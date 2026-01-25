Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 25 de enero

Que no te tomen por sorpresa las suspensiones de energía electrica de este día en Santander (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) realizará cortes y mantenimientos este domingo 25 de enero.

Los cortes son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losusuarios, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

El organismo informó que la actualización de la red eléctrica en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes del servicio eléctrico hoy

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimientos Berbeo, La Hermosura, Veredas Ture, San José, Lomalta, El Palmar, San Antonio, Bajo Palmas, Cerros, Alto Nogales, Barro Hondo, Santa Barbara, Polvero, San José De La Amistad, Cristales, Guamal, Funcia, Motuas y San Ramón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:30 - 05:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Lagunetas Bajo, El Uvito, Hato Santa Barbara, Los Laureles, La Capilla, Aco de Pena Blanca, El Amarillo, Doctrina Portachuelo, Blanca, Pena Grande, Doctrina Naranjos, Monte Oscuro y Ropero, Palo Blanco, La Palmera, Guayabal, Tubavita, Pena Tambor, Gaital, Tebaida, Llanadas, Abisnia, Helida y Lomalta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:30 - 05:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Vereda Callejón II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:30 - 05:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimiento Cruces, Veredas Honduras, Sitio Nuevo, Cedros, La Jabonera, El Venado, Las Cruces, Otoval, Hoyo De Panamá, Llano De Vargas, El Roble, La Reforma, Hoya De Peperos, San Antonio, El Tendido, San Pablo, Agua Blanca y Milan.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:30 - 05:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Popoa Norte, Popoa Sur, Alto Semisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:30 - 05:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas Canipa, Sitio Nuevo, Portachuelo, La Resina, Lagunillas Diamante, Turcal, Granadillo, Platanillo, Mochiliro, La Cuchilla Medios, Mina, Payo, Boquerón, Resumidero, Robles, La Laguna, San Roque, Horta, Alto Mina, Jabonero, Arado, El Mojón, El Trapal, Guamitos, El Hatico, Plan de Rojas, El Subal, Tunal, Bajo Mina y Poblado Berbeo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:30 - 05:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas El Tigre, El Hato, La Mata, Casas Blancas, Centro, San Pablo, Los Cedros, El Amarillo y Carrero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:30 - 05:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Casco urbano, Veredas San José de Iroba, Tres Esquinas, Escobal, San Rafael, San Vicente, Parachoque, Popoa, Estancia De Gónzalez, Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, Tres Esquinas Los Patios, San Roque De Picacho, Puentes y Naranjos, Helechal y Mesa, Botuva I, El Casiquito y Puerto López, Helechal y Mesa y El Pedregal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:30 - 05:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Veredas Juntas, Chinchamato y algunos sectores de Guanomo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:30 - 05:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Aguada.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Centro, San Diego Yariguíes, San Isidro, San Alberto, San Antonio, Santa Rosa, San Martín y San Joaquín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:30 - 05:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guepsa.

Sector(es): Vereda Platanal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:30 - 05:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Toroba, Llano de San Juan, Centro, El Hatillo, El Papayo, Salitre Seco, Tubavita, Mirabuenos, Mulatal, San Miguel, Batan y Tierra Negra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:30 - 05:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Todo el casco urbano del municipio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:30 - 05:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas San Pedro Opon, Plan De Armas, Popayan, Dorada, Miralindo, Yolandas, Quebrada Larga, Pitalito, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires y Rio Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pedro, El Tagual, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona y La Soledad.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio García Rovira sectores de la avenida Quebrada Seca, calles 30 y 31 con carreras 14,15,16 y 17.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 06:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Todo el casco urbano del municipio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Casco urbano del municipio (a excepción de sectores en las carreras 5, 6, 7 y 8 con calles 11, 11ª y 11B y Hospital San Juan de Dios) así mismo no habrá servicio de energía en la vereda Los Ejidos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:30 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Palma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de las vereda El Batán.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Todo el casco urbano del municipio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Nueva Granada.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Vereda Callejón II.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Lagunetas Bajo, El Uvito, Hato Santa Barbara, Los Laureles, La Capilla, Aco de Pena Blanca, El Amarillo, Doctrina Portachuelo, Blanca, Pena Grande, Doctrina Naranjos, Monte Oscuro y Ropero, Palo Blanco, La Palmera, Guayabal, Tubavita, Pena Tambor, Gaital, Tebaida, Llanadas, Abisnia, Helida y Lomalta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimientos Berbeo, La Hermosura, Veredas Ture, San José, Lomalta, El Palmar, San Antonio, Bajo Palmas, Cerros, Alto Nogales, Barro Hondo, Santa Barbara, Polvero, San José De La Amistad, Cristales, Guamal, Funcia, Motuas y San Ramón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Curití.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Común.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Veredas Popoa Norte, Popoa Sur, Alto Semisa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Veredas Canipa, Sitio Nuevo, Portachuelo, La Resina, Lagunillas Diamante, Turcal, Granadillo, Platanillo, Mochiliro, La Cuchilla Medios, Mina, Payo, Boquerón, Resumidero, Robles, La Laguna, San Roque, Horta, Alto Mina, Jabonero, Arado, El Mojón, El Trapal, Guamitos, El Hatico, Plan de Rojas, El Subal, Tunal, Bajo Mina y Poblado Berbeo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Andrés.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Mogotocoro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas San Pedro Opon, Plan De Armas, Popayan, Dorada, Miralindo, Yolandas, Quebrada Larga, Pitalito, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires y Rio Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas El Tigre, El Hato, La Mata, Casas Blancas, Centro, San Pablo, Los Cedros, El Amarillo y Carrero.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Danto, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches y La Fortuna.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Socorro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Caraota.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Veredas Juntas, Chinchamato y algunos sectores de Guanomo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pedro, El Tagual, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona y La Soledad.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Veredas El Carmen y algunos sectores de Borrascoso y Valparaiso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: El Peñon_Santander.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimiento Cruces, Veredas Honduras, Sitio Nuevo, Cedros, La Jabonera, El Venado, Las Cruces, Otoval, Hoyo De Panamá, Llano De Vargas, El Roble, La Reforma, Hoya De Peperos, San Antonio, El Tendido, San Pablo, Agua Blanca y Milan.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas Tun-Tun y algunos sectores de El Limón, Los Laureles, El Amarillo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 04:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guavatá.

Sector(es): Casco urbano, Veredas San José de Iroba, Tres Esquinas, Escobal, San Rafael, San Vicente, Parachoque, Popoa, Estancia De Gónzalez, Mercadillo, Matarredonda, El Injerto, Botuva II, Tres Esquinas Los Patios, San Roque De Picacho, Puentes y Naranjos, Helechal y Mesa, Botuva I, El Casiquito y Puerto López, Helechal y Mesa y El Pedregal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Aguada.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Centro, San Diego Yariguíes, San Isidro, San Alberto, San Antonio, Santa Rosa, San Martín y San Joaquín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Guepsa.

Sector(es): Vereda Platanal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Toroba, Llano de San Juan, Centro, El Hatillo, El Papayo, Salitre Seco, Tubavita, Mirabuenos, Mulatal, San Miguel, Batan y Tierra Negra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Tips para ahorrar luz

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Reducir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres bajar el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para disminuir el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más luz.