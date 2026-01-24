Colombia

Denuncian presunta negligencia médica tras ataque sicarial en inmediaciones del estadio General Santander, en Cúcuta

La esposa de uno de los lesionados durante el ataque armado en las inmediaciones del estadio, asegura que los retrasos en la cirugía ponen en riesgo su salud

Guardar
Familiares de uno de los
Familiares de uno de los lesionados por el atentado en Cúcuta afirma que hay negligencia médica - crédito Google Maps

La familia de Miguel Mendoza, uno de los hombres que resultaron heridos durante un ataque sicarial que sucedió el 18 de enero del 2026 en las proximidades del estadio General Santander en Cúcuta, denunció una presunta negligencia médica en el hospital universitario Erasmo Meoz.

Según relató su esposa, Andrea Rodríguez, el hombre permanece a la espera de una intervención quirúrgica urgente en la rodilla tras recibir un impacto de bala, dijo la mujer, en conversación con Caracol Radio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Rodríguez, de hecho, expresó su preocupación por la demora en la atención médica. “Allá le dicen a él que se demora tres meses, que es mejor que se vaya, no me parece que en un hospital le digan a eso porque él tiene familia, él no es una persona de la calle, él no es un consumidor, él es barrista, no quiere decir que él esté en pasos malos, él tiene un niño que lo espera a cada rato, que lo pregunta”, alegó la mujer.

La familia teme que la falta de atención médica adecuada ponga en riesgo la recuperación de Mendoza.

Hospital Universitario Erasmo Meoz, de
Hospital Universitario Erasmo Meoz, de Cúcuta - crédito Ministerio de Salud

La situación se agrava debido a la condición laboral de Miguel Mendoza. Según informó el medio, el hombre trabaja de manera informal junto a su esposa vendiendo pulseras y otros artículos.

La imposibilidad de trabajar por la lesión ha dejado a la familia sin ingresos fijos. “Nosotros trabajamos vendiendo pulseras, en lo que salga”, explicó Rodríguez al medio radial.

El testimonio de la esposa detalló que el paciente ha recibido sugerencias del personal médico para abandonar el hospital por voluntad propia. “Le dicen que se vaya, que pida la salida voluntaria, pero él no se quiere ir porque quiere su salud”, insistió la mujer.

Investigan al gobernador de Norte de Santander tras sicariato de periodista Jaime Vásquez

La investigación sobre el asesinato del periodista Jaime Vásquez sigue en desarrollo, en Norte de Santander, luego de que la Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el gobernador William Villamizar por sus presuntos vínculos con el crimen.

La medida se ampara, según la Fiscalía, en una serie de audios del presunto sicario, así como en documentos confidenciales que Vásquez dejó bajo custodia antes de ser asesinado, hechos que han proyectado el caso más allá de la jurisdicción local y lo han elevado hasta la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema.

El gobernador del departamento de
El gobernador del departamento de Norte de Santander, William Villamizar, en una fotografía de archivo. EFE/ Mario Caicedo

Uno de los elementos más relevantes en la investigación es la declaración de José Alejandro Arias, señalado por las autoridades como el autor material del homicidio, que en una grabación aseguró que aún no había recibido el pago pactado por el asesinato, además de solicitar a través de su abogado de oficio que se intercediera ante el gobernador Villamizar y ante el alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, para que se gestionara el desembolso pendiente.

En otra grabación difundida por el periodista Daniel Coronell, Arias sostuvo que la deuda ascendía a 600 millones de pesos, señalando a Julio César Casas como el responsable de saldar el monto.

Según el testimonio de Arias: “Yo lo que quiero es solucionar esto… yo nunca quise el trabajo, yo creo que arriesgué mi vida”. Así lo documentó también W Radio al hacer público el contenido de las interceptaciones. Julio César Casas, identificado como empresario y propietario de diversas compañías de seguridad privada en Cúcuta, figura de manera recurrente en los audios recopilados por la Fiscalía.

Jaime Alonso Vásquez Giraldo, líder
Jaime Alonso Vásquez Giraldo, líder social asesinado por organización AK-47 - crédito @Wilson_Suaza_

Casas fue condenado a 18 años de prisión por delitos de explotación sexual y uso de menores; no obstante, ha rechazado cualquier implicación en el homicidio de Vásquez, aunque su nombre permanece vinculado al expediente de forma reiterada.

La Fiscalía determinó que Vásquez, consciente del peligro que enfrentaba debido a sus investigaciones sobre actos de corrupción y un proceso de extinción de dominio que, según sus denuncias, involucraría a Villamizar, miembros de su familia y aliados políticos, confió copias de la documentación a al menos dos personas de su círculo cercano

Temas Relacionados

SicariatoGeneral Santander CúcutaEstadioNegligencia médicaDenunciaColombia-Noticias

Más Noticias

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Disney+, que busca seguir gustando a los usuarios

Las producciones más populares de

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Con las plataformas por streaming, como Spotify, el podcast vive un nuevo boom de popularidad

Estos son los podcast mas

Deportivo Cali vs. Medellín EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: duelo de verdes y rojos en el Valle del Cauca

En uno de los duelos más atractivos de la jornada, “Azucareros” y el “Poderoso de la Montaña” buscan sumar con urgencia los tres puntos

Deportivo Cali vs. Medellín EN

Resultados Sinuano Día 24 de enero: todos los números ganadores del último sorteo

Sinuano efectúa dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Resultados Sinuano Día 24 de

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

La agresión con armas de fuego, perpetrada por hombres presuntamente vinculados a grupos ilegales, fue repelida por soldados, quienes lograron restablecer el orden y evitar afectaciones a la población civil y a integrantes de la fuerza pública

Reportan fuerte hostigamiento armado contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan fuerte hostigamiento armado contra

Reportan fuerte hostigamiento armado contra militares en Anorí, Antioquia: esto se sabe

Nuevos enfrentamientos entre Ejército y disidencias de las Farc en Meta y Guaviare dejan confinados a civiles y elevan alarma regional

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

ENTRETENIMIENTO

Las producciones más populares de

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Joven denuncia doble estafa con boletas para Bad Bunny en Medellín: esto fue lo que le pasó

Blessd desmiente cualquier relación con Samantha Correa y aclara el origen del rumor tras la tiradera de Pirlo: “Se lo inventó”

Sofía Jaramillo enfrentó a Campanita por rumores de romance en La casa de los famosos Colombia: así fue la tensa discusión

Deportes

Deportivo Cali vs. Medellín EN

Deportivo Cali vs. Medellín EN VIVO, fecha 2 de la Liga BetPlay: duelo de verdes y rojos en el Valle del Cauca

Millonarios vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 2 de la Liga BetPlay

Miguel Ángel Borja sorprendió con su nuevo destino en el fútbol: esta es la historia del Al Wasl de Emiratos Árabes

Se acerca la preventa del álbum del Mundial 2026 en Colombia: este será su precio

Hugo Rodallega confesó que se “regaló” para fichar por el América de Cali: “Estuve muy abierto”