Mujer que ingresaba a Colombia para viajar con víctimas de trata de blancas fue arrestada: así cayó

La acción respondió a la alerta de una agencia extranjera, que informó sobre investigaciones penales activas en Costa Rica contra la pasajera, bajo los cargos de enriquecimiento ilícito y agresión con armas

En una acción decisiva para la protección de la vida y los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia impidió el ingreso al país de una ciudadana costarricense señalada de integrar una red internacional dedicada a la explotación sexual - crédito Migración Colombia

El reciente bloqueo migratorio en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá impidió el acceso de una ciudadana costarricense, identificada por autoridades como presunta integrante de una red internacional dedicada a la explotación sexual.

La acción respondió a la alerta de una agencia extranjera, que informó sobre investigaciones penales activas en Costa Rica contra la pasajera, bajo los cargos de enriquecimiento ilícito y agresión con armas.

Según los análisis de Migración Colombia, la mujer habría realizado varios desplazamientos internacionales con el fin de captar víctimas, incluidas menores de edad, para su explotación sexual fuera del país.

La identificación de estos patrones de viaje permitió a los oficiales determinar el riesgo que suponía su presencia para la seguridad nacional y, especialmente, para la protección de niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades colombianas destacaron que la población infantil y adolescente constituye el eje principal de sus medidas de control migratorio.

Al respecto, Gloria Esperanza Arriero López, directora general de la entidad, enfatizó: “El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha asumido una posición firme e inequívoca frente a la trata de personas. No permitiremos que el país sea plataforma, refugio ni tránsito de criminales que mercantilizan el cuerpo de mujeres y vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes. Desde Migración Colombia ejercemos controles migratorios rigurosos, con enfoque de derechos humanos y protección de la niñez, para enfrentar estructuras delictivas”.

Una mujer es escoltada por dos oficiales de Migración Colombia a través de los pasillos del Aeropuerto Internacional El Dorado, tras ser capturada por su presunta vinculación con delitos de explotación sexual - crédito Migración Colombia

La funcionaria destacó que los controles migratorios se ejecutan con un enfoque centrado en los derechos humanos y la protección de la niñez, reforzando la determinación del país de enfrentar a las estructuras delictivas que operan a nivel internacional. Según la entidad, no hay margen de tolerancia para quienes intenten utilizar la migración como medio para delinquir.

La decisión de impedir el ingreso de la pasajera se inscribe en una estrategia nacional orientada a cerrar el paso a redes criminales y salvaguardar la dignidad humana. La defensa de los derechos humanos, la seguridad nacional y la protección de la infancia se mantienen como pilares del denominado Gobierno del Cambio.

Estadounidense fue inadmitida en Medellín por tener alerta internacional por pedofilia

La inadmisión de una ciudadana estadounidense en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro marcó un nuevo episodio en la lucha contra los delitos sexuales en Medellín. La acción, informada por Migración Colombia, se produjo luego de detectar una alerta internacional de pedofilia vinculada a la visitante.

Ciudadana estadounidense fue inadmitida en Medellín: es requerida por el delito de pedofilia - crédito @MigracionCol/X

La autoridad migratoria explicó que el caso fue resultado del programa #AngelWatch. En palabras de la entidad: “Un reporte en nuestros sistemas permitió determinar que representaba un riesgo para nuestros niños, niñas y adolescentes”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respaldó la medida. En un mensaje difundido a través de X, el mandatario fue enfático: “¡Go home! Gracias al trabajo de Migración Colombia, fue inadmitida un ciudadana de Estados Unidos que pretendía ingresar a Medellín y tenía alerta por pedofilia”.

Gutiérrez añadió: “Este resultado reafirma la política de cero tolerancia frente a cualquier amenaza contra la niñez. El compromiso es permanente: en 2025 se realizaron 71 inadmisiones y este año ya tenemos dos casos. Aquí protegemos a nuestros niños y niñas”.

Las autoridades detallaron que la mujer fue detectada al intentar ingresar al país, gracias al cruce de datos migratorios y la cooperación internacional. El reporte que encendió las alarmas provenía de #AngelWatch, una plataforma que identifica viajeros con antecedentes de delitos sexuales contra menores y fortalece la seguridad fronteriza.

Alcalde de Medellín se refirió a la inadmisión de extranjera en el aeropuerto José María Cordova - crédito @FicoGutierrez/X

Migración Colombia enfatizó que estos controles forman parte de un esfuerzo sostenido para impedir la explotación y el abuso sexual de menores en el territorio nacional. La entidad remarcó la importancia de la vigilancia en todas las terminales aéreas, señalando que han ocurrido varios episodios similares en lo que va del año, producto de la articulación con agencias internacionales.

La intervención del alcalde, sumada a los anuncios de las autoridades migratorias, subraya el compromiso local con la protección de la infancia ante cualquier amenaza procedente del exterior.

