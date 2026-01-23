Colombia

Video: familia que asistía a un velorio estuvo a punto de ser aplastada tras la caída de un muro en Cañasgordas, Antioquia

Las cámaras de seguridad registraron el colapso mientras una pareja y un menor caminaban hacia las honras fúnebres. La rápida reacción de los involucrados evitó lesiones de mayor gravedad

Guardar
Así se registró el desplome de la estructura en Cañasgordas, Antioquia, que por poco termina en tragedia - crédito Redes sociales/X

El desplome repentino de la fachada de una vivienda ubicada cerca del parque principal de Cañasgordas (Antioquia) estuvo a punto de causar una tragedia entre los peatones que transitaban por la zona, en especial, integrantes de una misma familia que asistían a un velorio.

El accidente se produjo cuando la fachada de la vivienda antigua se desplomó sobre ellos mientras transitaban cerca del parque principal del municipio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En el momento del accidente, los dos adultos y un menor de edad se dirigían a la iglesia para asistir a unas honras fúnebres.

Una familia de Cañasgordas sobrevivió
Una familia de Cañasgordas sobrevivió al desplome de la fachada de una vivienda antigua en Cañargordas, municipio del Occidente antioqueño - crédito Redes sociales/X

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran cómo los afectados caminaban de forma tranquila antes de escuchar un fuerte estruendo, lo que les permitió reaccionar apenas unos segundos antes del colapso total de la estructura.

Gabriel Tuberquia, uno de los integrantes de la familia, relató a Noticias Caracol que vivieron “momentos de verdadera angustia” debido a la inesperada caída del inmueble.

Según sus declaraciones, lo único que pensó fue en proteger a su esposa y a su hijo para evitar que quedaran atrapados entre los escombros. Tuberquia explicó que se trataba de una “fachada antigua la cual se desprende con todo su techo”, y agregó: “al pasar nosotros por esa parte se nos cae encima, agradecidos con Dios porque estamos vivos porque al caerse esa fachada la gente corrió a auxiliarnos”.

A pesar de las heridas sufridas en distintas partes del cuerpo, tanto Tuberquia como su familia no requirieron hospitalización. Las víctimas solicitan ahora que el propietario del inmueble asuma la responsabilidad por los daños ocasionados a raíz del desplome.

El desplome de la estructura en la transitada vía, al parecer, sin contar con medidas de contención o señalización, fue objeto de comentarios a favor y en contra en redes sociales.

La estructura que se desplomó
La estructura que se desplomó correspondía a una fachada antigua y su techo, lo que generó pánico y la movilización de varios transeúntes para auxiliar a las víctimas - crédito Google Maps

“Es evitar que las casas viejas que se encuentran en vía principales sea monitoreadas para evitar este tipo de tragedias hoy me pasó Ami y Ami familia mañana puede ser alguna de la suya y con desenlace fatal” ; “Amén tienen un ángel en cielo” , “Gracias aDios que estuvo con la familia. Amén amén amén (sic)”, fueron algunos mensajes al respecto.

Conductora cayó en su vehículo desde el tercer piso de un parqueadero en Manizales

Un accidente de tránsito poco común estuvo a punto de desencadenar una tragedia la tarde del martes 20 de enero de 2026 en un parqueadero situado sobre la avenida Kevin Ángel de Manizales (Caldas).

El incidente ocurrió en las inmediaciones de la Nueva EPS, cuando un vehículo Hyundai Venue, al parecer por una maniobra onadecuada, impactó con fuerza la pared del parqueadero y cayó desde el tercer piso del edificio Montevedra, impactando de manera directa sobre un camión tipo furgón Turbo que permanecía estacionado en el lugar.

Ante la notificación del accidente, la Unidad de Gestión de Riesgos activó de inmediato un operativo interinstitucional que involucró al Cuerpo Oficial de Bomberos, Bomberos Voluntarios, el Grupo Especial de Rescate (GER), la Defensa Civil, la Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional.

