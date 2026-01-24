Santander: estos son los cortes de la luz este sábado 24 de enero

ESSA suspende el suministro de energía eléctrica en la zona para realizar trabajos de mantenimiento y garantizar un buen servicio a sus clientes (Jovani Pérez/Infobae)

La Electrificadora de Santander (ESSA) compartió la lista de cortes de luz que llevará a cabo este sábado 24 de enero a lo largo del departamento.

Las afectaciones al servicio eléctrico programadas por ESSA tienen como objetivo hacer trabajos de mantenimiento de forma segura para sus empleados y mejorar el servicio a los clientes.

El ente explicó que los motivos de los trabajos constantes en la zona es por la modernización de la infraestructura eléctrica en la región, estas acciones son necesarias para brindar un mejor servicio.

ESSA recomendó a sus usuarios desconectar sus electrodomésticos para evitar que se dañen, así como no planear trabajos que requieran electricidad, puesto que en cualquier momento el servicio podría suspenderse.

Para que no te tome por sorpresa, te compartimos la ubicación de los trabajos, las localidades y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio Rio Prado sectores de las carreras 23,24 y 25 con calles 11B,12A y 12B.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Carrera 11 12 41 Banco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Veredas Loma de Candela, El Filo-La Cuchilla, La Floresta, Campo Alegre, Alto Tesorito, Líbano, El Palmar, El Diamante, El Porvenir, Gualilo, Santa Helena y algunos sectores de Loma de Candela, El Filo-La Cuchilla y La Floresta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 09:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Mano de Dios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:15

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Corregimiento Bocas sector La Virgen.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:40 - 11:40

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Barrio centro sectores de la carrera 25 con calle 31.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:40 - 11:40

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Corregimiento La Granja y algunos sectores de la vereda San Miguel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Antonio.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Sucre.

Sector(es): Veredas Loma de Candela, El Filo-La Cuchilla, La Floresta, Campo Alegre, Alto Tesorito, Líbano, El Palmar, El Diamante, El Porvenir, Gualilo, Santa Helena y algunos sectores de Loma de Candela, El Filo-La Cuchilla y La Floresta.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 11:30 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de la urbanización Jerusalen.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:30 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bocas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Vicente De Chucurí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Viscaina.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Urbanización Villa Campestre sectores de las carreras 21, 21B,21C,21D y 21E con calles 20A,20B,20C,21 y 21A.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 12:00 - 14:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Floresta sectores de las calles 65,66 y 67 con carreras 28,29 y 31.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:20 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Rio Suarez.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Vereda Campo 23 sector Sapo Escondido.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios, Kennedy, San Pedro, Rafael Rangel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del barrio San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios, Rafael Rangel, Kennedy.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios, Kennedy, San Pedro, Rafael Rangel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Andrés.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Hato de los Caballeros.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Urbanización El Jardín.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Vereda Paramito y algunos sectores de Bellavista y Piedra Blanca.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Ricaurte sectores de la carrera 17 con calles 58 y 59.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Ocamonte.

Sector(es): Casco urbano del municipio y algunos sectores de las veredas Aguablanca, Hatigal, Puertas, San Bernardo, Olvido Monchía, San Rafael, Laja y algunos sectores de San Antonio y Guadas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Carcasí.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Bavega.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Vereda La Jarantiva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda La Esperanza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Barrio La Floresta sectores de las calles 68 y 69 con carreras 28 y 29.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Aguila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pagar tu factura de luz

ESSA cuenta con una gran lista de métodos de pagos para estar al día las cuotas del servicio eléctrico.

Entre las opcipones está desde la aplicación móvil de APP ESSA, también mediante Kioscos, a través de tarjeta de débito en los bancos Bancolombia o Colpatria, así como por pago electrónico, en las Apuestas La Perla, por Efecty, en Almacenes Éxito y diversos bancos.

El pago de la factura en línea no tiene ningún costo adicional para los clientes y para hacer dicho proceso es necesario que tengas a la mano el número de cuenta, misma que aparece en el documento emitido por la empresa.

En caso de que no tengas tu factura a la mano es importante conservar el número que te identifica como cliente del servicio, mismo que se te pedirá en la aplicación o sitio web de ESSA antes de realizar tu pago.