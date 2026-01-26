Las mejores melodías para escuchar en Apple Colombia en cualquier momento y lugar

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.
La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.
En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.
Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.
Lo más escuchado
1. BAILE INoLVIDABLE
Bad Bunny
BAILE INoLVIDABLE, interpretado por Bad Bunny, se mantiene en el primer lugar de la lista.
2. LA VILLA
Ryan Castro, Kapo y Gangsta
El sencillo más reciente de Ryan Castro, Kapo y Gangsta ya se vislumbra como un nuevo clásico. LA VILLA entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.
3. Destino Final
Yeison Jimenez y Luis Alfonso
Destino Final se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Yeison Jimenez y Luis Alfonso está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?
4. Tití Me Preguntó
Bad Bunny
Tití Me Preguntó de Bad Bunny se mantiene en cuarto lugar.
5. VeLDÁ
Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V
Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V. Quizás por esto es que VeLDÁ debuta en el ranking directamente en el quinto puesto.
6. VOY A LLeVARTE PA PR
Bad Bunny
VOY A LLeVARTE PA PR de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.
7. DtMF
Bad Bunny
Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada DtMF, debute en el séptimo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?
8. Moscow Mule
Bad Bunny
Moscow Mule de Bad Bunny se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.
9. NO ME QUIERO CASAR
Bad Bunny
La nueva producción de Bad Bunny se vende como pan caliente. Pasa del puesto 11 de ayer al 9 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.
10. PERRO NEGRO
Bad Bunny y Feid
PERRO NEGRO de Bad Bunny y Feid pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la décima posición, lo que apunta a que va de salida.
*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.
Apple Music significa más del 6% de ingresos a la empresa
La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado internacional. A lo largo del, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.
En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.
Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.