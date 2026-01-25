Colombia

Un intento de robo terminó con la muerte de un entrenador de fútbol en Atlántico: esto se sabe

El hombre de 29 años fue baleado al resistirse a que dos individuos lo despojaran de sus objetos personales en una vía pública de Villa Felina

Aldair De Jesús Pérez Sarmiento,
Aldair De Jesús Pérez Sarmiento, entrenador de la Escuela de Fútbol Real Sabanagrande, fue asesinado a tiros en el barrio Villa Felina, Sabanagrande - crédito Colprensa/Escuela de Futbol Real Sabanagrande/Facebook

El asesinato de Aldair De Jesús Pérez Sarmiento causó conmoción en la comunidad de Sabanagrande, en el departamento del Atlántico.

Las autoridades confirmaron que el entrenador de la Escuela de Fútbol Real Sabanagrande, de 29 años, perdió la vida tras recibir varios disparos durante un asalto ocurrido en la tarde del viernes 23 de enero.

La Policía Metropolitana informó que el ataque ocurrió en el barrio San Francisco, cerca del sector de La Cruz, cuando Aldair esperaba a un amigo frente a una sucursal bancaria, mientras este retiraba dinero. El joven se encontraba a bordo de su motocicleta y no presentaba señales de resistencia al momento del ataque.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran cómo dos hombres llegaron en moto al lugar. El conductor descendió con la intención de despojar de sus pertenencias al cliente del banco, mientras el copiloto, armado, se dirigió directamente hacia Aldair Pérez.

El entrenador fue trasladado con
El entrenador fue trasladado con heridas de bala al Hospital de la Universidad del Norte, donde falleció debido a varios paros cardiorrespiratorios - crédito Escuela de Futbol Real Sabanagrande/Facebook

En la secuencia registrada, el agresor que portaba el arma cruzó unas palabras con el entrenador antes de dispararle en repetidas ocasiones. Según los testimonios del suceso, el ataque ocurrió sin motivo aparente, ya que la víctima no opuso resistencia en ningún momento.

Tras el tiroteo, los asaltantes huyeron rápidamente de la escena. Aldair Pérez intentó alejarse de los disparos bajando de la motocicleta y caminando algunos metros en busca de resguardo, pero las heridas recibidas resultaron fatales.

El hospital confirmó que Pérez Sarmiento falleció mientras era atendido, tras sufrir múltiples paros cardiorrespiratorios que resultaron imposibles de revertir.

La Policía Nacional informó que, hasta el momento, no se han identificado a los responsables del hecho. Las autoridades cuentan únicamente con el video difundido en redes sociales como principal elemento para avanzar en la identificación de los agresores.

La víctima tenía 29 años
La víctima tenía 29 años y sufrió un ataque armado por parte de dos sujetos en motocicleta durante un intento de robo, según informaron las autoridades - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La comunidad de Sabanagrande permanece a la espera de respuestas, mientras el caso sigue generando preocupación por el nivel de inseguridad en la zona.

El impacto de la pérdida se sintió de inmediato en la Escuela de Fútbol Real Sabanagrande. En una emotiva carta, el club describió a Aldair como “un ser excepcional”, y destacó: “Aldair no solo nos enseñó a tratar el balón, nos enseñó el verdadero significado de la palabra superación”.

La misiva también resaltó la huella que dejó entre los niños que entrenaba y en la comunidad, afirmando que su legado permanecerá grabado en la memoria de todos.

El club se dirigió especialmente a la familia del entrenador, expresando: “Nuestras más sentidas condolencias y todo nuestro amor acompañan a toda su amada familia. Nos unimos a su dolor, abrazándolos con la esperanza de que encuentren consuelo en el legado de luz que él dejó”.

La Escuela de Fútbol Real
La Escuela de Fútbol Real Sabanagrande destacó el legado humano y profesional dejado por Pérez Sarmiento en sus alumnos más jóvenes - crédito Escuela de Futbol Real Sabanagrande/Facebook

Además, dedicaron unas palabras a su hijo pequeño: “Pensamos con especial ternura en su pequeño Hijo tigre que el día de mañana sepa que su padre fue un héroe en la cancha y un ejemplo de integridad para toda una comunidad que hoy llora su ausencia”.

El mensaje final de la carta reflejó el dolor y el reconocimiento al trabajo de Pérez Sarmiento: “El silbato ha sonado demasiado pronto para un joven tan lleno de vida, pero su partido no termina aquí. Seguirá vivo en cada gol, en cada entrenamiento y en el corazón de esta familia deportiva que jamás lo olvidará”.

La comunidad deportiva y los habitantes del municipio permanecen atentos a los avances de la investigación, esperando que se esclarezcan los hechos y se haga justicia ante la trágica muerte de un joven que dedicó su vida a inspirar y formar a las nuevas generaciones.

A través de sus redes sociales, el club dio información sobre las exequias fúnebres para el profesor Aldair Pérez: Domingo 25 de enero 3:00 p. m, en la carrera 7 con calle 8, Sabanagrande (Atlántico). “Asistir los con buzo blanco o de acuerdo como crean conveniente. Más que un club una bendecida y maravillosa familia.

