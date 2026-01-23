Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este viernes 23 de enero

Toma tus precauciones con los cortes del servicio de electricidad de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

Con el fin de mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio eléctrico en el departamento, la Electrificadora de Santander (ESSA) hará cortes y mantenimientos este viernes 23 de enero.

Las alteraciones son necesarias para ofrecer un mejor servicio a losconsumidores, así como para cuidar la seguridad del personal de ESSA durante los trabajos.

La entidad informó que la actualización de la sistema eléctrico en el área es el motivo de las labores frecuentes que se realizan, las cuales son imprescindibles para ofrecer una mejor calidad del servicio.

ESSA aconsejó a sus clientes desenchufar sus equipos electrónicos para prevenir daños y no planificar actividades que dependan de la electricidad, ya que el suministro podría interrumpirse en cualquier instante.

Aquí está la ubicación de los trabajos, las zonas y sectores donde se verá afectado el servicio, así como la duración de los cortes.

Los cortes en el servicio hoy

Localidad: Encino.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Micos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Veredas Arrayana, La Hoya, Batan, Naranjal, Salina, Ture, Santa Clara, Llano, Percachal, Anacal Alto y algunos sectores de Anacal Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Las Flores, veredas La Trocha, Flores, La Balsa, Santa Cecilia, Montecristo, Cartagena, Gallegos y sectores de San Roque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Flores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Iberia, Bajo Jordán, San Pedro Centro, El Carmen, San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayán, Porvenir, Dorada, Borrascoso, Miralindo, Yolandas, Pitalito, La Guayabita, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires y algunos sectores de Rio Blanco, Estanquito y Aguachica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches, La Fortuna y algunos sectores de El Danto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pedro, El Tagual, Mantellina Alta, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona, La Esperanza, La Soledad, Altamira, Campo Hermoso, Limoncito, San Benito, Rionegro Cascajero, Cuba, Las Palmas, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo, Santa Rosa; y algunos sectores de Zarandas, Helida y Las Palmas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 07:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas La Cutiga, Montevideo, Filo de Cruces, Conchal, Centenario, Vanegas, Sardinas, Llanadas, El Santero, El Salado, San Cayetano, San Joaquín, La Victoria, El Oso, Aguirre, Buenavista, Filo De Cruces y Zaragoza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Mompa y Caguanoque.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 08:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Villa Rosa, San Cristobal, Villa Maria, Esperanza III, El Plan, Nuevo Horizonte de la Mano de Dios, La Juventud, Esperanza II, Transición, Mirador Norte, La Independencia, Comuneros, Lizcano II, Regadero Norte, Esperanza I, Villa Helena, Los Ángeles, Zona Escarpa y Vereda Pedregal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Tambo Quemado, Honda, Cruces, Tambor, Miralindo, Golconda y Centenario Mensuly.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 08:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores del barrio El Poblado.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas, El Pedregal, Retiro Grande Parte Baja, Angelinos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 09:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas, Campo Gala, San Silvestre.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:15 - 10:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: San Alberto.

Sector(es): Barrios Arevalo, Villa Fanny, Villa Robiel, Oasis, La Marina y algunos sectores del Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 11:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Lo Pinos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:40 - 11:40

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios, Alicante, El Poblado, La Arboleda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:40 - 11:40

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Barrio Santa Fé.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 12:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios Primero de Mayo, Santander.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 10:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Angelinos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 13:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda San Cayetano.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 14:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Veredas El Hatillo y Tierra Negra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Veredas El Amarillo, Centro, Santa Rosa, La Palma, Pozo Negro y Francisco de Paula Santander.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Málaga.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios, Unión, Ricaute, La Esmeralda.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 14:30

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Guepsa.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas La Teja, Centro, Platanal, San Isidro, Rincón y Santa Rosa.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimientos Las Casitas, San Benito Nuevo, La Carrera, Veredas Novillero, El Junco, Hatos, Centro, Guanomo, San Lorenzo y Zaque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 14:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Lebrija.

Sector(es): Veredas La Cutiga, Montevideo, Filo de Cruces, Conchal, Centenario, Vanegas, Sardinas, Llanadas, El Santero, El Salado, San Cayetano, San Joaquín, La Victoria, El Oso, Aguirre, Buenavista, Filo De Cruces y Zaragoza.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Cliente Molino San Miguel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Veredas Tambo Quemado, Honda, Cruces, Tambor, Miralindo, Golconda y Centenario Mensuly.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrios Villa Rosa, San Cristobal, Villa Maria, Esperanza III, El Plan, Nuevo Horizonte de la Mano de Dios, La Juventud, Esperanza II, Transición, Mirador Norte, La Independencia, Comuneros, Lizcano II, Regadero Norte, Esperanza I, Villa Helena, Los Ángeles, Zona Escarpa y Vereda Pedregal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 15:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del barrio Cincuentenario.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:15 - 15:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores barrio San Alonso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 13:10 - 15:10

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: La Belleza.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Palacios.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Barrio Campo Hermoso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Centro Poblado Nueva Colombia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Bolívar.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Guamitos, Flores, San Roque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Floridablanca.

Sector(es): Barrio Villa Helena, algunos sectores de los barrios, Altos de Villabel, Los Guayabales.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Rionegro.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Sardinas y el cliente AGREPSAN S.A.S.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 16:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Páramo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 16:30

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del barrio San Pedro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios, Kennedy, San Pedro, Rafael Rangel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios, Rafael Rangel, Kennedy.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios, Kennedy, San Pedro, Rafael Rangel.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:30 - 16:45

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas, La Pesa, Palo Blanco.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Suaita.