El vehículo cayó del tercer piso del parqueadero del edificio Montevedra en Manizales y causó heridas leves a la conductora - crédito Brumas Casas Audiovisual/Facebook

Los organismos de socorro que acudieron al sitio identificaron a la persona lesionada como la conductora del vehículo que cayó desde el tercer piso, que fue trasladada oportunamente a la Clínica Santillana, donde estuvo bajo atención médica debido a sus heridas leves.

El siniestro, que no dejó víctimas fatales, causó daños en tres vehículos: una Renault Sandero con placas de Pereira, el camión tipo furgón, el Hyundai Venue siniestrado, así como en tres motocicletas estacionadas en la zona.

Las autoridades municipales informaron que las circunstancias que rodearon el accidente están bajo investigación. La Secretaría de Movilidad, en coordinación con la UGR y la Secretaría del Interior, adelanta el análisis técnico para determinar las causas que originaron el hecho.

Temas Relacionados

AccidenteVivienda antiguaViviendaCañargordasAntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Abogados de la familia del profesor Neill Felipe Cubides piden reserva del caso, tras divulgaciónde nuevos detalles del crimen

Los apoderados de la familia del docente de la Universidad del Externado hicieron un fuerte llamado a las autoridades para que mantengan la mayor reserva posible sobre el avance de la investigación

Abogados de la familia del

Petro ordenó al Ejército Nacional militarizar la frontera colombo-ecuatoriana para frenar la producción de fentanilo: “Necesitamos control absoluto”

El primer mandatario cuestionó la efectividad de las fuerzas armadas ecuatorianas en la interceptación de cargamentos con droga que pasan por el límite fronterizo a diario

Petro ordenó al Ejército Nacional

Miguel Borja dice no a Cruz Azul y abre la puerta a un nuevo destino internacional

El atacante se encuentra sin equipo tras salir de River Plate y tiene libertad para negociar su futuro

Miguel Borja dice no a

La Corte Constitucional perfila mayorías para tumbar la emergencia económica del Gobierno Petro: así estarían las cuentas

La Sala Plena ya repartió los expedientes y avanza en el trámite de control automático del decreto, mientras se surten pruebas, intervenciones ciudadanas y el concepto del Ministerio Público antes de la discusión del fallo

La Corte Constitucional perfila mayorías

Ecuador respondió al Petro y se mantuvo en sus señalamientos por inacción en la lucha contra las drogas: “No está haciendo nada”

El ministro del Interior del país vecino, John Reimberg, respaldó la determinación del mandatario de su país, que apuntó a la administración colombiana como la responsable de lo que, a la mirada de expertos, sería el principio de una crisis en las relaciones bilaterales

Ecuador respondió al Petro y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El conflicto sigue tocando a

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

Investigan video donde supuestos miembros del Clan del Golfo advierten una ‘limpieza social’ en Tolima

ELN entregó a hermanos que habían sido secuestrados en Arauca: así fue la liberación

Año electoral en medio del fuego, la ONU lanzó alerta por violencia y amenaza a la participación política

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez y sus canciones

Yeison Jiménez y sus canciones experimentaron un crecimiento radical en reproducciones tras su muerte: estos son sus números

Hijo de Patricia Teherán jamás cobró regalías por la música de su madre “a pesar de que sigue sonando en todo el país”

Él es el papá de Nicolás Arrieta, de ‘La casa de los famosos’: es reconocido por su trayectoria política

La canción más sonada en Spotify Colombia hoy

Majida Issa anunció su regreso a ‘Sin senos sí hay paraíso’ para retomar uno de sus papeles icónicos: “Amor con amor se paga”

Deportes

Miguel Borja dice no a

Miguel Borja dice no a Cruz Azul y abre la puerta a un nuevo destino internacional

La Dimayor reprogramó el partido entre Atlético Nacional y Jaguares por la Liga BetPlay: conciertos de Bad Bunny en Medellín son la razón

Carlos Antonio Vélez salió en defensa del Junior, pese a perder la Superliga: “Está en construcción”

Selección Colombia: la feroz competencia entre delanteros por un cupo en el Mundial FIFA 2026

Millonarios se pronunció sobre la llegada de James Rodríguez: esto dijo el presidente