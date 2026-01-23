Video: familia que asistía a un velorio estuvo a punto de ser aplastada tras la caída de un muro en Cañasgordas, Antioquia

Así se registró el desplome de la estructura en Cañasgordas, Antioquia, que por poco termina en tragedia - crédito Redes sociales/X

El desplome repentino de la fachada de una vivienda ubicada cerca del parque principal de Cañasgordas (Antioquia) estuvo a punto de causar una tragedia entre los peatones que transitaban por la zona, en especial, integrantes de una misma familia que asistían a un velorio.

El accidente se produjo cuando la fachada de la vivienda antigua se desplomó sobre ellos mientras transitaban cerca del parque principal del municipio.

En el momento del accidente, los dos adultos y un menor de edad se dirigían a la iglesia para asistir a unas honras fúnebres.

Una familia de Cañasgordas sobrevivió al desplome de la fachada de una vivienda antigua en Cañargordas, municipio del Occidente antioqueño - crédito Redes sociales/X

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran cómo los afectados caminaban de forma tranquila antes de escuchar un fuerte estruendo, lo que les permitió reaccionar apenas unos segundos antes del colapso total de la estructura.

Gabriel Tuberquia, uno de los integrantes de la familia, relató a Noticias Caracol que vivieron “momentos de verdadera angustia” debido a la inesperada caída del inmueble.

Según sus declaraciones, lo único que pensó fue en proteger a su esposa y a su hijo para evitar que quedaran atrapados entre los escombros. Tuberquia explicó que se trataba de una “fachada antigua la cual se desprende con todo su techo”, y agregó: “al pasar nosotros por esa parte se nos cae encima, agradecidos con Dios porque estamos vivos porque al caerse esa fachada la gente corrió a auxiliarnos”.

A pesar de las heridas sufridas en distintas partes del cuerpo, tanto Tuberquia como su familia no requirieron hospitalización. Las víctimas solicitan ahora que el propietario del inmueble asuma la responsabilidad por los daños ocasionados a raíz del desplome.

El desplome de la estructura en la transitada vía, al parecer, sin contar con medidas de contención o señalización, fue objeto de comentarios a favor y en contra en redes sociales.

La estructura que se desplomó correspondía a una fachada antigua y su techo, lo que generó pánico y la movilización de varios transeúntes para auxiliar a las víctimas - crédito Google Maps

“Es evitar que las casas viejas que se encuentran en vía principales sea monitoreadas para evitar este tipo de tragedias hoy me pasó Ami y Ami familia mañana puede ser alguna de la suya y con desenlace fatal” ; “Amén tienen un ángel en cielo” , “Gracias aDios que estuvo con la familia. Amén amén amén (sic)”, fueron algunos mensajes al respecto.

Conductora cayó en su vehículo desde el tercer piso de un parqueadero en Manizales

Un accidente de tránsito poco común estuvo a punto de desencadenar una tragedia la tarde del martes 20 de enero de 2026 en un parqueadero situado sobre la avenida Kevin Ángel de Manizales (Caldas).

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la Nueva EPS, cuando un vehículo Hyundai Venue, al parecer por una maniobra onadecuada, impactó con fuerza la pared del parqueadero y cayó desde el tercer piso del edificio Montevedra, impactando de manera directa sobre un camión tipo furgón Turbo que permanecía estacionado en el lugar.

Ante la notificación del accidente, la Unidad de Gestión de Riesgos activó de inmediato un operativo interinstitucional que involucró al Cuerpo Oficial de Bomberos, Bomberos Voluntarios, el Grupo Especial de Rescate (GER), la Defensa Civil, la Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional.

El vehículo cayó del tercer piso del parqueadero del edificio Montevedra en Manizales y causó heridas leves a la conductora - crédito Brumas Casas Audiovisual/Facebook

Los organismos de socorro que acudieron al sitio identificaron a la persona lesionada como la conductora del vehículo que cayó desde el tercer piso, que fue trasladada oportunamente a la Clínica Santillana, donde estuvo bajo atención médica debido a sus heridas leves.

El siniestro, que no dejó víctimas fatales, causó daños en tres vehículos: una Renault Sandero con placas de Pereira, el camión tipo furgón, el Hyundai Venue siniestrado, así como en tres motocicletas estacionadas en la zona.

Las autoridades municipales informaron que las circunstancias que rodearon el accidente están bajo investigación. La Secretaría de Movilidad, en coordinación con la UGR y la Secretaría del Interior, adelanta el análisis técnico para determinar las causas que originaron el hecho.