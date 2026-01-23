Nuevo ministro de Igualdad, Alfredo Acosta Zapata, ofreció excusas públicas al sargento del Ejécito que confrontó en 2012

La falta de formación profesional de Acosta generó polémica, aunque fue respaldado por autoridades locales y sectores sociales del Cauca - crédito X

La reciente designación de Alfredo Acosta Zapata como nuevo titular del Ministerio de Igualdad en el Gobierno de Gustavo Petro ha generado una controversia en el país marcada por cuestionamientos sobre la idoneidad y experiencia del dirigente indígena para liderar la cartera.

En entrevista con La FM, Acosta Zapata centró su mensaje en la reconciliación y el reconocimiento de su historia personal ligada al conflicto armado. El líder indígena relató cómo su trayectoria vital y su papel como defensor de derechos humanos han marcado su perspectiva sobre la igualdad, el futuro de la cartera y su relación con las fuerzas militares.

Acosta, que afirmó haber recibido el cargo “con humildad y respeto”, agradeció al presidente Gustavo Petro y evocó la memoria de su madre, viuda por la guerra, y de su padre, desaparecido en 1984. “Soy hijo del movimiento indígena del Cauca y de Colombia”, declaró al describir sus orígenes y el impacto de la violencia en su vida.

El ministro explicó que su compromiso con la defensa de derechos surgió tras la desaparición de su padre. Ha ejercido funciones como sembrador y profesor bilingüe en zonas afectadas por el conflicto, donde, según relató, debió proteger a niños durante enfrentamientos armados. “Defiendo la vida de todos”, sostuvo, al subrayar que su experiencia personal lo capacita para liderar un ministerio orientado a superar las desigualdades derivadas de la guerra.

Al referirse a la igualdad como eje central de su gestión, Acosta señaló la necesidad de garantizar acceso a educación, agua potable y paz para las poblaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes y urbanas, reconociendo la ausencia histórica del Estado en muchos territorios.

Interrogado sobre los cuestionamientos a su pasado, el ministro abordó directamente los videos en los que aparece en enfrentamientos con la fuerza pública. Explicó que los hechos ocurrieron en el cerro Berlín, sitio sagrado para las comunidades indígenas, durante un ejercicio de jurisdicción ancestral. Reconoció que, tras dialogar con soldados, se produjo una confrontación. “Me sentí muy triste”, afirmó, y dirigió una disculpa expresa, especialmente a la madre de un sargento involucrado en el incidente.

Acosta reiteró su respeto hacia las fuerzas militares y recordó instancias de colaboración con la Policía y el Ejército en operaciones de rescate y atención de emergencias. “Muchos soldados no tienen la culpa”, dijo, y expresó su disposición a ofrecer disculpas de manera personal, insistiendo en que la guerra ha producido divisiones que espera superar desde el ministerio.

Respecto a la decisión de la Corte Constitucional que ordena el cierre del Ministerio de Igualdad, Acosta indicó que la continuidad de la entidad está en análisis y que dialogará con el presidente Petro sobre las alternativas, como la reorganización administrativa o el traslado de funciones.

En cuanto a las críticas por su falta de experiencia en la gestión pública, el ministro calificó la experiencia como “relativa” y destacó su recorrido organizativo y educativo. Aseguró que su desempeño será evaluado por los resultados, que contará con equipos técnicos y que mantendrá presencia tanto en Bogotá como en los territorios más afectados por la violencia.

Noticia en desarrollo...