Sector(es): Vereda, Dan, Algunos sectores de las veredas, Levi, Gad, Aser y Simeon.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 09:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cabrera.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas, El Colorado y El Altico.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Cabrera.

Sector(es): Casco urbano sectores de las calles 5,6 y 7 con carreras 5,6,7,8 y 9.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas, Agua Blanca, Santa Barbara, Aguachica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Andrés.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas, Antala, Carabali y Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Veredas Arrayana, La Hoya, Batan, Naranjal, Salina, Ture, Santa Clara, Llano, Percachal, Anacal Alto y algunos sectores de Anacal Bajo.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores del Barrio Uribe Uribe.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:15 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Puente Nacional.

Sector(es): Vereda La Jarantiva.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Zapatoca.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda la Plazuela.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Charalá.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Las Flores.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Los Santos.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Majadal Alto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Oiba.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Monjas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:45 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Alcaldía municipal, barrios Las Brisas, El Progreso, El Jardín y Parque Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Sabana De Torres.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cristales las Ye, El Almendro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Piedecuesta.

Sector(es): Algunos sectores de los barrios, La Esperanza, Paseo Galicia.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barrancabermeja.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Cuatro Bocas, La Colorada, Santo Domingo, Tenerife y Ciénaga del Opón.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento de Subestaciones.

Localidad: Bolivar.

Sector(es): Corregimiento Las Flores, veredas La Trocha, Flores, La Balsa, Santa Cecilia, Montecristo, Cartagena, Gallegos y sectores de San Roque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Tona.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Alizal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Cimitarra.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda El Aguila.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: San Andrés.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas, Antala, Carabali y Centro.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 08:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Simacota.

Sector(es): Serranía De Los Cobardes O Yariguis.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Landázuri.

Sector(es): Casco Urbano, Veredas Iberia, Bajo Jordán, San Pedro Centro, El Carmen, San Pedro Opón, Plan De Armas, Popayán, Porvenir, Dorada, Borrascoso, Miralindo, Yolandas, Pitalito, La Guayabita, Valparaiso, El Tagual, Buenos Aires y algunos sectores de Rio Blanco, Estanquito y Aguachica.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: La Paz_Santander.

Sector(es): Veredas Colón, La Compañía, Mirabuenos, El Recreo, Macanal y Linternita.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Santa Helena Del Opón.

Sector(es): Corregimientos Plan De Álvarez, La Aragua, Veredas Filipinas, Plan De Álvarez, La Campana, San Isidro, El Hoyo, Bocas Del Plan, La Belleza, Vainales, Palo De Cuches, La Fortuna y algunos sectores de El Danto.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Coromoro.

Sector(es): Corregimiento Cincelada y algunos sectores de la vereda Naranjal.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 07:00 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Vélez.

Sector(es): Veredas San Pedro, El Tagual, Mantellina Alta, San Ignacio, Vista Hermosa, La Tablona, La Esperanza, La Soledad, Altamira, Campo Hermoso, Limoncito, San Benito, Rionegro Cascajero, Cuba, Las Palmas, El Recreo, Mantellina Baja, El Gualilo, Santa Rosa; y algunos sectores de Zarandas, Helida y Las Palmas.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Encino.

Sector(es): Algunos sectores de la vereda Micos.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 16:30 - 17:00

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Bucaramanga.

Sector(es): Algunos sectores del barrio San Alonso.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:20 - 17:20

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Girón.

Sector(es): Algunos sectores del barrio El Portal ll.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 15:20 - 17:20

Trabajos: Remodelación de redes de Baja tensión.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Yariguies, Vegas y Macanal.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 07:30 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Onzaga.

Sector(es): Algunos sectores de las veredas Mompa y Caguanoque.

Estatus: Cancelada.

Duración del corte: 17:00 - 17:30

Trabajos: Remodelación de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Barrios Verde Vivo, Altos del Manantial, Corregimiento Cite y algunos sectores de las veredas Centro, Santa Rosa y La Palma.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 14:00 - 17:40

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Barbosa.

Sector(es): Veredas El Amarillo, Centro, Santa Rosa, La Palma, Pozo Negro y Francisco de Paula Santander.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:10 - 17:40

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: Chipata.

Sector(es): Veredas El Hatillo y Tierra Negra.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:10 - 17:40

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Localidad: San Benito.

Sector(es): Casco Urbano, Corregimientos Las Casitas, San Benito Nuevo, La Carrera, Veredas Novillero, El Junco, Hatos, Centro, Guanomo, San Lorenzo y Zaque.

Estatus: Programada.

Duración del corte: 17:10 - 17:40

Trabajos: Mantenimiento preventivo de redes.

Reducir el uso de aparatos electrodomésticos o las luces de tu casa te ayudará en gran medida para ahorrar dinero. (EFE/ Sanjay Baid/Archivo)

Tips para ahorrar luz

Hacer un mejor uso de la energía eléctrica hará posible que la factura de la luz sea menor y, además, contribuirás a la preservación del medio ambiente.

Para ello, la ESSA tiene una serie de recomendaciones con el fin de tener un mayor control en el consumo de la electricidad que tu bolsillo y el planeta agradecerá:

Usar bombillas LED que duran más y son más eficientes que los focos incandescentes tradicionales.

Disminuir el uso de electrodomésticos es otra de las opciones, incluso desconectarlos de la corriente si no están siendo ocupados.

Apagar las luces de la casa que no se estén usando es un punto importante si quieres reducir el consumo de electricidad.

Aprovechar la luz natural del sol es importante para bajar el consumo de luz y limitarlo solo en las noches

Estar al pendiente del estado de los electrodomésticos, ya que cuando estos aparatos tienen algún defecto pueden consumir más electricidad.