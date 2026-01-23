Colombia

Nuevo ministro de Igualdad, Alfredo Acosta Zapata, ofreció excusas públicas al sargento del Ejécito que confrontó en 2012

La discusión pública se ha centrado en la trayectoria del directivo de la guardia indígena y en el episodio ocurrido en Cauca contra militares que patrullaban el área

Guardar
La falta de formación profesional
La falta de formación profesional de Acosta generó polémica, aunque fue respaldado por autoridades locales y sectores sociales del Cauca - crédito X

La reciente designación de Alfredo Acosta Zapata como nuevo titular del Ministerio de Igualdad en el Gobierno de Gustavo Petro ha generado una controversia en el país marcada por cuestionamientos sobre la idoneidad y experiencia del dirigente indígena para liderar la cartera.

En entrevista con La FM, Acosta Zapata centró su mensaje en la reconciliación y el reconocimiento de su historia personal ligada al conflicto armado. El líder indígena relató cómo su trayectoria vital y su papel como defensor de derechos humanos han marcado su perspectiva sobre la igualdad, el futuro de la cartera y su relación con las fuerzas militares.

Acosta, que afirmó haber recibido el cargo “con humildad y respeto”, agradeció al presidente Gustavo Petro y evocó la memoria de su madre, viuda por la guerra, y de su padre, desaparecido en 1984. “Soy hijo del movimiento indígena del Cauca y de Colombia”, declaró al describir sus orígenes y el impacto de la violencia en su vida.

El ministro explicó que su compromiso con la defensa de derechos surgió tras la desaparición de su padre. Ha ejercido funciones como sembrador y profesor bilingüe en zonas afectadas por el conflicto, donde, según relató, debió proteger a niños durante enfrentamientos armados. “Defiendo la vida de todos”, sostuvo, al subrayar que su experiencia personal lo capacita para liderar un ministerio orientado a superar las desigualdades derivadas de la guerra.

Al referirse a la igualdad como eje central de su gestión, Acosta señaló la necesidad de garantizar acceso a educación, agua potable y paz para las poblaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes y urbanas, reconociendo la ausencia histórica del Estado en muchos territorios.

Interrogado sobre los cuestionamientos a su pasado, el ministro abordó directamente los videos en los que aparece en enfrentamientos con la fuerza pública. Explicó que los hechos ocurrieron en el cerro Berlín, sitio sagrado para las comunidades indígenas, durante un ejercicio de jurisdicción ancestral. Reconoció que, tras dialogar con soldados, se produjo una confrontación. “Me sentí muy triste”, afirmó, y dirigió una disculpa expresa, especialmente a la madre de un sargento involucrado en el incidente.

Acosta reiteró su respeto hacia las fuerzas militares y recordó instancias de colaboración con la Policía y el Ejército en operaciones de rescate y atención de emergencias. “Muchos soldados no tienen la culpa”, dijo, y expresó su disposición a ofrecer disculpas de manera personal, insistiendo en que la guerra ha producido divisiones que espera superar desde el ministerio.

Respecto a la decisión de la Corte Constitucional que ordena el cierre del Ministerio de Igualdad, Acosta indicó que la continuidad de la entidad está en análisis y que dialogará con el presidente Petro sobre las alternativas, como la reorganización administrativa o el traslado de funciones.

En cuanto a las críticas por su falta de experiencia en la gestión pública, el ministro calificó la experiencia como “relativa” y destacó su recorrido organizativo y educativo. Aseguró que su desempeño será evaluado por los resultados, que contará con equipos técnicos y que mantendrá presencia tanto en Bogotá como en los territorios más afectados por la violencia.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Ministerio de IgualdadAlfredo Acosta ZapataGustavo PetroCaucaEjércitoSargentoComunidades indígenasColombia-Noticias2012

Más Noticias

Procuraduría abrió indagación previa por presunto acoso sexual durante la administración de Carlos Caicedo como gobernador del Magdalena

La actuación fue asumida por el Ministerio Público tras la difusión de testimonios públicos de mujeres que señalan presuntas conductas indebidas en el entorno laboral de la gobernación entre 2020 y 2023

Procuraduría abrió indagación previa por

Medicina Legal aclaró que no tiene bajo custodia los restos que corresponderían a Camilo Torres y anunció que adelantará análisis forenses

El pronunciamiento de la entidad se produjo luego del anuncio del ELN sobre un presunto hallazgo de muestras óseas que, según esa organización, corresponderían al sacerdote fallecido en 1966

Medicina Legal aclaró que no

Westcol confirma gestiones para visitar la ‘casita’ de Bad Bunny en Medellín y hacer un ‘streaming’: “Hubo una conexión de los dos equipos”

El ‘influencer’ paisa se mostró interesado en poder grabar un stream junto al cantante puertorriqueño en el escenario que está montado en el estadio Atanasio Girardot

Westcol confirma gestiones para visitar

Así fue la caída de uno de los más buscados de Ecuador en Colombia: por robar a un empresario coreano asesinó a un conserje en Quito

Miller Alejandro Cano Mateus cayó en Bogotá gracias a una circular roja de Interpol

Así fue la caída de

Deportivo Cali vs. Medellín: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 2 de la Liga BetPlay

Azucareros y el Poderoso de la Montaña se volverán a ver en un partido que en los últimos años se ha convertido en un clásico

Deportivo Cali vs. Medellín: hora
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por secuestro de siete periodistas,

Por secuestro de siete periodistas, incluida Salud Hernández, comandantes del ELN fueron condenados: “Veremos a esos criminales en el Senado”

Alias Naín, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada que amenazó de muerte al presidente Petro se entregó a las autoridades

Nuevo jefe del comando élite de las Fuerzas Militares prometió una “ofensiva permanente” contra los grupos armados

El conflicto sigue tocando a la niñez, estos fueron los territorios más golpeados por el reclutamiento en 2025, según la Defensoría del Pueblo

Fiscalía descartó enfrentamiento armado tras masacre de 26 presuntos disidentes en Guaviare: los cuerpos presentan tiros de gracia

ENTRETENIMIENTO

Westcol confirma gestiones para visitar

Westcol confirma gestiones para visitar la ‘casita’ de Bad Bunny en Medellín y hacer un ‘streaming’: “Hubo una conexión de los dos equipos”

Nino Caicedo revela la historia inédita y el “misterio” detrás de ‘Oiga, mire, vea’, el himno eterno de Guayacán Orquesta

Ciro Quiñónez recibió críticas tras anunciar su retiro temporal de redes sociales luego de la muerte de Yeison Jiménez: “Solo busca fama”

Revelan la identidad del hombre de 75 años que murió en atentado con granada en el barrio Santa Fe de Bogotá

Laura Jaramillo aclaró rumores sobre problemas de acné de su hermana Sofía Jaramillo por foto que está circulando en redes sociales

Deportes

Deportivo Cali vs. Medellín: hora

Deportivo Cali vs. Medellín: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 2 de la Liga BetPlay

Luis Díaz sigue sumando reconocimientos: fue premiado en los premios Altius 2026 con la categoría especial

Extécnico de Jhon Jáder Durán en Aston Villa reconoció que lamentó la partida del colombiano: “Queríamos retenerlos”

Bayern Múnich vs. Augsburgo: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 19 de la Bundesliga

Kevin Serna, figura del Fluminense, no se distrae pese al interés de gigante de Sudamérica: así fue su doblete en el campeonato Carioca