Petro acusó a Álvaro Uribe de fomentar la violencia en Colombia con su política de seguridad: “Los ascensos se median con muertos”

El 23 de enero de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, en un evento en Tumaco, Nariño, volvió a arremeter contra el líder político del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez al rechazar la política de seguridad democrática promovida por el exmandatario, señalando que, a su juicio, esta estrategia “se medía con muertos”.

Durante su intervención, Petro mencionó que prácticas como premiar el número de bajas con mejores cargos en el Ejército Nacional evocan episodios violentos del país, en los que, según recordó, quedaron “300 mil campesinos destrozados” por razones partidistas: “simplemente porque uno se ponía algo azul y el otro se ponía algo rojo”.

El jefe de Estado colombiano subrayó que la pobreza afectaba por igual a ambos bandos y que, como efecto de esos enfrentamientos, surgió la pérdida de tierras, desplazados y el conflicto armado en Colombia.

“Esos sí se quedaron con la tierra del café en ese entonces. Y por eso se fue llenando esta selva de gente y las selvas del Amazonas, al otro lado de la cordillera, el río Caquetá, de liberales que huían por allá del Huila y del Tolima y el río Ortiguaza, de conservadores por allá en el Caquetá, expuso.

El mandatario instó a no caer en los errores del pasado, aludiendo a los “pescaditos de oro” de Aureliano mencionados en Cien años de soledad, al señalar que el país debe decidir si continúa repitiendo esa historia.

“Ahora estamos aquí en este momento y lo que tenemos que definir es si repetimos esa historia una y otra vez como los pescaditos de oro que hace o hacía Aureliano en los famosos Cien años de soledad y solos nos quedamos con certeza o somos capaces de hacer otra cosa y construir una gran nación que no sean solo pescaditos de mentiras, sino poder sembrar los peces de verdad y sembrar la vida. Sembradores de vida son sembradoras de vida son las que pueden construir una nación. Y de eso se trata aquí”.

Durante la entrega de 2.835 hectáreas erradicadas para la siembra de alimentos en Tumaco, el presidente Petro dio detalles de la escalada de violencia en la región.

Para empezar, confirmó que la explosión ocurrió en un laboratorio de cocaína ubicado en una de las zonas de paz que se establecieron en los acuerdos con grupos armados; en particular, los Comuneros del Sur que operan en el territorio nariñense y se encuentran en negociaciones con el Gobierno nacional.

“Cambiar ese destino a mí me parece fundamental, pero tiene que ser de verdad. ¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz? Eso suena a traición. Eso suena a mentira. Y lo peor que podemos hacer nosotros es engañarnos entre nosotros, creyéndonos más vivos que el otro. Entre más vivos nos creamos del otro, más muertos somos los dos”, aseveró el mandatario.

En paralelo, habló sobre la crisis arancelaria y diplomática entre Colombia y Ecuador y la necesidad de tomar cartas en el asunto para evitar el ingreso de drogas al país.

Por eso instruyó a las fuerzas del orden para intensificar los controles en la frontera con Ecuador, días después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la imposición de aranceles a productos colombianos.

Advirtiendo sobre posibles consecuencias de dejar el país expuesto al tráfico de insumos químicos, el mandatario enfatizó que “a Colombia no puede entrar un gramo de insumo de fentanilo por ningún puerto, ni colombiano ni a través de ninguna frontera con país extranjero”. Estas declaraciones fueron realizadas el 23 de enero durante una visita de trabajo a Tumaco.

Petro también subrayó la peligrosidad del fentanilo, al afirmar que “el fentanilo es 35 veces más malo que la cocaína”. Además, instruyó a Ejército, Policía y Polfa para detener el contrabando en la frontera sur, indicando la necesidad de examinar la posible entrada de insumos de la droga sintética y aplicar protocolos con detectores disponibles.

El jefe de Estado señaló que “nada sacaríamos si nos vamos del narcotráfico de la cocaína y termina el país como tránsito de insumo del fentanilo”.