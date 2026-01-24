Colombia

Nicolás Arrieta contó que tuvo pesadilla con Yina Calderón en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Cuidadito y se te cumple”

El creador de contenido relató ante sus compañeros una experiencia onírica con la empresaria, desatando reacciones en redes y una respuesta directa de la exparticipante del ‘reality’

Nicolás Arrieta narra un sueño
Nicolás Arrieta narra un sueño con Yina Calderón y ella responde: "Fue una pesadilla" - crédito cortesía Canal RCN

El influenciador Nicolás Arrieta sorprendió a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia al contar que tuvo una pesadilla en la que la empresaria Yina Calderón ingresaba inesperadamente al reality, justo después de una jornada marcada por el cansancio y la incomodidad tras una sanción impuesta por la organización del programa.

La noche previa, los participantes recibieron un castigo motivado por una infracción de Marilyn Patiño y Yuli Ruiz, que presionaron el botón del pánico sin autorización.

La medida, tomada por El Jefe, obligó a todos a dormir en diferentes rincones de la casa, lo que alteró el descanso de los concursantes. En ese contexto, Mariana Zapata preguntó a Arrieta por sus sueños, a lo que él respondió: “Soñé que entraba Yina Calderón, qué visaje. Sonaban unos tacones y El Jefe la anunciaba como nueva participante y yo dije ‘qué patético’, pero no la veía y me desperté cuando iba a ver quién era”.

El creador de contenido aseguró que en su sueño el Jefe la presentaba como una integrante más de la tercera temporada - crédito @joahanaclips/ TikTok

La respuesta de Yina Calderón se difundió rápidamente en redes sociales. Al conocer el relato, la empresaria escribió un mensaje dirigido a Arrieta: “Cuidadito Nicolás y se te cumple”. Calderón ha manifestado en varias ocasiones que le gustaría ingresar de nuevo al reality, aunque fuera solo por unos días.

El episodio generó reacciones diversas en plataformas digitales. Algunos usuarios manifestaron simpatía y diversión ante la anécdota, mientras otros expresaron el deseo de que la pesadilla de Arrieta se haga realidad. También surgieron comentarios que instaron a Calderón a dejar atrás su paso por la competencia.

En la edición actual, Yina Calderón participó recientemente como jueza durante el primer juicio de la temporada, instancia en la que protagonizó enfrentamientos con varios concursantes y sumó momentos de tensión en el programa.

Por su parte, Nicolás Arrieta continúa participando activamente en el reality, donde su presencia sigue generando comentarios dentro y fuera de la casa. Calderón mantiene su actividad en redes sociales, en las que cuenta con una amplia comunidad de seguidores.

Así reaccionó Yina Calderón al
Así reaccionó Yina Calderón al comentario de Nicolás Arrieta sobre su pesadilla - crédito @yinacalderontv/ Instagram

Así fue el castigo que recibieron los famosos después de un error de Marilyn y Yuli

La gala del 22 de enero, marcó un giro en la convivencia de los en la casa estudio. El Jefe, figura de autoridad en el reality, decidió imponer un castigo colectivo luego de que Marilyn Patiño y Yuli Ruiz incumplieran una regla al presionar el botón de pánico, a pesar de que este mecanismo se encontraba deshabilitado por orden previa.

La sanción consistió en la inhabilitación de los cuartos de Calma y Fuego, medida que afectó directamente el descanso y la rutina habitual de los concursantes durante la noche del 22 y la madrugada del 23 de enero. Solo el cuarto del poder permaneció habilitado para Johanna Fadul, líder de la semana, y Valentino Lázaro, su acompañante.

El castigo de El Jefe en La casa de los famosos pone a las celebridades a dormir en el suelo - crédito @lacasafamososcol3/tiktok

Esta excepción provocó inconformidad entre los demás participantes, que expresaron su molestia por recibir un castigo derivado de acciones ajenas.

Privados de sus habitaciones, sin acceso a cobijas ni posibilidad de cambiarse de ropa, los concursantes buscaron alternativas para dormir. Algunos utilizaron colchonetas de ejercicio, sofás, toallas, cojines decorativos o simplemente descansaron con la ropa de gala y accesorios usados durante la transmisión principal.

El debate se extendió más allá del reality, con usuarios que apoyaron la postura estricta de El Jefe y otros que consideraron que la sanción debió recaer únicamente en que infringieron la regla.

Al amanecer, varios participantes manifestaron el cansancio acumulado y la incomodidad de haber dormido mal, situación que se evidenció mientras desayunaban y relataban lo sucedido durante la difícil noche. “La energía está bajita con esa dormida tan maluca”, “Yo dormí menos que todos, había mucho ruido”, “Es que había mucha luz”, y “Se siente el cansancio”, fueron algunas de las frases que compartieron ante las cámaras.

Solo Johanna Fadul y Valentino
Solo Johanna Fadul y Valentino Lázaro permanecieron en el cuarto del poder durante la sanción impuesta a la casa - crédito cortesía Canal RCN

Tras cumplir la sanción, los famosos pudieron regresar a sus habitaciones y retomar su rutina habitual en la casa.

Nicolás ArrietaYina CalderónLa casa de los famosos ColombiaLa casa de los famososNicolás Arrieta pesadilla con YinaYina en la casa de los famososColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

