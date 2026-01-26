Colombia

Cambio Radical lanzó feroz crítica contra Petro por crisis en la educación superior: “Su Gobierno la está llevando al colapso”

El colectivo político que lidera el exvicepresidente Germán Vargas Lleras sustentó su punto con un informe de la Contraloría que reveló que, mientras el 75% de las instituciones tiene una buena capacidad para cumplir con sus obligaciones, el 25% restante lucha por mantenerse a flote

Cambio Radical alertó sobre los
Cambio Radical alertó sobre los problemas financieros de las universidades públicas bajo la administración de Gustavo Petro - Fotomontaje Infobae (Presidencia-Cambio Radical)

El partido Cambio Radical, liderado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, lanzó una fuerte crítica contra el Gobierno de Gustavo Petro por lo que consideran una crisis en la educación superior pública en Colombia.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el colectivo político denunció lo que califican como una gestión ineficaz de los recursos destinados a las universidades públicas y advirtieron sobre el riesgo de un colapso del sistema.

El post de Cambio Radical apuntó directamente a la situación financiera de las universidades del Sistema Universitario Estatal (SUE), basándose en el informe presentado por la Contraloría General de la República, que revela serias dificultades para la sostenibilidad de estas instituciones.

El informe de la Contraloría
El informe de la Contraloría revela un pasivo pensional de $10,3 billones y una insostenible concentración de recursos - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

La fuerte crítica del partido político contra la gestión del Gobierno Petro

Según el estudio, el 97% de las universidades públicas no pueden sostenerse por sí solas, lo que las obliga a depender en gran medida de los aportes nacionales. Además, el informe destacó que las universidades públicas enfrentan un pasivo pensional acumulado de $10,3 billones, una cifra que agrava aún más la crisis económica del sector.

En su cuenta de X, Cambio Radical dejó clara su postura frente a la gestión del gobierno en el ámbito educativo: “Petro dice que la educación es la solución, pero su gobierno la está llevando al colapso: 97% de las U. públicas no se sostienen solas, dependen de un 50% de aportes nacionales y cargan un pasivo pensional de $10,3 billones. ¿Será que ahora va por el shu, shu, shu de la educación como fue por la salud?”.

El partido criticó la distribución desigual de los recursos del Estado en el sistema universitario; de acuerdo con el informe de la Contraloría, una pequeña fracción de las universidades más grandes y con mayor cobertura concentra una porción significativa de los recursos públicos.

Cambio Radical critica duramente al
Cambio Radical critica duramente al Gobierno de Petro por la crisis financiera que atraviesan las universidades públicas - crédito @PCambioRadical/X

Esta es la advertencia que lanzó la Contraloría sobre la crisis financiera de las instituciones de educación superior

La Universidad Nacional de Colombia (Unal), la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), la Universidad de Antioquia (UdeA) y la Universidad del Valle (Univalle) acaparan el 48% de los ingresos nacionales y el 37% de los recursos territoriales, lo que agudiza las inequidades entre las universidades de distintas regiones del país.

“La Unal recibe $11.426.139 por estudiante, mientras que la Unad solo alcanza los $525.777. Esta diferencia refleja una profunda inequidad que afecta el acceso y la calidad de la educación en las regiones”, se lee en el comunicado del organismo público.

El informe de la Contraloría también destacó el alarmante nivel de endeudamiento de muchas universidades, puesto que el 75,8% de las instituciones tiene una solvencia financiera adecuada, el 24,2% restante enfrenta serias dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

Mientras el Ministerio de Educación
Mientras el Ministerio de Educación estima que costará $22.1 billones hasta 2040, la Contraloría proyecta una cifra mucho mayor - crédito Shutterstock

Uno de los puntos más preocupantes que el informe de la Contraloría reveló es el pasivo pensional acumulado, que para 2024 se espera que llegue a los $10,3 billones.

Este pasivo afecta principalmente a la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Valle, lo que representa más de la mitad de la deuda pensional total del sistema universitario público. Aunque el estudio reconoce algunos avances en la gestión presupuestal y la diversificación de ingresos, persisten importantes brechas que amenazan la sostenibilidad del sistema.

En este sentido, el Proyecto de Ley 212 de 2024, que reforma la Ley 30, se encuentra en el centro del debate; mientras que el Ministerio de Educación estima un costo de $22,1 billones para el periodo 2027-2040, la Contraloría proyecta un impacto aún mayor, de $27,8 billones para 2027-2036, lo que refleja la necesidad urgente de una fuente de financiamiento clara y sostenible para asegurar la estabilidad de las universidades.

El informe de la Contraloría
El informe de la Contraloría también señala que las universidades enfrentan una creciente deuda pensional, que representa más de la mitad del total del sistema - crédito unad.edu.co/sitio web

Aunque desde la entidad se reconocieron avances en la gestión presupuestal y la búsqueda de alianzas interinstitucionales, advierten que persisten importantes brechas que amenazan la sostenibilidad del sistema universitario; diagnóstico suficiente para que el partido de Vargas Lleras estallara contra el Gobierno de Gustavo Petro.

