estas designaciones marcan una etapa de fortalecimiento interno, con énfasis en la lealtad y la experiencia de los funcionarios seleccionados para puestos clave.

El Colombiano también resalta que la estrategia de reacomodo en los altos cargos del Gobierno se desarrolla en un ambiente marcado por el relevo de figuras cuestionadas en distintas dependencias.

El medio advierte que, mientras algunos funcionarios concluyen su gestión en medio de polémicas, las nuevas designaciones buscan proyectar estabilidad y continuidad en la administración pública, especialmente en áreas relacionadas con la diplomacia, la gestión internacional y la coordinación de políticas estratégicas del Ejecutivo.