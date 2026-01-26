Colombia

Autoridades de Cali investigan amenazas contra policías de la Estación El Caney tras la llegada de un panfleto anónimo

Un documento anónimo con advertencias hacia siete miembros de la estación del sur de la capital del Valle encendió las alarmas y llevó al fortalecimiento de operativos y medidas de protección en la zona involucrada

El panfleto anónimo con amenazas
El panfleto anónimo con amenazas contra la Policía El Caney en Cali desató operativos de seguridad y protocolos de investigación - crédito Red de Salud Centro ESE / Facebook

Las autoridades en Cali se encuentran en estado de alerta luego de que se conociera un panfleto anónimo con amenazas directas contra uniformados de la Estación de Policía El Caney, ubicada al sur de la ciudad.

El documento, entregado de manera clandestina motivó el despliegue de operativos de seguridad y la activación de protocolos de investigación para determinar la autenticidad del mensaje y la identidad de sus autores. Así lo confirmaron fuentes policiales a medios de comunicación.

El texto intimidatorio menciona a siete miembros de la Policía Nacional por nombre propio y los señala como objetivos, al igual que a sus familias. Los autores del escrito acusan a estos agentes de colaborar supuestamente con organizaciones ilegales y de recibir pagos de grupos criminales.

Esta situación generó preocupación dentro de la institución y motivó una reacción inmediata de las autoridades municipales y policiales.

Siete uniformados y sus familias
Siete uniformados y sus familias aparecen mencionados en el panfleto intimidatorio, acusados de supuestos vínculos con grupos criminales - crédito Policía de Cali

El coronel Andrés Arias, subcomandante de la Policía de Cali, explicó: “tuvimos conocimiento de que llegó este panfleto de manera anónima. Lo que hicimos fue empezar con nuestros grupos de policía judicial, mirar la veracidad de este panfleto. Por ahora, lo único que podemos establecer es que estamos investigando con el fin de dar con los responsables de este panfleto”.

Arias recalcó el compromiso de la institución para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los uniformados señalados y de la ciudadanía.

Como parte de la respuesta, la Policía de Cali asignó un grupo especial de investigación para seguir el rastro de los responsables y adelantó un refuerzo de los controles en la zona sur de la ciudad.

“Tenemos cinco grupos con nuestra parte de contratracos a estar acompañando. Tenemos, de igual manera, un despliegue operacional con todas nuestras capacidades”, puntualizó el subcomandante Arias. El oficial agregó que el aumento de las capacidades operativas se realiza en toda la ciudad para proteger tanto a los habitantes como al personal de la Institución.

La Policía de Cali activó
La Policía de Cali activó una unidad especial para identificar a los responsables de las amenazas y garantizar la seguridad institucional - crédito Alcaldía de Cali

La llegada del panfleto activó protocolos internos de alerta, debido a la gravedad de las amenazas y la mención de nombres específicos. La institución procedió a comunicar la situación a los organismos de control y a la comunidad, con el objetivo de prevenir hechos que puedan poner en riesgo la integridad de los uniformados o de la población civil.

En ese sentido, la Policía de Cali envió un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y aseguró que se están tomando las medidas necesarias para enfrentar cualquier intento de intimidación.

El documento advierte que los uniformados señalados serían declarados “objetivo militar” por el grupo delincuencial firmante, lo que generó una respuesta unificada de las autoridades locales. El subcomandante Arias insistió en que la investigación apunta a identificar tanto a los autores materiales como a los determinadores de la amenaza, y que se encuentran recabando indicios que permitan esclarecer la situación.

Sobre el homicidio de un policía en Jamundí

En medio de este clima de tensión, el director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón, se refirió al asesinato del patrullero Carlos Andrés Pineda Castro, ocurrido el 25 de enero en el corregimiento de Robles, municipio de Jamundí.

El asesinato del patrullero Carlos
El asesinato del patrullero Carlos Andrés Pineda en Jamundí generó indignación y refuerzo de seguridad en la región - crédito @DirectorPolicia / X

El agente fue atacado en su domicilio mientras compartía con su esposa e hijo. El ataque también dejó herido a un bebé de 11 meses, que fue trasladado a un centro asistencial y permanece fuera de peligro.

“Como Director y como padre, me embarga una profunda indignación y rechazo el vil asesinato del patrullero Carlos Andrés Pineda Castro, ocurrido en el corregimiento de Robles de Jamundí“, manifestó el general Rincón a través de X.

El refuerzo de la seguridad en Jamundí y en el sur de Cali se mantiene, mientras las investigaciones avanzan para determinar si existe una relación entre el ataque al patrullero y las amenazas consignadas en el panfleto.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita ubicar a los responsables y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

